Erre nem számítottunk: Orbán Viktor zseniálisan fricskázta meg Magyar Pétert

„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban egy posztjában meglehetősen zavarosan arról írt: a Fülöp-szigeteki vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből, majd később helyesbített, és azt állította, hogy nem a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a Városligeti-tó szolgált a vendégmunkások „terülj, terülj asztalkájaként”.