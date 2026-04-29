Magyarország MLS videó Gazdag Dániel Honvéd Egyesült Államok

„Majdnem ugyanúgy kerestem, mint a Honvédban” – Magyarország tiszta Amerika ebből a szempontból

2026. április 29. 13:44

Pontosan erről a jelenségről beszélt a napokban a Mandinernek a sportközgazdász. A magyar válogatott játékos példája Szabados Gábor szavait támasztják alá.

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew 30-szoros magyar válogatott futballistája, Gazdag Dániel a JenkifociShow legújabb adásában mesélt a fizetéséről.

Gazdag Dániel összehasonlította a Magyarországon kapott fizetését az amerikaival (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Amikor megérkeztem, az első évben majdnem ugyanannyit kerestem, mint a Honvédban. A második évemben már emelkedett ez a fizetés, de akkor sem volt az olyan brutális, hogy mondjuk ezt később az NB I-ben ne tudtam volna megkapni.

Én láttam magam előtt, hogy mekkorát lehet ebben a ligában fizetésben és elismerésben is ugrani, ha valaki jól teljesít. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy két év után ezt a célomat is elértem, hogy kiemelt fizetésű játékos lehettem, és ezáltal egy kicsit kiemeltebb figyelmet is kaptam a klubnál” – fogalmazott Gazdag Dániel, aki 2021 májusában került a Honvédtől a Philadelphia Unionhoz. Itt négy évet töltött, majd tavaly a Columbus Crew-hoz igazolt.

Itthon jól keresnek a magyarok

Gazdag történetét alátámasztja Szabados Gábor sportközgazdász szavai, akit a napokban a magyar foci helyzetéről faggatunk. A Mandinernek többek között arról beszélt, hogy a magyar játékosok (is) elkényelmesedtek a klubokba befolyó hatalmas állami pénzek miatt, mert ezáltal olyan magas fizetést tudtak kapni, ami nem ösztönözte őket arra, hogy kimenjenek külföldre. Ellenpéldaként a horvátokat hozta fel, ahol, ha valaki igazán jól akar keresni, annak el kell hagynia az országot, és ezért nagyon motiválttá válik.

Gazdag Dániel azonban a fejlődése és a karrierje érdekében elment az Egyesült Államokba, még úgy is, hogy az elején nem keresett jobban. A kemény munkával viszont két év alatt kikaparta magának a gesztenyét. A Philadelphia Union színeiben 161 tétmérkőzésen 72 gólt és 24 gólpasszt jegyzett, most pedig a Columbus Crew-nál 39 tétmeccsen öt találatnál és öt asszisztnál jár.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. április 29. 13:51
Fotball maffia. Ezt viszont fel kell számolni.
