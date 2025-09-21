„Kénytelen vagyok magyarázkodni” – Majka végre beismerte azt, amit mindvégig tagadott (VIDEÓ)

Mi ezt nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz – ismerte el Majka, utalva arra, hogy a fél ország felháborodott, amikor a Csurran, cseppen című kormánykritikus dal végén a koncerteken azt játszotta el, hogy a miniszterelnököt agyonlövik, mindezt kiskorúak jelenlétében. Az előadó Sváby András műsorában azzal védekezett, hogy egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét végezték ki nyilvánosan, és neki ezért kell magyarázkodnia.

Azt nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy ez nem hiányzott

– árulta el Majka, aki a botrány kitörésekor úgy reagált, ez csak egy geg, és vihar a biliben, viszont már a következő koncertjén is változtatott a jeleneten, hiszen a táncosa egy banánnal „lőtte le”, ráadásul az énekes nem terült el „holtan”, mint korábban. A Strand Fesztiválon pedig már nem történt meg a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenet – úgy tűnik tehát, hogy az előadó elfogadta, ezzel túllépett egy határon.

Majka a műsor előzetese alapján azt is állította, hogy „ez csak egy indok” az ő támadására, ám valójában amiatt nem különösebben kritizálták Majkát, hogy írt egy kormánykritikus dalt, a fejbelövés viszont rendkívül felelőtlen jelenet azt követően, hogy Donald Trump és Robert Fico ellen is merényletet kíséreltek meg.

A YouTube-csatornán hozzászólókat mindenesetre most sem győzte meg Majka magyarázkodása, egyikük azt írja: