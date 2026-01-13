Nagyon nincsenek egy véleményen a nézők és a kritikusok – ezeket a filmeket szerette a legjobban a hazai közönség 2025-ben

Annak ellenére, hogy a 2016-os A könyvelő a maga módján szórakoztató és kellemesen régimódi akciófilm volt, enyhén szólva sem vált műfaji klasszikussá, viszont szép bevételt termelt. A folytatást mégsem siették el, és bár igencsak feledhető lett, Ben Affleck és Jon Bernthal párosa mégis belopta magát a nézők szívébe, mert a lista tizedik helyén végzett. És úgy tűnik, a Szemfényvesztőknek sikerült nemcsak az ellenfeleik, hanem a hazai nézők szeme fényét is megtéveszteniük, mert noha az IMDb-n nem áll túl acélosan a szélhámosokról szóló franchise harmadik epizódja, és a kritikusok sem szerették, itthon az év kilencedik legkedveltebb filmje lett.

Talán Ben Affleck sem számított arra, hogy A könyvelő 2 felkerül a legkedveltebb filmek listájára. Forrás: InterCom

Tom Cruise azonban kevésbé lehet elégedett, ugyan a Mission: Impossible – A végső leszámolás megkaparintotta a nyolcadik helyet, azért egy ennyire népszerű széria nagyszabású fináléjának esetében ez mindenképpen csalódásra adhat okot.