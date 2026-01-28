A Mandiner cikke miatt kitört a háború Majka posztja alatt

Majka pofára esésén nevet az ország: gyorsan törölnie kellett a botrányos Facebook-bejegyzését
A baloldali propagandát fújó rapper ezúttal ennek megfelelően Donald Trumpba szállt bele, ám vagy rájött, mekkora sületlenséget írt, vagy szóltak neki.
Az előadó Trump után a Mandinert is gyalázni kezdte.
Beszámoltunk róla, hogy Majka Donald Trumpot gyalázó posztja elérhetetlenné vált. Olvasóink visszajelzése alapján korrigáltuk cikkünket, ugyanis a mobilos Facebook-applikációban mégis lehet látni a bejegyzést, az előadó állítása szerint sosem törölte azt.
„Mennyire kell hülyének lenni a Mandinernél?” – írta friss bejegyzésében Majka. Az előadó állítja, sosem törölte a bejegyzést. Szerinte két lehetőség van: „vagy a szerző totálisan alkalmatlan a 21. századi technika használatára, vagy a Mandinernél nincs normális internetkapcsolat.” Javasoljuk neki, hogy nyissa meg az oldalát desktop-nézetben.
A rapper bejegyzése alatt kommentháború tört ki, hiszen valaki látja, valaki pedig nem a korábbi posztot.
Fotó: facebook / Majka