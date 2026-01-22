Megkérdezték Marco Rossit a futball és a politika kapcsolatáról – ezt válaszolta

Rossi hangsúlyozta, hogy semmiféle nyomás nincs rajta senki részéről, teljes önállósággal dolgozik. Majd azzal folytatta, más kérdésekbe nem is akar belefolyni, mivel a munkájával kapcsolatban az embereket szerinte az eredmények érdeklik.

„A szurkolóknak sok lehetőségük van a tetszésnyilvánításra”

A szövetségi kapitány arra is kitért, hogy úgy látja, végső soron valamennyire minden magyar nézi a futballt vagy érdeklődik iránta. „Nekünk pedig, amikor nem sikerül hozni a remélt eredményeket, egyszerűen el kell fogadnunk az érkező bírálatokat. Aztán ha a helyzet fenntarthatatlanná válna, az más, hiszen a szurkolók véleménye fontos”.

„Sokszor elmondtam már: abban a pillanatban, ha a szurkolók többsége a maradásom ellen lenne, a szövetségnek ezt tudomásul kellene vennie. Nekem magamnak is tudomásul kellene vennem.