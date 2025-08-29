Ft
08. 29.
péntek
Németország Ursula von der Leyen elnök CDU

Németországban a Von der Leyent övező titkos tervről pletykálnak: ha ez igaz, az mindent megváltoztat az EU életében

2025. augusztus 29. 16:29

Beindultak a találgatások.

2025. augusztus 29. 16:29
null

Berlini kormánykörökben egyre több szó esik arról, hogy Ursula von der Leyen lehet Németország új szövetségi elnöke – erről írt a Spiegel és a Bild. A Spiegel szerint ez azért is lenne jó húzás a CDU részéről, mert így Von der Leyen lenne az ország első női államfője.

Amennyiben a híresztelések megalapozottak, az újabb kérdéseket vethet fel. A jelenlegi német szövetségi elnök, Frank-Walter Steinmeier hivatali ideje ugyanis 2027-ben jár le, Von der Leyent viszont nemrég újraválasztották az Európai Bizottság elnökének, amely mandátum 2029-ig tart.

A német lapok szerint ez azonban nem jelent akadályt: egyes politikusok úgy vélik, hogy a az elnöki tisztség megszerzése jó lehetőség lenne arra, hogy Von der Leyen átadja jelenlegi uniós szerepkörét másnak

 – különösen annak fényében, hogy folyamatosan veszít népszerűségéből, idén bizalmatlansági indítvány is indult ellene.

Az Európai Bizottság ugyanakkor határozottan tagadja, hogy ez a forgatókönyv várna Von der Leyenre. 

Az elnök vezető szóvivője szerint a német politikusnő nem lesz szövetségi elnök, aki most „teljes mértékben bizottsági feladataira koncentrál”, ezért nem áll rendelkezésre más pozíciók betöltésére – írta meg a Euronews.

Nyitókép: Ritzau Scanpix via AFP

 

elmkov
2025. augusztus 29. 17:05
Pedig milyen remek lenne, ez remek képességü politikus, mindent tönkre tesz amihez csak nyul.
petronius50
•••
2025. augusztus 29. 17:02 Szerkesztve
Micsoda arc!! Ha sokat nézem lehet felsírok álmomban... Ez a lény már minden volt (és lesz) csak akasztott ember nem. Pedig nagyon ráférne. Valójában a németek sötét szégyene, hogy ez a korrupt fehérjekupac egyáltalán bármilyen tisztségben ott legyen. Börtönben a helye, amiket tett, amiket tesz és amely aljas húzásokat még tenni fog az európai emberek ellen!!
red-bullshit
2025. augusztus 29. 17:02
Milyen első? És a Mutti akkor mi volt?
karakter-2
2025. augusztus 29. 17:00
Von der Leyen az ukrán nácik fejőstehene, és Németország köztársasági elnöke! Be szépen hangzik!:)
