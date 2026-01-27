Ft
Lewis Hamilton Ferrari F1 Formula–1

A pályafutását nagyban érintő bejelentést tett a 41 éves Lewis Hamilton

2026. január 27. 22:51

Ez alapjaiban változtathat meg mindent. A hétszeres világbajnok F1-klasszis teljesen új alapokra kívánja helyezni magát 2026-ban.

2026. január 27. 22:51
null

A 2025-ös Formula–1-es versenyidény nagyon nem úgy sikerült Lewis Hamiltonnak, mint ahogyan azt előzetesen eltervezte. A hétszeres világbajnok brit klasszis első teljes F1-es szezonját töltötte a Ferrari színeiben, ám a megszokott sikerek alaposan elkerülték: nemhogy győzelmet, még dobogós helyezést sem hozott számára az év (a legnagyobb sikere a kínai sprintfutamon megnyerése volt még a második versenyhétvégén). Most azonban új lendülettel, versenymérnökkel és szemléletmóddal vág neki 2026-nak, ami egyfajta személyes „újrakezdést” is jelent számára.

Új F1 – új Hamilton?

A Ferrari január végén Barcelonában kezdte meg a téli tesztelést, ahol az SF-26-os volánjánál Hamilton is megjelent, méghozzá a helyszíni beszámolók szerint sokkal vidámabban és optimistábban, mint tavaly bármikor. Amellett ugyanis, hogy a brit lecseréli eddigi versenymérnökét, Riccardo Adamit – akivel finoman szólva sem volt meg az összhang –, 

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
az idei évben új rendszerek és még több technikai kihívás vár a versenyzőkre, például az aktív aerodinamika és az elektromotor energiahatékony kezelése, amelyek alapjaiban alakíthatják át a versenyzést.

HAMILTON, Lewis F1 Ferrari
Lewis Hamilton nagyon várja az új Ferrarit, az új F1-szezont és a többi technikai újítást (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)

Próbál megfelelően mutatkozni

Amikor a brit pilótát arról kérdezték, hogyan áll a felkészüléshez, az előtte álló szezonhoz, Hamilton így fogalmazott: „A korábbi években talán nem mondtam, hogy izgatott lennék, de most nagyon is az vagyok: izgatott vagyok az új kezdet miatt!” – árulta el Hamilton, aki hozzátette, ez az újfajta nyitottság nem pusztán a technikai dolgokra, de a saját rutinjának átalakítására is vonatkozik. –

Most újratanulok és elfelejtek bizonyos szokásokat. Próbálok kiiktatni dolgokat, amelyek nincsenek a hasznomra és nem látnak el megfelelő energiával. Próbálok megfelelően mutatkozni.”

A szakértők szerint a 2026-os szezon önmagában véve is új korszakot jelent a Forma–1-ben, az autók megújulásával és más technikai kihívásokkal – például az energiahatékonyság szerepének megnövekedésével, ami gyakorlatilag „újratanulást” követel majd a pilótáktól.

 

