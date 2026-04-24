stefano domenicali török nagydíj Törökország F1 FIA Recep Tayyip Erdogan Forma-1

F1: megtörtént a bejelentés, Erdogan szerint Törökország ismét bizonyított a világnak

2026. április 24. 14:50

Régi-új helyszínnel bővül a Forma–1-es versenynaptár. A következő öt évben újra rendeznek futamot Törökországban.

Törökország kormányának pénteki bejelentése szerint az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé és a következő öt évben rendezhet majd futamot. Az F1 vezetése és az FIA néhány órával később hivatalos közleményben erősítette meg a török kormány bejelentését.

 

Recep Tayyip Erdogan török államfő szerint „legalább öt évig” rendezhet majd F1-es nagydíjat Törökország.

Az isztambuli versenypálya 2005-től 2011-ig adott otthont Forma–1-es nagydíjnak, majd a koronavírus-járvány ideje alatt, 2020-ban és 2021-ben „beugróként” visszatért a versenynaptárba.

Erdogan elnök azt is közölte, 

a megállapodással és az F1-es rendezéssel Törökország „megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke”.

Isztambul visszatérését több szakértő is valószínűsítette már, Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója ugyanis már februárban arról beszélt, hogy erre jó esély mutatkozik.

A törökök bejelentése a közel-keleti fegyveres konfliktus következtében beiktatott kényszerszünet ideje alatt érkezett. A Forma–1-es mezőny legutóbb március 29-én, Szuzukában versenyzett, s jövő hétvégén, Miamiban gurul újra pályára. Az iráni háború miatt az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúdi futamokat törölték a naptárból.

Nyitókép: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

