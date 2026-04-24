F1: megtörtént a bejelentés, Erdogan szerint Törökország ismét bizonyított a világnak

Ez már rég nem a versenyzésről szól? Világra szóló botrányok árnyékolják be a történelmi F1-sikert
Lesz egy hónapja mindenkinek lehiggadni, és átgondolni mindent...
Régi-új helyszínnel bővül a Forma–1-es versenynaptár. A következő öt évben újra rendeznek futamot Törökországban.
Törökország kormányának pénteki bejelentése szerint az isztambuli versenypálya jövőre visszakerül a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság helyszínei közé és a következő öt évben rendezhet majd futamot. Az F1 vezetése és az FIA néhány órával később hivatalos közleményben erősítette meg a török kormány bejelentését.
Recep Tayyip Erdogan török államfő szerint „legalább öt évig” rendezhet majd F1-es nagydíjat Törökország.
Az isztambuli versenypálya 2005-től 2011-ig adott otthont Forma–1-es nagydíjnak, majd a koronavírus-járvány ideje alatt, 2020-ban és 2021-ben „beugróként” visszatért a versenynaptárba.
Erdogan elnök azt is közölte,
a megállapodással és az F1-es rendezéssel Törökország „megmutatja a világnak, hogy a régió menedéke”.
Ezt is ajánljuk a témában
Lesz egy hónapja mindenkinek lehiggadni, és átgondolni mindent...
Isztambul visszatérését több szakértő is valószínűsítette már, Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója ugyanis már februárban arról beszélt, hogy erre jó esély mutatkozik.
A törökök bejelentése a közel-keleti fegyveres konfliktus következtében beiktatott kényszerszünet ideje alatt érkezett. A Forma–1-es mezőny legutóbb március 29-én, Szuzukában versenyzett, s jövő hétvégén, Miamiban gurul újra pályára. Az iráni háború miatt az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúdi futamokat törölték a naptárból.
Ezt is ajánljuk a témában
Már most dollárszázmilliókban mérhetők a veszteségek.
Nyitókép: ANDREJ ISAKOVIC / AFP