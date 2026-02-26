Sarokba szorítva harap: az ukrán sajtó nekiesett a komplett Nyugatnak

Rendkívüli: bevallották Kijevben, politikai okokból nem indítják újra a Barátság-vezetéket (VIDEÓ)
Kijevben berendelték a nagykövetségi ügyvivőt.
Persze, hogy nem működnek a szankciók, hiszen vígan bizniszelnek az oroszokkal, és most kaptak egy 12 ezer milliárd dolláros ajánlatot is Moszkvától – kesereg az Euromaidan.
A 2022-ben ígért szankciókat soha nem hajtották végre teljes mértékben. A távozni köteles vállalatok többsége maradt Oroszorszégban és a Nyugat négy éve csendben finanszírozza a háborút – állítja az Euromaiden.
Az orosz az energiapiacon kicselezik a szankciókat.
Az új EU/Egyesült Királyság árplafon, amely február 1-jén lépett hatályba, 44 dollár/hordóban határozta meg a határértéket. 2026 januárjában az orosz Urals nyersolaj átlagosan 54,2 dollárért kelt el, ami több mint 10 dollárral meghaladta a felső határt. Az orosz nyersolaj-export 68%-át szankcionált árnyékhajók szállították, 24%-át pedig G7-es tartályhajók.
A háború negyedik évében Oroszország 193 milliárd eurót keresett a fosszilis tüzelőanyagok exportjával, ami csak 27%-kal alacsonyabb a megszállás előtti szintnél.
Az EU-ba irányuló orosz LNG-export csupán 9%-kal csökkent, a legnagyobb importőrök Franciaország, Belgium, Spanyolország és Hollandia voltak.
2025-ben tizenegy nyugati bank még mindig nyereséget termelt Oroszországban.
A szankciók kijátszására szolgáló hálózatok Kazahsztánon, Kirgizisztánon és Üzbegisztánon keresztül működnek
2025. szeptember 7-én egy orosz 9M727 Iskander rakéta eltalálta az ukrán kormány épületét.
Egy hasonló, nemrégiben megtalált Iskander elemzése feltárta, hogy körülbelül 35 amerikai eredetű alkatrész található benne, valamint japán, brit és svájci alkatrészek.
A nyugati elektronika elsősorban Hongkongban és Kínában működő közvetítőkön keresztül jut el Oroszországba: az orosz vámadatok szerint 55 hongkongi vállalat exportált több mint 55 millió dollár értékű kettős felhasználású árut Oroszországba 2024 és 2025 februárja között.
A cikk a szanckiók valódi betartatását követeli.
Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP
