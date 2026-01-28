Majka pofára esésén nevet az ország: gyorsan törölnie kellett a botrányos Facebook-bejegyzését

Természetesen, ahogyan az lenni szokott ilyenkor balos körökben, Majka a bátor kiállását a demokraták mellett szinte azonnal letörölte közösségi oldaláról, ahogyan kiírta. A szöveget viszont az Index időben szemlézni tudta.

Külön érdekes, hogy az az egykori valóságshow-szereplő magyaráz erőszakról, aki szereplésein imitálta a miniszterelnök nyilvános kivégzését kiskorúak előtt, vagy éppen ittas vezetéssel bukott le nemrég, ami szintén „remek” példát mutat az őt követő tinédzsereknek.