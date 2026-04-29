Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét

Budapesten kapta számszerűleg és arányaiban is a legtöbb szavazatot a Tisza Párt az április 12-i országgyűlési választáson. Éppen ezért már a voksolás után elindult a találgatás arról, hogyan is „fogja meghálálni” Magyar Péter alakulata kormányon ezt a kimagasló támogatást a fővárosiaknak. A helyzetet nagyban bonyolítja, hogy Budapestet Karácsony Gergely vezeti és a Tisza Pártnak csak 10 képviselője van a 33 fős Fővárosi Közgyűlésben. Mindezek ellenére a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tiszának széles mozgástere van Budapestet illetően is. A fő dilemma: ha százmilliárdokkal és gigaberuházásokkal segítik Budapestet, akkor az a pénz a vidékről fog hiányozni. és ennek később még súlyos politikai következményei lehetnek. Kényes helyzetben van tehát a jövendő kabinet, de nézzük is meg honnan indulnak.

Karácsony százmilliárdokból fejleszteni, a Tisza Párt még közbeszólhat

Ezek lehetnek a legfőbb beruházások

A Fővárosi Önkormányzat a magyar belpolitikai helyzet változásával jelentősen bővítené az elérhető uniós forrásokat, és a korábbi mintegy 300 milliárd forintos keret helyett összesen több mint 700 milliárd forintnyi támogatással számol a 2021–2027-es ciklusban és a helyreállítási alapból – erről már Karácsony Gergely beszélt. A főpolgármester szerint Budapest számára mintegy 300 milliárd forintnyi kohéziós forrás két éve elérhető, amiről 2024-ben született megállapodás az Európai Bizottság, a magyar kormány és Budapest között. A keret jelentős része pályázati úton megítélt támogatás, amely nem tartozik a jogállamisági feltételek miatt befagyasztott uniós pénzek közé, de eddig csak 56 milliárd forint értékben kötöttek támogatási szerződéseket, a többit a kormány blokkolta Karácsony Gergely elmondása szerint. A városvezetés szerint a korábban kidolgozott programok végrehajtása több ponton elakadt, miközben a szükséges döntések és szerződések nem születtek meg. A főpolgármester úgy látja, hogy az új politikai helyzetben lehetőség nyílhat a források gyors lehívására, amelyhez az uniós döntéshozók részéről is nyitottság mutatkozik.