Hatalmas a kontraszt a magyar válogatottban: kétszer annyi idős a rekorder, mint az egy hét alatt három csapatban szereplő újonc

a Volánnal az ICEHL-ben,

a FEHA19-cel az MK-ban, most pedig

a magyar válogatottban a NEK-ben.

„Megpróbálom a legjobbamat nyújtani, és segíteni a válogatottat. Nagyszerű volt a hétvége, a FEHA-val harmadikok lettünk a Magyar Kupában, így különösen jó hangulatban vártam ezt a hetet. Remélem, ez a lendület kitart a szezon végéig, és változatlanul sok mérkőzésen kapok lehetőséget, mert ha hamar kiesünk az ob I-ben, akkor egy hónapig nem lesz tétmeccsünk, azt pedig senki nem akarja” – összegzett a Mandinernek a székesfehérvári védő.

Magyar válogatott: Sofron István (középen) kétszer annyi idős, mint a keret újonca, Nagy Dominik / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Nemzetek Európai Kupája novemberi első fordulójában a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai résztvevő Franciaországot, miközben a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A folytatás ugyanakkor nem sikerült fényesen, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán, a Tüskecsarnokban a lengyelek, a franciák és az olaszok is megvertek minket.

„Nem feltétlenül az volt a baj decemberben, hogy az egyének valamit rosszul fogtak volna fel, egyszerűen csak egy felforgatott csapat volt az akkori, és amikor a nehézségekkel szembesült, rosszul reagált. Az első, hétfői megbeszélésünkön ez volt az egyik téma” – mutatott rá Majoross Gergely, kiemelve, örül ennek a versenysorozatnak, mert önerőből nem lennének képesek ilyen találkozókat lekötni.