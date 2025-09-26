Történelmi nap Magyarországon: látványos videón a debreceni BMW-gyár (VIDEÓ)

Az iX3 lesz az új BMW-gyár első modellje

Az iX3 lesz ugyanis az első fecske: tisztán elektromos, mesterségesintelligencia-vezérelt, futurisztikus dizájnnal. Oliver Zipse vezérigazgató egyszerűen csak az „évszázad projektjeként” jellemezte, amellyel újraértelmezhetik az autó fogalmát. Nem véletlen tehát, hogy a BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a fejlesztésbe.

„Azt a kihívást tűztük ki magunk elé, hogy a kezdetektől fogva egy teljesen új járművet gyártsunk egy teljesen új üzemben – és mindezt a lehető leghatékonyabban. Egyszerűsítettük a folyamatokat, csökkentettük a komplexitást, minden egyes munkalépést digitálisan validáltunk, és következetesen hasznosítottuk szaktudásunkat a globális hálózatunkban. Ez a gyár az eredmény: hatékony a termelésben, innovatív a folyamatokban és rugalmas a további modellek integrálásában” – mondta mintegy válaszul Hans-Peter Kemser, a BMW Group debreceni gyárának elnök-vezérigazgatója.

Nyitókép forrása: Facebook/BMW Group Gyár Debrecen