A Mandiner cikke miatt kitört a háború Majka posztja alatt

„Mennyire kell hülyének lenni a Mandinernél?” – írta friss bejegyzésében Majka. Az előadó állítja, sosem törölte a bejegyzést. Szerinte két lehetőség van: „vagy a szerző totálisan alkalmatlan a 21. századi technika használatára, vagy a Mandinernél nincs normális internetkapcsolat.” Javasoljuk neki, hogy nyissa meg az oldalát desktop-nézetben.