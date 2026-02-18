Ft
02. 18.
szerda
kacsoh dániel lentulai krisztián the man Magyar Péter

Önimádat, drog és buli – Magyar Péter maga a kockázat – megérkezett a The Man XVII. része

2026. február 18. 16:00

Új résszel jelentkezik a The Man a Mandineren, amelyben ezúttal Magyar Péter legutóbbi botrányait és nyilatkozatait elemezzük.

2026. február 18. 16:00
null

 A XVII. epizódban szóba kerül a „szoba-incidens”, a droggyanús környezet kérdése, valamint a müncheni találkozók és a brüsszeli szerepvállalás ellentmondása is.

Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel szarkasztikus hangvételben teszik fel a kérdéseket: Milyen por lehetett a tálcán az „egész ország által megismert szobában”? Miért nem tett feljelentést a Tisza-vezér? Meddig titkolhatja valós céljait az ellenzék? 

A teljes adás már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 6 komment

2026. február 18. 16:59
Pszichopata drogos strici.
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 18. 16:49 Szerkesztve
Ez már kevés ,nagyon kevés fidesznyikek.Takaradót fújtak nektek.😁👍 Kábítószernek látszó ,meg fegyvernek látszó,meg pinának tűnő ,meg disznónak látszó.na jó az utóbbi stimmel, az orbán. De az lehet ,meg előfordulhat,,meg látszó .Biró úr azt hittem!🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. február 18. 16:28 Szerkesztve
drog! parti! hatalom! pénz! youtube.com/shorts/-3qBBy1ghU0?feature=share
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 18. 16:18
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!