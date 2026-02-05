Hatalmas a kontraszt a magyar válogatottban: kétszer annyi idős a rekorder, mint az egy hét alatt három csapatban szereplő újonc

A Fradi lenyomta a Volánt, Fehérváron védte meg Magyar Kupa-címét!
Ez mindig komoly presztízsgyőzelem.
Nagy Dominik nincs még 19 éves, miközben Sofron István mindjárt 38 lesz, és akkor a 17 esztendős Szongoth Dománról még nem is beszéltünk. A tavaly történelmet író magyar válogatott Norvégiában folytatja a felkészülést a májusi elit jégkorong-világbajnokságra.
Csütörtök este Norvégiával, pénteken 19 órakor pedig Ausztriával csap össze az elit-világbajnokságra készülő magyar válogatott a férfi jégkorong Nemzetek Európai Kupájában (NEK). A hét eleje óta Oslóban tartózkodó 22 fős játékoskeretben egy év kihagyás után van ott nemzeti csapatunk meccs- és pontrekordere, a 38. életévét február 24-én betöltő Sofron István, aki nehéz periódust hagy a háta mögött.
„Sajnos az elmúlt időszakban sok és más-más típusú sérülés miatt nem lehettem a válogatottal, volt például gerinc- és könyöksérülésem is. Örömteli, hogy egyre több fiatal játszhat a magyar bajnokságnál magasabb színvonalon, és jó látni azt is, hogy egyre képzettebbek, megütik a világbajnoki élvonal és a válogatott szintjét.
Mondom ezt úgy, hogy én már kifelé tartok, de igyekszem segíteni, mert mindig felemelő érzés ide jönni”
– fogalmazott a Ferencváros támadója.
És ha már FTC, a zöld-fehérek vasárnap megvédték címüket a Magyar Kupában, Kubatov Gábor klubelnök legnagyobb örömére. „Ezt az érmet találtam az irodámban. Ennek az az érdekessége, hogy 2026-ban ez az első megnyerhető trófea, ami persze a Fradié lett” – jegyezte meg a sportvezető.
A fináléban Sofronék 4–2-re győzték le a szintén az osztrák központú bajnokságban edződő Hydro Fehérvár AV19-et, amellyel visszavágtak a ligában elszenvedett három vereségért. A történet pikantériája, hogy e két klub adja a gerincet Majoross Gergely szövetségi kapitány gárdájában, most is 13-an kaptak meghívót, így riválisokból lettek csapattársak, gyakorlatilag 24 órán belül.
A klubcsapatokkal ellentétben a válogatottnál az a fontos, hogy a címeres mez, a nemzeti együtteshez való tartozás jelentse az értéket, hiszen néhány nappal ezelőtt még »egymás torkát vágták« a csapattársak a Magyar Kupa döntőjében. Ha az itteni értékek állandók, akkor mindegy, ki csatlakozik hozzánk, működni fognak a dolgok”
– magyarázta Majoross.
Ami az állományt illeti, óriási a kontraszt: ahogy azt említettük, Sofron hamarosan 38 lesz, míg az abszolút újonc Nagy Dominik nincs még 19 – és akkor legnagyobb tehetségünkről, az észak-amerikai NHL előzetes draftlistáján szereplő 17 esztendős Szongoth Dománról még nem is beszéltünk.
A fiatal Naggyal kapcsolatban például azt is érdemes megjegyezni, hogy egy hét leforgása alatt három különböző csapatban és sorozatban szerepelt:
„Megpróbálom a legjobbamat nyújtani, és segíteni a válogatottat. Nagyszerű volt a hétvége, a FEHA-val harmadikok lettünk a Magyar Kupában, így különösen jó hangulatban vártam ezt a hetet. Remélem, ez a lendület kitart a szezon végéig, és változatlanul sok mérkőzésen kapok lehetőséget, mert ha hamar kiesünk az ob I-ben, akkor egy hónapig nem lesz tétmeccsünk, azt pedig senki nem akarja” – összegzett a Mandinernek a székesfehérvári védő.
A Nemzetek Európai Kupája novemberi első fordulójában a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai résztvevő Franciaországot, miközben a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A folytatás ugyanakkor nem sikerült fényesen, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán, a Tüskecsarnokban a lengyelek, a franciák és az olaszok is megvertek minket.
„Nem feltétlenül az volt a baj decemberben, hogy az egyének valamit rosszul fogtak volna fel, egyszerűen csak egy felforgatott csapat volt az akkori, és amikor a nehézségekkel szembesült, rosszul reagált. Az első, hétfői megbeszélésünkön ez volt az egyik téma” – mutatott rá Majoross Gergely, kiemelve, örül ennek a versenysorozatnak, mert önerőből nem lennének képesek ilyen találkozókat lekötni.
Mint ismert, a magyar férfi jégkorong-válogatott a tavalyi dániai elit-világbajnokságon történelmet írt, először vívta ki a bennmaradást a legmagasabb osztályban. A mieink a házigazda, a 2025-ben a vb-döntőben ismét alulmaradó Svájc mellett a címvédő Egyesült Államok, valamint Finnország, Németország, Lettország, és a legutóbb már negyeddöntős Ausztria, illetve a divízió 1/A-ból a jobbik feljutó Nagy-Britannia ellen küzdhetnek meg májusban az A jelű zürichi csoportban.
Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán, Tóth Gergely (mindkettő FTC-Telekom), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)
Csatárok: Ambrus Gergő, Ravasz Csanád, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Hári János, Terbócs István (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc, Mihalik András, Nagy Krisztián, Sofron István (mind FTC-Telekom), Schlekmann Márk (BJA HC), Szongoth Domán (KooKoo, finn)
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás