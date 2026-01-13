Magyarországról tették helyre Zelenszkijt: eszébe ne jusson bombázni a Barátság vezetéket! (VIDEÓ)

Eluralkodott a pánik Ukrajnában: egyre többen fogadnák el Oroszország összes követelését
A legtöbb ukrán már a győzelmet is teljesen máshogy értelmezi – állítja a szociológus.
„Magyarország energiabiztonságát mindig meg fogjuk védeni” – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir megint hazudik és támadja Magyarországot – mondta legújabb videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette a Facebook-oldalán, hogy a magyar kormány az egyetlen, amely kezdettől kiáll a tárgyalás és a béke mellett, mert csak a béke ment életet.
„Magyarország energiabiztonságát pedig mindig meg fogjuk védeni, ha tetszik az ukrán nagykövetnek, ha nem. Amikor Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, akkor nem az orosznak árt, hanem nekünk, magyaroknak, és mi nem akarunk ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros árat a rezsiért Ukrajna miatt.
A Tisza ukránpárti, mi viszont magyar pártiak vagyunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás”
– emelte ki Menczer Tamás.
