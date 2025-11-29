Ft
11. 29.
szombat
Tisza Párt Tisza-szigetek liberális Magyarország aktivista vidék Magyar Péter Budapest ellenzék baloldal

Így akar választást nyerni Magyar Péter: kiderült, hogy teljesen elvesztette a hátországát

2025. november 29. 18:51

Lasszóval keresi a vidéki aktivistákat a Tisza Párt.

2025. november 29. 18:51
null

Budapesten és néhány nagyvároson kívül nincsenek olyan települések, ahol tökéletesen végre tudják hajtani a komolyabb feladatokat is a Tisza-szigetek, számolt be róla a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével és a Tisza-szigetekkel is együtt dolgozó forrása. Az informátor kiemelte, hogy

egy öngerjesztő folyamat indult be. Sok aktivista eltűnt vidéken, így még inkább elkezdte az elnökség a megmaradt aktivistákat használni.

Ennek következményeként pedig ők is elkezdtek fogyni, helyüket legtöbb helyen a debreceni vagy budapesti aktivisták veszik át. A forrás szerint sok kistelepülésen, ahol Magyar Péter országjárást szervez, a helyi aktivisták az esemény szervezésében sem tudnak segítséget nyújtani, éppen ezért a budapestiekre támaszkodik a párt elnöksége.

A lap forrása egy képernyőfotót is átadott, amelyen jól látható, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei Tát településen folytatódik nemsokára az országjárás. Az üzenet szerint

önkénteseket várunk a hétfői, táti országjárásra. A feladat: a rendezvény gördülékeny lebonyolításának támogatása.”

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

Összesen 25 komment

Búvár Kund
2025. november 29. 20:13
Még eleinte, talán két alkalommal is dobtak a postaládánkba azt a tiszaújságot, de többször nem. Van az még?
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. november 29. 19:59
10 éve fekszem be egy rehab osztályra. Az osztály dolgozói mindig is Orbán fóbiásak voltak. Fél éve még elkapcsolták a televiziót, ha a betegek a tv2 vagy m1 híradót nézték, és minden happy volt! Nagy szájjal estek neki minden betegnek, aki a fidesz párján volt. Most, fél évvel később már csak lapítanak. Elcsíptem egy beszélgetést a dolgozók között, és lemondóan beszélték, hogy a választást már megint Orbán nyeri... 😁
Válasz erre
5
0
gullwing
2025. november 29. 19:52
A szar és a gödre...
Válasz erre
4
0
Emzeperix
2025. november 29. 19:46
Feladat: sok embernek látszani a fotón, mert helyiek nem lesznek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!