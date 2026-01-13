Ft
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagyon nincsenek egy véleményen a nézők és a kritikusok – ezeket a filmeket szerette a legjobban a hazai közönség 2025-ben

2026. január 13. 09:17

A Magyar Filmadatbázis sok ezer felhasználói szavazat alapján felmérte, mely alkotásokat értékelték a legjobbra a magyar mozilátogatók tavaly. A lista nem sok meglepetést tartogat abból a szempontból, hogy elsősorban a franchise-ok és a folytatások dominálnak.

2026. január 13. 09:17
null
Német Dániel

Annak ellenére, hogy a 2016-os A könyvelő a maga módján szórakoztató és kellemesen régimódi akciófilm volt, enyhén szólva sem vált műfaji klasszikussá, viszont szép bevételt termelt. A folytatást mégsem siették el, és bár igencsak feledhető lett, Ben Affleck és Jon Bernthal párosa mégis belopta magát a nézők szívébe, mert a lista tizedik helyén végzett. És úgy tűnik, a Szemfényvesztőknek sikerült nemcsak az ellenfeleik, hanem a hazai nézők szeme fényét is megtéveszteniük, mert noha az IMDb-n nem áll túl acélosan a szélhámosokról szóló franchise harmadik epizódja, és a kritikusok sem szerették, itthon az év kilencedik legkedveltebb filmje lett.

Talán Ben Affleck sem számított arra, hogy A könyvelő 2 felkerül a legkedveltebb filmek listájára. Forrás: InterCom

Tom Cruise azonban kevésbé lehet elégedett, ugyan a Mission: Impossible – A végső leszámolás megkaparintotta a nyolcadik helyet, azért egy ennyire népszerű széria nagyszabású fináléjának esetében ez mindenképpen csalódásra adhat okot. 

És Herendi Gábor sem tudta megismételni a Futni mentem sikerét. Ugyan a Szenvedélyes nők kétszázezret meghaladó nézőszáma egy magyar független film esetében brutális teljesítmény, és csak az előző romantikus vígjátékához képest nevezhető halványnak, de azért a nézők ezúttal nem zengtek ódákat. Legalábbis egy lehető legszélesebb közönséget megcélzó produkció esetében a hetedik hely nem a feltétlen elragadtatás jele. 

A Dreamworks animációs meséjének a folytatása, Rosszfiúk 2. a hatodik helyig jutott. A családi filmek valószínűleg komoly előnnyel indulnak, mert nyilván egész más élményt jelentenek azáltal, hogy együtt mozizik az egész família, mindez majd a lista élvonalából is jól érzékelhető, amit kicsit részletesebben is kivesézünk.

5. Lilo és Stitch – A csillagkutya

A Disney 2002-es animációs filmje a maga korában korrekt sikert aratott, de azért sem bevételi szempontból, sem megítélésében nem lehet egy lapon említeni a cég olyan klasszikusaival, mint Az oroszlánkirály vagy az Aladdin. Ellenben az élő szereplős változatra rácuppantak a nézők, világszinten egymilliárd dollárnál is többet termelt, és itthon sem üres mozitermek fogadták; a nézők 74 százalékának tetszett, ez elegendő is volt az ötödik helyezetthez.

4. F1 – A film

Szomorú, de a Szenvedélyes nők mellett ez az egyetlen olyan mozi a listán, amely nem egy korábbi sikerfilm folytatása vagy újrafeldolgozása. Úgy tűnik, Brad Pitt bár már elmúlt hatvan, nem vesztett a vonzerejéből, itthon pedig ha futam van, akkor számtalan háztartás otthonában bőgnek fel a Forma–1-es autók motorjai, azaz mindkét nemet hasonlóképpen képes volt megszólítani a szebb napokat látott pilóta nagy visszatéréséről szóló dráma. 

Érdekesség, hogy Tony Scott azt követően, hogy leforgatta a Top Gunt, egy autóversenyzős filmmel (Mint a villám) próbálta meglovagolni annak sikerét. Joseph Kosinski rendező pedig pontosan ugyanezt tette: 2022-ben hatalmasat robbant Tom Cruise vadászrepülős akciófilmjének feltámasztása (Top Gun: Maverick), majd ezután szintén száguldó koporsókkal igyekezett túlszárnyalni önmagán. Anyagi értelemben ez nem sikerült, feleakkora bevételt termelt, akik viszont beültek rá, nagyrészt elégedetten távoztak. 

3. Így neveld a sárkányodat

Bár az internetes kommentek alapján úgy tűnhet, hogy közgyűlölet övezi az animációs filmek élő szereplős változatai, a számok azt mutatják, hogy a csendes többség kifejezetten rajong értük. Amikor hasonlóképpen végignéztük, hogy mely filmeket várja a legjobban a közönség 2026-ban, a tizedik helyen szerepelt Vaiana című Disney-mese feldolgozása, így nem meglepő, hogy az Így neveld a sárkányodat az élvonalban végzett. 

A Dreamworks 2010-es produkció valóban zseniális, talán a legjobb animációs film az elmúlt tizenöt évből, Dean DeBlois rendező pedig nem kockáztatott sokat, szinte jelenetről jelenetre forgatta újra valódi színészekkel. És bár másodszorra elmesélve már nem volt kifejezetten izgalmas ugyanaz a történet, a nézők kajálták; nemcsak nálunk, hanem mindenhol máshol is, hiszen egymilliárd dollárnál is nagyobb bevételt termelt. 

Érdekesség, hogy a korábban említett Lilo és Stitch – A csillagkutya című film eredeti verzióját annak idején szintén Dean DeBlois rendezte. 

2. Avatar: Tűz és Hamu

Nem egy olyan film van a listán, amelyet egészen másként látnak a kritikusok és a nézők, minderre pedig az Avatar új epizódja tökéletes példa. Míg az előbbiek közül sokan ezt vélik James Cameron legrosszabb rendezése – ha a legelsőt, a Piranha 2.-t nem számoljuk –, a közönség nem tud betelni Pandorával. Pedig amellett, hogy a sztori nem túl sok újdonságot tartogatott és az előző részek látványvilágát sem sikerült felülmúlni, a közönség 83 százaléka mégis kedvelte.

1. Zootropolis 2. 

Mint említettem, valószínűleg a családi filmek nagy előnnyel indulnak ezeken a felméréseken, ennek tükrében pedig egyáltalán nem meglepő, hogy a Zootropolis második részét imádták a legjobban a nézők. A 2016-os első epizód hatalmas anyagi sikert aratott és Oscart is nyert a maga kategóriájában, nem is méltatlanul: még én is egész jól elszórakoztam rajta, pedig hidegen hagynak az animációs filmek. 

A jelenlegi franchise-központú stúdiórendszerben pedig kifejezetten fura, hogy ilyen sokáig ültek a folytatáson, a közönség azonban nem feledkezett meg az állatos meséről, az új etap másfélszer akkora bevételt termelt, mint az elődje. És miként ebből a listából is kiderül, a többség nem akarta csalódottságában visszakérni a mozijegy árát a pénztárnál. 

 

