Nagyon nincsenek egy véleményen a nézők és a kritikusok – ezeket a filmeket szerette a legjobban a hazai közönség 2025-ben

Szomorú, de a Szenvedélyes nők mellett ez az egyetlen olyan mozi a listán, amely nem egy korábbi sikerfilm folytatása vagy újrafeldolgozása. Úgy tűnik, Brad Pitt bár már elmúlt hatvan, nem vesztett a vonzerejéből, itthon pedig ha futam van, akkor számtalan háztartás otthonában bőgnek fel a Forma–1-es autók motorjai, azaz mindkét nemet hasonlóképpen képes volt megszólítani a szebb napokat látott pilóta nagy visszatéréséről szóló dráma.
Érdekesség, hogy Tony Scott azt követően, hogy leforgatta a Top Gunt, egy autóversenyzős filmmel (Mint a villám) próbálta meglovagolni annak sikerét. Joseph Kosinski rendező pedig pontosan ugyanezt tette: 2022-ben hatalmasat robbant Tom Cruise vadászrepülős akciófilmjének feltámasztása (Top Gun: Maverick), majd ezután szintén száguldó koporsókkal igyekezett túlszárnyalni önmagán. Anyagi értelemben ez nem sikerült, feleakkora bevételt termelt, akik viszont beültek rá, nagyrészt elégedetten távoztak.