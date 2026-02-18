Önimádat, drog és buli – Magyar Péter maga a kockázat – megérkezett a The Man XVII. része

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Új résszel jelentkezik a The Man a Mandineren, amelyben ezúttal Magyar Péter legutóbbi botrányait és nyilatkozatait elemezzük.
A XVII. epizódban szóba kerül a „szoba-incidens”, a droggyanús környezet kérdése, valamint a müncheni találkozók és a brüsszeli szerepvállalás ellentmondása is.
Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel szarkasztikus hangvételben teszik fel a kérdéseket: Milyen por lehetett a tálcán az „egész ország által megismert szobában”? Miért nem tett feljelentést a Tisza-vezér? Meddig titkolhatja valós céljait az ellenzék?
