„Majdnem ugyanúgy kerestem, mint a Honvédban” – Magyarország tiszta Amerika ebből a szempontból

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Columbus Crew 30-szoros magyar válogatott futballistája, Gazdag Dániel a JenkifociShow legújabb adásában mesélt a fizetéséről.

Amikor megérkeztem, az első évben majdnem ugyanannyit kerestem, mint a Honvédban. A második évemben már emelkedett ez a fizetés, de akkor sem volt az olyan brutális, hogy mondjuk ezt később az NB I-ben ne tudtam volna megkapni.

Én láttam magam előtt, hogy mekkorát lehet ebben a ligában fizetésben és elismerésben is ugrani, ha valaki jól teljesít. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy két év után ezt a célomat is elértem, hogy kiemelt fizetésű játékos lehettem, és ezáltal egy kicsit kiemeltebb figyelmet is kaptam a klubnál” – fogalmazott Gazdag Dániel, aki 2021 májusában került a Honvédtől a Philadelphia Unionhoz. Itt négy évet töltött, majd tavaly a Columbus Crew-hoz igazolt.