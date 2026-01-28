Ft
01. 28.
szerda
majka tündi bündi rapper donald trump

Majka pofára esésén nevet az ország: gyorsan törölnie kellett a botrányos Facebook-bejegyzését

2026. január 28. 07:22

A baloldali propagandát fújó rapper ezúttal ennek megfelelően Donald Trumpba szállt bele, ám vagy rájött, mekkora sületlenséget írt, vagy szóltak neki.

2026. január 28. 07:22
Majka

Már csak ez hiányzott, Magyarország baloldali köreinek új kedvenc megmondóembere, Majka ezúttal az amerikai belpolitikai helyzetről is megosztotta véleményét követőivel. Az irodalmi óriásokig repítő Tündi Bündi című daláról ismert előadó is felült a balos vonatra és Donald Trump amerikai elnökbe szállt bele a közösségi oldalán a minneapolisi ICE-akció miatt

Mint írta: „Ez Trump Amerikája. Maszkban emberekre támadni az utcán. Semmi extra. Állampolgár vagy bevándorló, fiatal vagy öreg – mindegy. Úgyis csak statisztika.” A rapper azzal folytatta, hogy

ez az a természetes végtermék, amit az az attitűd állít elő, amelyet egy gőgös, mentálisan sérült öregember naponta sugároz egy olyan országban, ahol elvileg a Szabadság-szobor áll.

A rapper a bejegyzésében hozzátette, hogy „bántani a gyengébbet, mert lehet, elvenni a gyengébbtől, mert el lehet. Szájtátva figyelem, ahogy az erkölcs opcionálissá válik, az erőszak meg magyarázattá. Ő a Békecsináló elnök?(!!!) Persze. A gyújtogató is lehet tűzoltó. Csak nézőpont kérdése” – zárta sorait a Mosd ki a szennyest és a Csüccs ide, Baby című klasszikusok előadója. 

Természetesen, ahogyan az lenni szokott ilyenkor balos körökben, Majka a bátor kiállását a demokraták mellett szinte azonnal letörölte közösségi oldaláról, ahogyan kiírta. A szöveget viszont az Index időben szemlézni tudta. 

Külön érdekes, hogy az az egykori valóságshow-szereplő magyaráz erőszakról, aki szereplésein imitálta a miniszterelnök nyilvános kivégzését kiskorúak előtt, vagy éppen ittas vezetéssel bukott le nemrég, ami szintén „remek” példát mutat az őt követő tinédzsereknek. 

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

 

