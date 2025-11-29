Világsztárok jöttek szembe a Fradi játékosaival – Tóth Alexnek és Gruber Zsombornak meggyűlt a baja Kylian Mbappéval

A Fradi média videóján a ferencvárosiak két magyar ígérete, Tóth Alex és Gruber Zsombor birkózott meg egy futballista-felismerős alkalmazással. Olyan bődületesen nehéz feladat elé mondjuk nem állították őket (mint mondjuk Isztambulban), hiszen sorrendben Cristiano Ronaldót, Lionel Messit, Neymart, Sergio Ramost, N’Golo Kantét és Kylian Mbappét kellett felismerniük – a bonyodalmat inkább az alkalmazás furcsa „észjárásának” megfejtése jelentette…