Csalást kiáltott a világ – meg is kapták a németek büntetésüket a magyarok elleni botrányos cselekedetükért

Mit néztek a németek? – a svédek is megtanulták, hogy mi az a magyar virtus
Malmőben is csak néztek.
Nem vezet már mérkőzést az Európa-bajnokságon a magyarok ellen botrányos ítéletet hozó német bírópáros. Utolsó napjaihoz érkezett a kézilabda kontinenstorna.
Mint arról mi is beszámoltunk, utolsó előtti középdöntős meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott 32–32-es döntetlent ért el a házigazda Svédország elleni mérkőzésen, így az utolsó horvátok elleni találkozó eredményétől függetlenül eldőlt, hogy nem juthat tovább, azaz még az ötödik helyért sem játszhat az Európa-bajnokságon (végül Chema Rodríguez csapata az utolsó találkozón kikapva 10. lett).
Igen ám, de a svédek elleni találkozó könnyen végződhetett volna magyar győzelemmel is, ha nincs egy bizonyos botrányos bíró ítélet az utolsó másodpercekben. Az utolsó támadást döntetlen állásnál a magyar csapat vezette, Szita Zoltán kapura tört, a svédek szélsője, Hampus Wanne nyilvánvalóan szabálytalanul, a hatoson belülre lépve megállította őt, ám a német játékvezetői páros (Robert Schulze és Tobias Tönnies) engedte tovább a játékot. Ezt követően a hazaiak kapusa, Andreas Palicka még célba vette a Palasics Kristóf lecserélése miatt üresen maradt magyar kaput, de a labda mellé szállt.
Miután az idő letelt, a játékvezetők visszanézték az utolsó magyar akciónál történteket, ám meglepő módon ekkor sem ítéltek hétméterest a mieink javára, hanem azt mondták be, hogy a mérkőzésnek vége.
Arról is írtunk, hogy az eset nagy nemzetközi felháborodást keltett, külföldi kommentelők, dán szakemberek is konkrétan csalást emlegettek, és kiálltak a magyar válogatott mellett.
Botrányos és szégyenteljes, ami történt.
Nos, úgy tűnik, az európai szövetségnél (EHF) is kapcsoltak, hogy ez így nagyon nincs rendben, és hazaküldték az Eb-ről a német bírópárost
– szúra ki a Blikk. Azt nem tudni, hogy komolyabb következménye is lesz-e a felháborító ítéletüknek (gyanúnk szerint aligha), de az biztos, hogy a torna hátralévő öt meccséből egyiket sem ők vezetik majd.
Az európai szövetség pénteki közleménye szerint nem, az 5. helyért rendezett portugál–svéd meccset az izlandi Eliasson Jonas-Palsson Anton kettős vezeti, a német–horvát elődöntőt Lah Bojan és Sok David, míg a másik elődöntőn (Dánia–Izland) Jorum Lars és Kleven Havard bíráskodik majd. A bronzmérkőzésen a Marín Andreu-Garcia Ignacio kettős dirigál majd, a döntőt pedig a montenegrói Pavicsevics Ivan és Raznatovics Milos vezeti majd.
