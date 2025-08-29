Németországban a Von der Leyent övező titkos tervről pletykálnak: ha ez igaz, az mindent megváltoztat az EU életében

Berlini kormánykörökben egyre több szó esik arról, hogy Ursula von der Leyen lehet Németország új szövetségi elnöke – erről írt a Spiegel és a Bild. A Spiegel szerint ez azért is lenne jó húzás a CDU részéről, mert így Von der Leyen lenne az ország első női államfője.

Amennyiben a híresztelések megalapozottak, az újabb kérdéseket vethet fel. A jelenlegi német szövetségi elnök, Frank-Walter Steinmeier hivatali ideje ugyanis 2027-ben jár le, Von der Leyent viszont nemrég újraválasztották az Európai Bizottság elnökének, amely mandátum 2029-ig tart.

A német lapok szerint ez azonban nem jelent akadályt: egyes politikusok úgy vélik, hogy a az elnöki tisztség megszerzése jó lehetőség lenne arra, hogy Von der Leyen átadja jelenlegi uniós szerepkörét másnak

– különösen annak fényében, hogy folyamatosan veszít népszerűségéből, idén bizalmatlansági indítvány is indult ellene.

Az Európai Bizottság ugyanakkor határozottan tagadja, hogy ez a forgatókönyv várna Von der Leyenre.

Az elnök vezető szóvivője szerint a német politikusnő nem lesz szövetségi elnök, aki most „teljes mértékben bizottsági feladataira koncentrál”, ezért nem áll rendelkezésre más pozíciók betöltésére – írta meg a Euronews.

Nyitókép: Ritzau Scanpix via AFP