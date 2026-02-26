Ft
mol csoport janaf Barátság kőolajvezeték Andrej Plenkovic európai bizottság

Magyarországról küldtek ultimátumot a horvátoknak – az Európai Bizottságon folytatódhat a botrány

2026. február 26. 17:07

A MOL kijelentette: sürgősen várja a JANAF válaszát, különben az Európai Bizottsághoz viszi az ügyet.

2026. február 26. 17:07
null

A Mol-csoport közleményében sürgette a horvát JANAF-ot, hogy haladéktalanul erősítse meg: átveszik a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat. A magyar olajcég szerint az EU és amerikai szankciók lehetővé teszik a behozatalt, és a február 27-i határidőig várják a horvát vállalat válaszát.

A Mol felhívta a figyelmet, hogy a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállítás megszakadt, és az ezt igazoló dokumentumokat már megküldték a JANAF-nak. A cég álláspontja szerint a tervezett tengeri szállítmány teljes mértékben megfelel az amerikai szabályozásnak, és a szállító cégek nem szerepelnek semmilyen tiltólistán.

Amennyiben a JANAF továbbra sem ad megerősítést, a Mol kénytelen az Európai Bizottsághoz fordulni, és a késedelmes válasz miatt esetlegesen felmerülő anyagi károkért a horvát üzemeltetőt terheli majd a felelősség.

A magyar olajóriás üzenete világos: a kőolaj-ellátás biztonsága nem alku tárgya, a szankciókat betartó szállítmányokat minden körülmények között át kell venni.

Nyitókép forrása: MARKO PERKOV / AFP

machet
2026. február 26. 17:28
Az eddigiek alapján akkor most a horvátok megtagadják a továbbítást.Jön az EU ,ill nem jön.Húzzák majd az időt végtelenségig.Be kell perelni őket,az még több idő.A zűr itt marad a nyakunkon.Megtervezett folyamat.Így megy ez kérem.
kalmanok
2026. február 26. 17:19
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 26. 17:13 Mindenki pitizteti a mangalicát. Csak üldözési mániája lett a Pufinak miután a Medián rárúgta az ajtót.
elcapo-2
2026. február 26. 17:16
Ez az INA -MOL viszály miatti bosszú lehet!
kalmanok
2026. február 26. 17:15
Orbán Viktor levelet írt António Costának, az Európai Tanács elnökének, amiben jelezte, hogy elállhat a vétózástól az EU által Kijevnek nyújtani tervezett 90 milliárd eurós támogatás ügyében, ha az unió felméri a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.
