09. 26.
péntek
Papp László gyár BMW

Történelmi nap Magyarországon: látványos videón a debreceni BMW-gyár (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 08:23

A BMW szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják.

2025. szeptember 26. 08:23
null

Egy új időszámítás kezdete lesz szeptember 26 – írja Papp László, Debrecen polgármestere legújabb bejegyzésében. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a BMW szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják. A polgármester egy videót is megosztott bejegyzésében, amely szemlélteti, milyen változáson ment keresztül a terület és a hozzá tartozó infrastruktúra.

Barcsa Lajos alpolgármester csütörtöki bejegyzésében az alábbiakat írta: 

Így este, kicsit nosztalgiázva, a 2018-as tárgyalásokon vagy az egykor még üresen álló területen készült képeket nézegetve azon gondolkodom, milyen megtisztelő érzés, hogy az első pillanattól kezdve itt lehettem, és részese lehettem ennek a történelmi jelentőségű projektnek. Az akkori tárgyalódelegációból ma már csak kevesen vagyunk jelen, és ez még különlegesebbé teszi számomra a holnapi napot.”

Az iX3 lesz az új BMW-gyár első modellje

Az iX3 lesz ugyanis az első fecske: tisztán elektromos, mesterségesintelligencia-vezérelt, futurisztikus dizájnnal. Oliver Zipse vezérigazgató egyszerűen csak az „évszázad projektjeként” jellemezte, amellyel újraértelmezhetik az autó fogalmát. Nem véletlen tehát, hogy a BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a fejlesztésbe.

„Azt a kihívást tűztük ki magunk elé, hogy a kezdetektől fogva egy teljesen új járművet gyártsunk egy teljesen új üzemben – és mindezt a lehető leghatékonyabban. Egyszerűsítettük a folyamatokat, csökkentettük a komplexitást, minden egyes munkalépést digitálisan validáltunk, és következetesen hasznosítottuk szaktudásunkat a globális hálózatunkban. Ez a gyár az eredmény: hatékony a termelésben, innovatív a folyamatokban és rugalmas a további modellek integrálásában” – mondta mintegy válaszul Hans-Peter Kemser, a BMW Group debreceni gyárának elnök-vezérigazgatója.

Nyitókép forrása: Facebook/BMW Group Gyár Debrecen

 

andris-923
2025. szeptember 26. 09:05
Orbánék nem csinálnak semmit csak lopnak lopnak és lopnak ugye?
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 26. 08:58
"Az egyetlen bökkenőnek azt látják, ha az új, minimalista, számítógép-vezérelt e-BMW-k nem kellenek a világnak. Felteszik a kérdést: ez esetben mihez kezdenek majd a németek Debrecennel?" mindenszarista került a gépezetbe? tegyük fel, hogy jogosan aggódik. de ez esetben fel kell tenni a kérdéseket: 1) a német menedzserek hülyék, hogy megnemtérülő beruházásba invesztálnak? NEM 2) miért akarjuk mi majmolni a németeket és az EUt ha ilyen hülyék? ÉPPEN előzünk 3) Debrecent mint legmodernebb gyárat nem utolsónak fogja bezárni a BMW ha az EU bedől? DE
elégia
•••
2025. szeptember 26. 08:46 Szerkesztve
Csodálatos autógyár az okos és szorgalmas emberek Debrecenében. Kecskeméten a Mercedes gyár ötödször lett a legjobb/!/ a Mercedes gyárak között. Ez legyen a mérce Debrecen számára. Sok sikert! Nekünk magyaroknak nem jónak kell lenni, hanem a legjobbnak!
123321
2025. szeptember 26. 08:43
jesszusom, de kurvaronda az iX3 :D mindegy, lényeg hogy felépült a gyár.
