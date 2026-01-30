Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
válogatott Európa-bajnokság kézilabda

Csalást kiáltott a világ – meg is kapták a németek büntetésüket a magyarok elleni botrányos cselekedetükért

2026. január 30. 15:50

Nem vezet már mérkőzést az Európa-bajnokságon a magyarok ellen botrányos ítéletet hozó német bírópáros. Utolsó napjaihoz érkezett a kézilabda kontinenstorna.

2026. január 30. 15:50
null

Mint arról mi is beszámoltunk, utolsó előtti középdöntős meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott 32–32-es döntetlent ért el a házigazda Svédország elleni mérkőzésen, így az utolsó horvátok elleni találkozó eredményétől függetlenül eldőlt, hogy nem juthat tovább, azaz még az ötödik helyért sem játszhat az Európa-bajnokságon (végül Chema Rodríguez csapata az utolsó találkozón kikapva 10. lett).

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Igen ám, de a svédek elleni találkozó könnyen végződhetett volna magyar győzelemmel is, ha nincs egy bizonyos botrányos bíró ítélet az utolsó másodpercekben. Az utolsó támadást döntetlen állásnál a magyar csapat vezette, Szita Zoltán kapura tört, a svédek szélsője, Hampus Wanne nyilvánvalóan szabálytalanul, a hatoson belülre lépve megállította őt, ám a német játékvezetői páros (Robert Schulze és Tobias Tönnies) engedte tovább a játékot. Ezt követően a hazaiak kapusa, Andreas Palicka még célba vette a Palasics Kristóf lecserélése miatt üresen maradt magyar kaput, de a labda mellé szállt.

Miután az idő letelt, a játékvezetők visszanézték az utolsó magyar akciónál történteket, ám meglepő módon ekkor sem ítéltek hétméterest a mieink javára, hanem azt mondták be, hogy a mérkőzésnek vége.

kézilabda
Svédország ellen akár győzelmet is ünnepelhetett volna a magyar kézilabda-válogatott. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Arról is írtunk, hogy az eset nagy nemzetközi felháborodást keltett, külföldi kommentelők, dán szakemberek is konkrétan csalást emlegettek, és kiálltak a magyar válogatott mellett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ők már nem vezetnek többet a kézilabda Eb-n

Nos, úgy tűnik, az európai szövetségnél (EHF) is kapcsoltak, hogy ez így nagyon nincs rendben, és hazaküldték az Eb-ről a német bírópárost

 – szúra ki a Blikk. Azt nem tudni, hogy komolyabb következménye is lesz-e a felháborító ítéletüknek (gyanúnk szerint aligha), de az biztos, hogy a torna hátralévő öt meccséből egyiket sem ők vezetik majd.

Az európai szövetség pénteki közleménye szerint nem, az 5. helyért rendezett portugál–svéd meccset az izlandi Eliasson Jonas-Palsson Anton kettős vezeti, a német–horvát elődöntőt Lah Bojan és Sok David, míg a másik elődöntőn (Dánia–Izland) Jorum Lars és Kleven Havard bíráskodik majd. A bronzmérkőzésen a Marín Andreu-Garcia Ignacio kettős dirigál majd, a döntőt pedig a montenegrói Pavicsevics Ivan és Raznatovics Milos vezeti majd.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2026. január 30. 17:21
Ez már rajtunk nem sokat segít...
Válasz erre
1
0
LevEDIa
2026. január 30. 16:42
Az igazi büntetés az lett volna ellenük, ha soha többet nem vezethetnének mérkőzést. De a svédek is megkapták a megérdemeltet, kikaptak a portugálóktól az "5. helyért" mérkőzésen. A németek pedig - kívánom, hogy 4. helynél előbbre ne végezzenek.
Válasz erre
3
0
madar6-54
2026. január 30. 16:37
Ez a büntetés a kézilabda megcsúfolása! Ez a bíró páros nem előszőr teszi ezt a magyarokkal.
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2026. január 30. 16:20
Már ki lettek fizetve. Hazamennek és megszámolják a gempát.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!