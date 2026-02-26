Erre nem számítottunk: Orbán Viktor zseniálisan fricskázta meg Magyar Pétert

Elon Musk ismét beállt Orbán Viktor mögé, és két szóval semmisítette meg Von der Leyen szörnyű tervét
A magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számáról értekezett a milliárdos üzletember.
Hibátlan.
„A kacsa elfogyott, aranyhal nem is volt” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök arra utalhatott, hogy Magyar Péter korábban egy posztjában meglehetősen zavarosan arról írt: a Fülöp-szigeteki vendégmunkások megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertből, majd később helyesbített, és azt állította, hogy nem a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a Városligeti-tó szolgált a vendégmunkások „terülj, terülj asztalkájaként”.
A Városliget Zrt. később közölte, hogy a tó vizében nem élnek aranyhalak, a kacsáknak pedig nem esett bajuk.
