„Majdnem ugyanúgy kerestem, mint a Honvédban” – Magyarország tiszta Amerika ebből a szempontból

Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek
Szabados Gábor sportközgazdász nyilatkozott a Mandinernek.
Pontosan erről a jelenségről beszélt a napokban a Mandinernek a sportközgazdász. A magyar válogatott játékos példája Szabados Gábor szavait támasztják alá.
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew 30-szoros magyar válogatott futballistája, Gazdag Dániel a JenkifociShow legújabb adásában mesélt a fizetéséről.
Amikor megérkeztem, az első évben majdnem ugyanannyit kerestem, mint a Honvédban. A második évemben már emelkedett ez a fizetés, de akkor sem volt az olyan brutális, hogy mondjuk ezt később az NB I-ben ne tudtam volna megkapni.
Én láttam magam előtt, hogy mekkorát lehet ebben a ligában fizetésben és elismerésben is ugrani, ha valaki jól teljesít. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy két év után ezt a célomat is elértem, hogy kiemelt fizetésű játékos lehettem, és ezáltal egy kicsit kiemeltebb figyelmet is kaptam a klubnál” – fogalmazott Gazdag Dániel, aki 2021 májusában került a Honvédtől a Philadelphia Unionhoz. Itt négy évet töltött, majd tavaly a Columbus Crew-hoz igazolt.
Gazdag történetét alátámasztja Szabados Gábor sportközgazdász szavai, akit a napokban a magyar foci helyzetéről faggatunk. A Mandinernek többek között arról beszélt, hogy a magyar játékosok (is) elkényelmesedtek a klubokba befolyó hatalmas állami pénzek miatt, mert ezáltal olyan magas fizetést tudtak kapni, ami nem ösztönözte őket arra, hogy kimenjenek külföldre. Ellenpéldaként a horvátokat hozta fel, ahol, ha valaki igazán jól akar keresni, annak el kell hagynia az országot, és ezért nagyon motiválttá válik.
Gazdag Dániel azonban a fejlődése és a karrierje érdekében elment az Egyesült Államokba, még úgy is, hogy az elején nem keresett jobban. A kemény munkával viszont két év alatt kikaparta magának a gesztenyét. A Philadelphia Union színeiben 161 tétmérkőzésen 72 gólt és 24 gólpasszt jegyzett, most pedig a Columbus Crew-nál 39 tétmeccsen öt találatnál és öt asszisztnál jár.
