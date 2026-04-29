Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét

Nyilatkozatai szerint a főváros mintegy 300 milliárd forint értékű beruházási tervet dolgozott ki, amelyek döntően az Európai Unió kohéziós forrásaira épülnének. E csomagon belül kiemelkedő súlya van a közlekedésfejlesztésnek – erre 178 milliárd forintot irányoztak elő –, míg jelentős összegek jutnának közterek megújítására, árvízvédelemre, illetve lakhatási és szociális programokra is. Ezek a számok nemcsak a beruházások volumenét jelzik, hanem azt a stratégiai irányt is, amely a város élhetőségének javítására, a népesség megtartására és a „zöld főváros” ambíciójára épül.
A konkrét projektek között több olyan fejlesztés is megjelent a nyilvánosságban, amelyek hosszú ideje napirenden vannak, de most új lendületet kaphatnak. Ilyen például a rozsdaövezeti területek átalakítása, különösen a Rákosrendező térsége, ahol egy komplex, klímatudatos városnegyed kialakítását tervezik. Ugyancsak ide tartozik a Pesti fonódó villamoshálózat bővítése, amely a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével jelentősen javítaná a városon belüli kapcsolatokat, miközben a felszíni közterek átalakítását is magával hozná. Ezek a projektek jól illeszkednek abba a városfejlesztési koncepcióba, amely a közösségi közlekedés erősítésére és az autóforgalom visszaszorítására épít.
Ezek a nagy kérdések
Nem árt arra sem emlékeztetni, hogy Karácsony nyilatkozataiban ugyanakkor folyamatosan jelen van a bizonytalanság és a politikai feltételesség. Többször utalt arra, hogy a beruházások megvalósítása alapvetően attól függ, sikerül-e Magyarországnak hozzájutnia az uniós forrásokhoz, illetve hogy az új kormány milyen viszonyt alakít ki a fővárossal. Egyik friss megszólalásában kifejezetten „történelmi lehetőségként” beszélt a kormányváltásról, és nyíltan drukkolt annak, hogy az ország megszerezze a szükséges pénzügyi forrásokat. Más esetekben viszont a főváros pénzügyi kiszolgáltatottságára hívta fel a figyelmet, figyelmeztetve arra, hogy egyes kormányzati döntések akár a működést is veszélybe sodorhatják.
Ez a kettősség – ambiciózus tervek és finanszírozási bizonytalanság – alapvetően meghatározza Budapest jelenlegi fejlesztési horizontját.