Világsztárok jöttek szembe a Fradi játékosaival – Tóth Alexnek és Gruber Zsombornak meggyűlt a baja Kylian Mbappéval

Pokoli körülmények között ért el óriási bravúrt Isztambulban a Ferencváros!
Varga Barnabás fejesével vezetett is a magyar bajnok.
Ez azonban nem szegte kedvét a zöld-fehérek két ifjú magyar tehetségének. A Fradi játékosai nem hagyták magukat zavarba hozni, és végül a pályán kívül is győztek.
A Fradi média videóján a ferencvárosiak két magyar ígérete, Tóth Alex és Gruber Zsombor birkózott meg egy futballista-felismerős alkalmazással. Olyan bődületesen nehéz feladat elé mondjuk nem állították őket (mint mondjuk Isztambulban), hiszen sorrendben Cristiano Ronaldót, Lionel Messit, Neymart, Sergio Ramost, N’Golo Kantét és Kylian Mbappét kellett felismerniük – a bonyodalmat inkább az alkalmazás furcsa „észjárásának” megfejtése jelentette…
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)