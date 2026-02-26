Ft
02. 26.
csütörtök
vendégmunkás Magyar Péter orbán viktor

Erre nem számítottunk: Orbán Viktor zseniálisan fricskázta meg Magyar Pétert

2026. február 26. 16:24

Hibátlan.

2026. február 26. 16:24
null

„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán

A miniszterelnök arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban egy posztjában meglehetősen zavarosan arról írt: a Fülöp-szigeteki vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből, majd később helyesbített, és azt állította, hogy nem a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a Városligeti-tó szolgált a vendégmunkások „terülj, terülj asztalkájaként”

A Városliget Zrt. később közölte, hogy a tó vizében nem élnek aranyhalak, a kacsáknak pedig nem esett bajuk.

Nyitókép: Facebook

google-2
2026. február 26. 17:23
Zebrapörkölt volt, hatvanpusztai módra? És lyukas zoknis Hadházi korláton?
Héja
2026. február 26. 17:12
5letes válasz M. Péter ritka ostoba hazugságaira.
states-2
2026. február 26. 16:58
Drogospeti néhány csík felszippantása után nyilván már aranyhalakat lát akár a Nagykörúton is.
akyokushinkaimestere
2026. február 26. 16:56
Újra összeált a jabba együttes és han szoló karierbe kezdett, az énekesnő padmé ami dala van azt mind elénekli.😁
