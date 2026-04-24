F1: megtörtént a bejelentés, Erdogan szerint Törökország ismét bizonyított a világnak

Isztambul visszatérését több szakértő is valószínűsítette már, Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója ugyanis már februárban arról beszélt, hogy erre jó esély mutatkozik.

A törökök bejelentése a közel-keleti fegyveres konfliktus következtében beiktatott kényszerszünet ideje alatt érkezett. A Forma–1-es mezőny legutóbb március 29-én, Szuzukában versenyzett, s jövő hétvégén, Miamiban gurul újra pályára. Az iráni háború miatt az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúdi futamokat törölték a naptárból.