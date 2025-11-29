Így akar választást nyerni Magyar Péter: kiderült, hogy teljesen elvesztette a hátországát

Budapesten és néhány nagyvároson kívül nincsenek olyan települések, ahol tökéletesen végre tudják hajtani a komolyabb feladatokat is a Tisza-szigetek, számolt be róla a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével és a Tisza-szigetekkel is együtt dolgozó forrása. Az informátor kiemelte, hogy

egy öngerjesztő folyamat indult be. Sok aktivista eltűnt vidéken, így még inkább elkezdte az elnökség a megmaradt aktivistákat használni.

Ennek következményeként pedig ők is elkezdtek fogyni, helyüket legtöbb helyen a debreceni vagy budapesti aktivisták veszik át. A forrás szerint sok kistelepülésen, ahol Magyar Péter országjárást szervez, a helyi aktivisták az esemény szervezésében sem tudnak segítséget nyújtani, éppen ezért a budapestiekre támaszkodik a párt elnöksége.