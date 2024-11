A szerelem csak üzlet, vagy mégsem?

Nyitókép: UIP Duna

Anora egy fiatal brooklyni lány, aki esténként sztriptízbárban táncol, vagy hát persze nem csak táncol, hiszen a vendég annál jobban fizet, minél több kívánsága teljesül. Vanya egy fiatal orosz fiú, aki oligarcha apja pénzét próbálja minél gyorsabban és hatékonyabban elverni, mielőtt szülői parancsra visszatérne Oroszországba, hogy maga is beszálljon a kiválóan jövedelmező családi bizniszbe. Kettejük New York-i éjszakában való hirtelen egymásra találása lehetne akár egy tündérmese kezdete is a már ezerszer látott boldog véggel: a prosti néhány hét alatt jó útra tér, a hasonlóan léha erkölcsű aranyifjú pedig belátja, hogy bizony vannak a pénznél értékesebb dolgok. Sean Baker azonban nem lenne az, aki, ha nem csavarna jókorát a sztorin, arra koncentrálva, mi van a rózsaszín álomvilágon túl. Ez ebben az esetben pedig szó szerint is értendő, mert amikor a főhőseink úgy döntenek, hogy az intenzíven átszexelt és végigdrogozott kéthetes ismeretségüket egy hirtelen felindulásból megkötött Las Vegas-i esküvővel koronázzák meg, azt már a környezetük sem hagyhatja szó nélkül. Itt pedig beindul egy hihetetlenül felpörgő, egészen furcsa kanyarokat vevő ámokfutás, amelynek során időnként még vér is folyik, de hogy kié és miért, az maradjon inkább meglepetés.