kormánykritikus Sváby András botrány Fidesz Majka koncert

„Kénytelen vagyok magyarázkodni” – Majka végre beismerte azt, amit mindvégig tagadott (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 13:43

Sváby András műsorában Majka többek között arról beszélt, hogy rosszul esik neki, amiért a fél ország felháborodott, amikor a koncertjén a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitálta. Azt állította: nem hitték, hogy ekkora balhé lesz belőle.

null

Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz – ismerte el Majka, utalva arra, hogy a fél ország felháborodott, amikor a Csurran, cseppen című kormánykritikus dal végén a koncerteken azt játszotta el, hogy a miniszterelnököt agyonlövik, mindezt kiskorúak jelenlétében.  Az előadó Sváby András műsorában azzal védekezett, hogy egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét végezték ki nyilvánosan, és neki ezért kell magyarázkodnia.

Azt nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy ez nem hiányzott

– árulta el Majka, aki a botrány kitörésekor úgy reagált, ez csak egy geg, és vihar a biliben, viszont már a következő koncertjén is változtatott a jeleneten, hiszen a táncosa egy banánnal „lőtte le”, ráadásul az énekes nem terült el „holtan”, mint korábban. A Strand Fesztiválon pedig már nem történt meg a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenet – úgy tűnik tehát, hogy az előadó elfogadta, ezzel túllépett egy határon.

Majka a műsor előzetese alapján azt is állította, hogy „ez csak egy indok” az ő támadására, ám valójában amiatt nem különösebben kritizálták Majkát, hogy írt egy kormánykritikus dalt, a fejbelövés viszont rendkívül felelőtlen jelenet azt követően, hogy Donald Trump és Robert Fico ellen is merényletet kíséreltek meg.

A YouTube-csatornán hozzászólókat mindenesetre most sem győzte meg Majka magyarázkodása, egyikük azt írja:

Ne vicceljünk már. NE NÉZZ MÁR MINDENKIT HÜLYÉNEK. Azért mert sikeres vagy (és egyébként maximálisan elismerem a tehetségedet és sikereidet), ne próbálj már meg mindenkit tök hülyének nézni, mert ez felháborító.

Más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy számolniuk kellett volna azzal, hogy a nyilvános kivégzést imitáló jelenet indulatokat vált ki a Fidesz ellen, de „nagyon sokan most ebből élnek, hogy a Fidesz megbukik és már most próbálnak helyezkedni”.

Jó fej Majka, jó zenéket ad elő, de maradjon meg embernek, és ne menjen bele felesleges dolgokba

– kérte egy rajongója.

Egy hozzászóló pedig azt írta:

Az egész stábból ezt senki nem látta jönni? Na ne már! Ennyire nem kéne hülyének nézni a közönséget! Inkább csak elmérték a reakció egyik felét.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyúlgerinc
2025. szeptember 21. 16:47
Azért még ettől a kvázi beismerés miatt nem kellene felvenni a Fideszbe ha jelentkezne.... Vagy körberajongani...
johannluipigus
2025. szeptember 21. 16:29
Ezek a szerencsétlen kis hülyék (karamel, majka, azaria, érdekes, mind cigány vagy félcigány) azt hitték, hogy eldördült a rajtpisztoly, és csak az első 3 helyezettnek lesz helye poloska Peti asztalánál.
kovsa2
2025. szeptember 21. 16:25
"Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz – ismerte el Majka," Éppen ezért nem kellene, nagy nyilvánosság előtt, politizálni olyan embereknek akik "nem látnak előre". Hagyják ezt meg azoknak, akik látnak. És persze nem akarom azt mondani, hogy egyáltalán ne legyen politikai véleménye, de ha lehet, azt csak a közvetlen környezetével ossza meg. Ne egy "könnyűzenei koncerten". Ahova általában "könnyen befolyásolható emberek" járnak. Kiforratlan politikai nézetekkel.
mai nap
2025. szeptember 21. 16:23
Továbbra is szeretne hülyének nézni sokakat. Eddig se művészként tartottam számon, egy üresfejű influenszer, aki nem jó időben, nem jó eszközzel akart tapsvihar aratni.
