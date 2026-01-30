Csalást kiáltott a világ – meg is kapták a németek büntetésüket a magyarok elleni botrányos cselekedetükért

Nos, úgy tűnik, az európai szövetségnél (EHF) is kapcsoltak, hogy ez így nagyon nincs rendben, és hazaküldték az Eb-ről a német bírópárost

– szúra ki a Blikk. Azt nem tudni, hogy komolyabb következménye is lesz-e a felháborító ítéletüknek (gyanúnk szerint aligha), de az biztos, hogy a torna hátralévő öt meccséből egyiket sem ők vezetik majd.

Az európai szövetség pénteki közleménye szerint nem, az 5. helyért rendezett portugál–svéd meccset az izlandi Eliasson Jonas-Palsson Anton kettős vezeti, a német–horvát elődöntőt Lah Bojan és Sok David, míg a másik elődöntőn (Dánia–Izland) Jorum Lars és Kleven Havard bíráskodik majd. A bronzmérkőzésen a Marín Andreu-Garcia Ignacio kettős dirigál majd, a döntőt pedig a montenegrói Pavicsevics Ivan és Raznatovics Milos vezeti majd.

