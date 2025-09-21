„Kénytelen vagyok magyarázkodni” – Majka végre beismerte azt, amit mindvégig tagadott (VIDEÓ)

Majka végre meghozott egy nagyon fontos döntést – ez lett a következménye az elmúlt hetek botrányának
Bár korábban egyszerű gegként hivatkozott rá, csendben azért többször is változtatott a sokat kritizált jeleneten.
Sváby András műsorában Majka többek között arról beszélt, hogy rosszul esik neki, amiért a fél ország felháborodott, amikor a koncertjén a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitálta. Azt állította: nem hitték, hogy ekkora balhé lesz belőle.
Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz – ismerte el Majka, utalva arra, hogy a fél ország felháborodott, amikor a Csurran, cseppen című kormánykritikus dal végén a koncerteken azt játszotta el, hogy a miniszterelnököt agyonlövik, mindezt kiskorúak jelenlétében. Az előadó Sváby András műsorában azzal védekezett, hogy egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét végezték ki nyilvánosan, és neki ezért kell magyarázkodnia.
Azt nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy ez nem hiányzott
– árulta el Majka, aki a botrány kitörésekor úgy reagált, ez csak egy geg, és vihar a biliben, viszont már a következő koncertjén is változtatott a jeleneten, hiszen a táncosa egy banánnal „lőtte le”, ráadásul az énekes nem terült el „holtan”, mint korábban. A Strand Fesztiválon pedig már nem történt meg a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenet – úgy tűnik tehát, hogy az előadó elfogadta, ezzel túllépett egy határon.
Majka a műsor előzetese alapján azt is állította, hogy „ez csak egy indok” az ő támadására, ám valójában amiatt nem különösebben kritizálták Majkát, hogy írt egy kormánykritikus dalt, a fejbelövés viszont rendkívül felelőtlen jelenet azt követően, hogy Donald Trump és Robert Fico ellen is merényletet kíséreltek meg.
A YouTube-csatornán hozzászólókat mindenesetre most sem győzte meg Majka magyarázkodása, egyikük azt írja:
Ne vicceljünk már. NE NÉZZ MÁR MINDENKIT HÜLYÉNEK. Azért mert sikeres vagy (és egyébként maximálisan elismerem a tehetségedet és sikereidet), ne próbálj már meg mindenkit tök hülyének nézni, mert ez felháborító.
Más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy számolniuk kellett volna azzal, hogy a nyilvános kivégzést imitáló jelenet indulatokat vált ki a Fidesz ellen, de „nagyon sokan most ebből élnek, hogy a Fidesz megbukik és már most próbálnak helyezkedni”.
Jó fej Majka, jó zenéket ad elő, de maradjon meg embernek, és ne menjen bele felesleges dolgokba
– kérte egy rajongója.
Egy hozzászóló pedig azt írta:
Az egész stábból ezt senki nem látta jönni? Na ne már! Ennyire nem kéne hülyének nézni a közönséget! Inkább csak elmérték a reakció egyik felét.
