majka mandiner donald trump

A Mandiner cikke miatt kitört a háború Majka posztja alatt

2026. január 28. 12:13

Az előadó Trump után a Mandinert is gyalázni kezdte.

2026. január 28. 12:13
null

Beszámoltunk róla, hogy Majka Donald Trumpot gyalázó posztja elérhetetlenné vált. Olvasóink visszajelzése alapján korrigáltuk cikkünket, ugyanis a mobilos Facebook-applikációban mégis lehet látni a bejegyzést, az előadó állítása szerint sosem törölte azt.

 

„Mennyire kell hülyének lenni a Mandinernél?” – írta friss bejegyzésében Majka. Az előadó állítja, sosem törölte a bejegyzést. Szerinte két lehetőség van: „vagy a szerző totálisan alkalmatlan a 21. századi technika használatára, vagy a Mandinernél nincs normális internetkapcsolat.” Javasoljuk neki, hogy nyissa meg az oldalát desktop-nézetben.

A rapper bejegyzése alatt kommentháború tört ki, hiszen valaki látja, valaki pedig nem a korábbi posztot.

 

Fotó: facebook / Majka

Összesen 6 komment

nempolitizalok-0
2026. január 28. 12:26
A srác nyilván hülye hozzá, más kezeli a fiókját.
kuzmics
2026. január 28. 12:25
Majoros a fészbuk-tudós!
johannluipigus
2026. január 28. 12:24
Ózdi cigány ugatja a Holdat.
kamasuka
2026. január 28. 12:24
Lényegtelen.
