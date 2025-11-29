Ft
11. 29.
szombat
Gruber Zsombor Tóth Alex Ferencváros FTC

Világsztárok jöttek szembe a Fradi játékosaival – Tóth Alexnek és Gruber Zsombornak meggyűlt a baja Kylian Mbappéval

2025. november 29. 19:10

Ez azonban nem szegte kedvét a zöld-fehérek két ifjú magyar tehetségének. A Fradi játékosai nem hagyták magukat zavarba hozni, és végül a pályán kívül is győztek.

2025. november 29. 19:10
null

A Fradi média videóján a ferencvárosiak két magyar ígérete, Tóth Alex és Gruber Zsombor birkózott meg egy futballista-felismerős alkalmazással. Olyan bődületesen nehéz feladat elé mondjuk nem állították őket (mint mondjuk Isztambulban), hiszen sorrendben Cristiano Ronaldót, Lionel Messit, Neymart, Sergio Ramost, N’Golo Kantét és Kylian Mbappét kellett felismerniük – a bonyodalmat inkább az alkalmazás furcsa „észjárásának” megfejtése jelentette… 

@fradimedia Player’s name challange👀 Neked menne? #player #footballtiktok #filter #mbappé #cr @ali_toth ♬ eredeti hang - FradiMedia

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

