Magyarországról tették helyre Zelenszkijt: eszébe ne jusson bombázni a Barátság vezetéket! (VIDEÓ)

Az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir megint hazudik és támadja Magyarországot – mondta legújabb videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette a Facebook-oldalán, hogy a magyar kormány az egyetlen, amely kezdettől kiáll a tárgyalás és a béke mellett, mert csak a béke ment életet.

„Magyarország energiabiztonságát pedig mindig meg fogjuk védeni, ha tetszik az ukrán nagykövetnek, ha nem. Amikor Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, akkor nem az orosznak árt, hanem nekünk, magyaroknak, és mi nem akarunk ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros árat a rezsiért Ukrajna miatt.