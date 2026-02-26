Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború ukrajna oroszország

Sarokba szorítva harap: az ukrán sajtó nekiesett a komplett Nyugatnak

2026. február 26. 16:52

Persze, hogy nem működnek a szankciók, hiszen vígan bizniszelnek az oroszokkal, és most kaptak egy 12 ezer milliárd dolláros ajánlatot is Moszkvától – kesereg az Euromaidan.

2026. február 26. 16:52
null

A 2022-ben ígért szankciókat soha nem hajtották végre teljes mértékben. A távozni köteles vállalatok többsége maradt Oroszorszégban és a Nyugat négy éve csendben finanszírozza a háborút – állítja az Euromaiden. 

Az árnyékflották

Az orosz az energiapiacon kicselezik a szankciókat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az új EU/Egyesült Királyság árplafon, amely február 1-jén lépett hatályba, 44 dollár/hordóban határozta meg a határértéket. 2026 januárjában az orosz Urals nyersolaj átlagosan 54,2 dollárért kelt el, ami több mint 10 dollárral meghaladta a felső határt. Az orosz nyersolaj-export 68%-át szankcionált árnyékhajók szállították, 24%-át pedig G7-es tartályhajók. 

A háború negyedik évében Oroszország 193 milliárd eurót keresett a fosszilis tüzelőanyagok exportjával, ami csak 27%-kal alacsonyabb a megszállás előtti szintnél. 

Az EU-ba irányuló orosz LNG-export csupán 9%-kal csökkent, a legnagyobb importőrök Franciaország, Belgium, Spanyolország és Hollandia voltak.

A nyugati bankok továbbra is feldolgozzák az orosz pénzt

2025-ben tizenegy nyugati bank még mindig nyereséget termelt Oroszországban. 

A szankciók kijátszására szolgáló hálózatok Kazahsztánon, Kirgizisztánon és Üzbegisztánon keresztül működnek

A nyugati chipek továbbra is orosz fegyverekben repülnek

2025. szeptember 7-én egy orosz 9M727 Iskander rakéta eltalálta az ukrán kormány épületét. 

Egy hasonló, nemrégiben megtalált Iskander elemzése feltárta, hogy körülbelül 35 amerikai eredetű alkatrész található benne, valamint japán, brit és svájci alkatrészek.

A nyugati elektronika elsősorban Hongkongban és Kínában működő közvetítőkön keresztül jut el Oroszországba: az orosz vámadatok szerint 55 hongkongi vállalat exportált több mint 55 millió dollár értékű kettős felhasználású árut Oroszországba 2024 és 2025 februárja között.

A cikk a szanckiók valódi betartatását követeli. 

Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kerezs
2026. február 26. 17:17
Jó reggelt kívánok! Ha a nyugati cégek nem üzletelnének az oroszokkal, akkor a nyugati választópolgár letolt gatyával tanácstalanul tekingetne körbe. A nyugati jólét is a a gazdasági tevékenységekből fakad. Ráadásul az EU-gazdasága napról napra szorul vissza, hiszen a versenytársak olcsóbb energiával dolgoznak.
Válasz erre
0
0
Tuners
2026. február 26. 17:13
🤷‍♂️ Mit vártak…. 🤷‍♂️ Ez nem róluk szól, ők csak a statiszták. Halott ember egytől harmincötmillióig.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. február 26. 17:08
17 óra elmúlt. Hol a nagy bejelentés?
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 26. 17:00
A keblen melengetett kígyó esete ,az Európai unióval...avagy, Ha megdobnak kenyérrel ,dobd vissza kővel ?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!