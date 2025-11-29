Ft
Háborúellenes Gyűlés Magyarország orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Orbán Viktor: Több százezer ember tragédiája a Nyugat számára csak egy sakkjátszma

2025. november 29. 13:47

A miniszterelnök szerint sok nyugat-európai vezető ukrán emberek vérén akarja megvásárolni azokat az előnyöket, amikkel Oroszország legyőzése járna számukra.

2025. november 29. 13:47
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor pénteki Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásáról Moszkvából egyenesen Nyíregyházára utazott, ahol beszédet mondott a háborúellenes gyűlésen.

Elmondta: 

„Erről sikerült megállapodnunk, így Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani”

, majd emlékeztetett, három hete Washingtonban arról tárgyalt, hogy az Egyesült Államok adjon kivételt az orosz olajszankciók alól.

Ezzel kapcsolatban beszélt arról is, hogyan érdemes két ilyen nagyhatalom vezetőivel tárgyalni. A miniszterelnök szerint nem szabad sem kisebbrendűségi érzéssel, sem alárendelt pozícióból tárgyalni sem az amerikai, sem az orosz elnökkel. 

Meg kell találni azt a pontot, ahol nem vagyunk alárendelt szerepben”

 – hangsúlyozta.

Moszkvai látogatásával kapcsolatban elmondta, megítélése szerint az orosz vezetés tiszteli a magyar kultúrát és megbízható partnerként tartja számon Magyarországot. „2009 óta minden megállapodást betartottunk, és az oroszok is” – jelentette ki.

Ebben a háborúban meghalni nem hősies vagy romantikus

Az ukrajnai háborút illetően ismét hangoztatta: mihamarabbi békére van szükség. Mint kifejtette, a mostani háborús halál „minden hősiességet és romantikát nélkülöz”. Felhívta arra is a figyelmet, hogy két szláv nemzet harcol egymással, akik jó katonák, de legalább annyira kegyetlenek is tudnak lenni.

„A nyugatiak ezt az egészet egy sakkjátszmának fogják föl, de ez a háború nem egy sakkjátszma. Ez több százezer emberi tragédia összessége” 

– jelentette ki, és hozzátette, az amerikai elnöknek sikerült megértenie azt, hogy keresztény ember nem nézheti ölbe tett kézzel, ami a szomszédunkban történik.

Ezzel szemben „tőlünk Nyugatra a vezetők a közvéleményt megtestesítő nyilvánosság támogatásával háborúba akarnak menni, azt gondolják, hogy az Oroszokat most le lehet győzni, és ez előnyökkel járna. Ezért támogatják ezt a háborút, amit ukrán vérrel fizetnek meg” – figyelmeztetett.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak részt kell vennie a béketárgyalásokon, mert ha kimarad, olyan európai biztonsági rendszer születhet, amely kedvezőtlen számunkra. 

„Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy” 

– fogalmazott.

Újra elmondta, a brüsszeli vezetés célja egy olyan bábkormány hatalomra segítése Magyarországon, amely az ő érdekeiket szolgálja ki. Hangsúlyozta, zavarja őket, hogy a magyar kabinet nem rendeli alá érdekeit az uniós elvárásoknak. 

A Tisza Párt programjáról úgy vélekedett: a  „a brüsszeli követelések magyar fordítása”, amely többkulcsos adót, a nyugdíjak megadóztatását és a vállalkozói terhek növelését tartalmazza. Orbán Viktor szerint mindezt ő nem hajlandó végrehajtani. 

