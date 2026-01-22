Megkérdezték Marco Rossit a futball és a politika kapcsolatáról – ezt válaszolta

„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról
A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.
A szövetségi kapitány szerint valamennyire minden magyar nézi a futballt vagy érdeklődik iránta. A szurkolóknak pedig sok lehetőségük van a véleménynyilvánításra.
Marco Rossi terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak. A nemzeti válogatott szövetségi kapitánya amellett, hogy kifejtette véleményét arról, hogy Varga Barnabás Görögországba, az AEK Athénba igazolt és értékelte Szoboszlai Dominik eddigi pályafutását, kérdésre válaszolva beszélt a futball és a politika kapcsolatáról is.
Mint fogalmazott,
a politika részéről a munkámba semmiféle beleavatkozást sem tapasztalok.
Elsősorban az MLSZ elnökével és főtitkárával állok kapcsolatban, illetve bizonyos időközönként az elnökséggel”.
Rossi hangsúlyozta, hogy semmiféle nyomás nincs rajta senki részéről, teljes önállósággal dolgozik. Majd azzal folytatta, más kérdésekbe nem is akar belefolyni, mivel a munkájával kapcsolatban az embereket szerinte az eredmények érdeklik.
A szövetségi kapitány arra is kitért, hogy úgy látja, végső soron valamennyire minden magyar nézi a futballt vagy érdeklődik iránta. „Nekünk pedig, amikor nem sikerül hozni a remélt eredményeket, egyszerűen el kell fogadnunk az érkező bírálatokat. Aztán ha a helyzet fenntarthatatlanná válna, az más, hiszen a szurkolók véleménye fontos”.
„Sokszor elmondtam már: abban a pillanatban, ha a szurkolók többsége a maradásom ellen lenne, a szövetségnek ezt tudomásul kellene vennie. Nekem magamnak is tudomásul kellene vennem.
De a szurkolóknak sok lehetőségük van a tetszésnyilvánításra”
– jelentette ki.
Marco Rossi előre tekintve arról is beszélt, hogy márciusban lesz két felkészülési mérkőzésük. „Eldönthetik, hogy távol maradnak vagy kijönnek; eljöhetnek azért, hogy tüntessenek ellenünk, vagy azért, hogy tapsoljanak nekünk. Ez rajtuk múlik. De ahogy mindig mondtam: a futball az embereké, a szurkolóké, és azt, amit ők gondolnak vagy mondanak, muszáj figyelembe venni” – zárta gondolatait a válogatott szövetségi kapitánya.
Mint ismert, november végén Orbán Viktor a Gurulj be lassítva is! podcaststúdiójában említette, hogy üzenetet írt Marco Rossinak az írek elleni fájó vereség után, ám részletekbe nem bocsátkozott.
