Történelmi nap Magyarországon: látványos videón a debreceni BMW-gyár (VIDEÓ)

BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó
A német vezér szerint ez az évszázad projektje.
A BMW szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják.
Egy új időszámítás kezdete lesz szeptember 26 – írja Papp László, Debrecen polgármestere legújabb bejegyzésében. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a BMW szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a német vállalat új, iX3 nevű modelljét gyártják. A polgármester egy videót is megosztott bejegyzésében, amely szemlélteti, milyen változáson ment keresztül a terület és a hozzá tartozó infrastruktúra.
Barcsa Lajos alpolgármester csütörtöki bejegyzésében az alábbiakat írta:
Így este, kicsit nosztalgiázva, a 2018-as tárgyalásokon vagy az egykor még üresen álló területen készült képeket nézegetve azon gondolkodom, milyen megtisztelő érzés, hogy az első pillanattól kezdve itt lehettem, és részese lehettem ennek a történelmi jelentőségű projektnek. Az akkori tárgyalódelegációból ma már csak kevesen vagyunk jelen, és ez még különlegesebbé teszi számomra a holnapi napot.”
Az iX3 lesz ugyanis az első fecske: tisztán elektromos, mesterségesintelligencia-vezérelt, futurisztikus dizájnnal. Oliver Zipse vezérigazgató egyszerűen csak az „évszázad projektjeként” jellemezte, amellyel újraértelmezhetik az autó fogalmát. Nem véletlen tehát, hogy a BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a fejlesztésbe.
„Azt a kihívást tűztük ki magunk elé, hogy a kezdetektől fogva egy teljesen új járművet gyártsunk egy teljesen új üzemben – és mindezt a lehető leghatékonyabban. Egyszerűsítettük a folyamatokat, csökkentettük a komplexitást, minden egyes munkalépést digitálisan validáltunk, és következetesen hasznosítottuk szaktudásunkat a globális hálózatunkban. Ez a gyár az eredmény: hatékony a termelésben, innovatív a folyamatokban és rugalmas a további modellek integrálásában” – mondta mintegy válaszul Hans-Peter Kemser, a BMW Group debreceni gyárának elnök-vezérigazgatója.
