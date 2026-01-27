A pályafutását nagyban érintő bejelentést tett a 41 éves Lewis Hamilton

A 2025-ös Formula–1-es versenyidény nagyon nem úgy sikerült Lewis Hamiltonnak, mint ahogyan azt előzetesen eltervezte. A hétszeres világbajnok brit klasszis első teljes F1-es szezonját töltötte a Ferrari színeiben, ám a megszokott sikerek alaposan elkerülték: nemhogy győzelmet, még dobogós helyezést sem hozott számára az év (a legnagyobb sikere a kínai sprintfutamon megnyerése volt még a második versenyhétvégén). Most azonban új lendülettel, versenymérnökkel és szemléletmóddal vág neki 2026-nak, ami egyfajta személyes „újrakezdést” is jelent számára.

Új F1 – új Hamilton?

A Ferrari január végén Barcelonában kezdte meg a téli tesztelést, ahol az SF-26-os volánjánál Hamilton is megjelent, méghozzá a helyszíni beszámolók szerint sokkal vidámabban és optimistábban, mint tavaly bármikor. Amellett ugyanis, hogy a brit lecseréli eddigi versenymérnökét, Riccardo Adamit – akivel finoman szólva sem volt meg az összhang –,