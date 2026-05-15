„Waka Waka” után „Dai Dai” – Shakira és Madonna miatt átírják a szabályokat a világbajnoki döntőben (VIDEÓ)

Irán helyett Olaszország a foci vb-n? Trump reagált a felvetésre (VIDEÓ)
Kijött a világbajnokság hivatalos dala, ami a „Dai Dai” címet kapta. Shakira és Madonna és a BTS is fellép majd a döntő szünetében.
Shakira, Madonna és a BTS lép fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerdán jelentette be, hogy a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.
Lesz ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk”
– jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay popcsapat énekese, hozzátéve, a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is.
A vb-történelemben először kerül sor – az NFL-finálék mintájára – félidei show-ra.
A The Athletic (amely még a fellépők csütörtöki, hivatalos bejelentése előtt írt a félidei show-ról) azt jegyezte meg, hogy mivel várhatóan a játéktéren lesz látható a minikoncert, ezért az „jelentősen megnöveli” majd a megszokott 15 perces szünet időtartamát – olvasható a Csakfocin.
Pénteken aztán Shakira bemutatta a labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t – hívta fel a figyelmet az MTI.
A FIFA közlése szerint a 49 éves kolumbiai énekesnő – aki a 2010-es vb dalát, a „Waka Waka”-t is énekelte – és a közreműködő nigériai Burna Boy számának refrénje fülbemászó, dallama pedig táncra csábít. A dal klipjében korábbi világbajnokságok sztárjai – köztük Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Kylian Mbappé – bukkannak fel.
A „Dai Dai” olaszul annyit jelent, „gyerünk, gyerünk”, ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a dalban, amelynek angol és nagyobb részben spanyol nyelvű szövege a rugalmasságról és a kudarcok utáni talpra állásról szól.
Nyitókép: Pablo Porciuncula/AFP