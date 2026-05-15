„Waka Waka” után „Dai Dai” – Shakira és Madonna miatt átírják a szabályokat a világbajnoki döntőben (VIDEÓ)

Shakira, Madonna és a BTS lép fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerdán jelentette be, hogy a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.