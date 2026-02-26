Magyarországról küldtek ultimátumot a horvátoknak – az Európai Bizottságon folytatódhat a botrány

Zelenszkij főtanácsadója totálisan kiakadt Orbánra, nagyon izzadhatnak Kijevben
Vladiszláv Vlaszjuk egy interjúban közölte, Magyarország túszként tartja fogva a huszadik szankciós csomagot.
A MOL kijelentette: sürgősen várja a JANAF válaszát, különben az Európai Bizottsághoz viszi az ügyet.
A Mol-csoport közleményében sürgette a horvát JANAF-ot, hogy haladéktalanul erősítse meg: átveszik a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat. A magyar olajcég szerint az EU és amerikai szankciók lehetővé teszik a behozatalt, és a február 27-i határidőig várják a horvát vállalat válaszát.
A Mol felhívta a figyelmet, hogy a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás megszakadt, és az ezt igazoló dokumentumokat már megküldték a JANAF-nak. A cég álláspontja szerint a tervezett tengeri szállítmány teljes mértékben megfelel az amerikai szabályozásnak, és a szállító cégek nem szerepelnek semmilyen tiltólistán.
Amennyiben a JANAF továbbra sem ad megerősítést, a Mol kénytelen az Európai Bizottsághoz fordulni, és a késedelmes válasz miatt esetlegesen felmerülő anyagi károkért a horvát üzemeltetőt terheli majd a felelősség.
A magyar olajóriás üzenete világos: a kőolaj-ellátás biztonsága nem alku tárgya, a szankciókat betartó szállítmányokat minden körülmények között át kell venni.
Nyitókép forrása: MARKO PERKOV / AFP