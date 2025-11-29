Orbán Viktor: Több százezer ember tragédiája a Nyugat számára csak egy sakkjátszma

– jelentette ki, és hozzátette, az amerikai elnöknek sikerült megértenie azt, hogy keresztény ember nem nézheti ölbe tett kézzel, ami a szomszédunkban történik.
Ezzel szemben „tőlünk Nyugatra a vezetők a közvéleményt megtestesítő nyilvánosság támogatásával háborúba akarnak menni, azt gondolják, hogy az Oroszokat most le lehet győzni, és ez előnyökkel járna. Ezért támogatják ezt a háborút, amit ukrán vérrel fizetnek meg” – figyelmeztetett.
Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak részt kell vennie a béketárgyalásokon, mert ha kimarad, olyan európai biztonsági rendszer születhet, amely kedvezőtlen számunkra.
„Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy”
– fogalmazott.