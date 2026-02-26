Magyarországról küldtek ultimátumot a horvátoknak – az Európai Bizottságon folytatódhat a botrány

A Mol felhívta a figyelmet, hogy a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás megszakadt, és az ezt igazoló dokumentumokat már megküldték a JANAF-nak. A cég álláspontja szerint a tervezett tengeri szállítmány teljes mértékben megfelel az amerikai szabályozásnak, és a szállító cégek nem szerepelnek semmilyen tiltólistán.