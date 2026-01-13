Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában menczer tamás sándor fegyir magyarország orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij ukrajna

Magyarországról tették helyre Zelenszkijt: eszébe ne jusson bombázni a Barátság vezetéket! (VIDEÓ)

2026. január 13. 15:33

„Magyarország energiabiztonságát mindig meg fogjuk védeni” – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2026. január 13. 15:33
null

Az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir megint hazudik és támadja Magyarországot – mondta legújabb videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette a Facebook-oldalán, hogy a magyar kormány az egyetlen, amely kezdettől kiáll a tárgyalás és a béke mellett, mert csak a béke ment életet.

„Magyarország energiabiztonságát pedig mindig meg fogjuk védeni, ha tetszik az ukrán nagykövetnek, ha nem. Amikor Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket, akkor nem az orosznak árt, hanem nekünk, magyaroknak, és mi nem akarunk ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros árat a rezsiért Ukrajna miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza ukránpárti, mi viszont magyar pártiak vagyunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás”

emelte ki Menczer Tamás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 13. 15:55
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. január 13. 15:50
Akkor még annyi villanyt sem, üzemanyagról nem beszélve
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 13. 15:43
Kár volt emlegetni, mert az ukrán olyan fajta, hogy csak azért is.. Kisebbségi jogokban is bebizonyították már.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. január 13. 15:40
Az ukrán haderő a Zselenszkij maffia védelméért harcol. Fegyveres terror hatására.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!