Pánik Liverpoolban: Slotnak két meccse maradhatott, közben már előre rettegnek, mi lesz Szoboszlai nélkül

„Rossz volt látni a fájdalmukat” – így vigasztalta Arne Slot Szoboszlait és Kerkezt a magyar válogatott drámája után
Ambivalens érzések dolgoztak a holland mesterben.
A helyi lapok már arról cikkeznek, ultimátumot kapott a klubvezetéstől a holland menedzser. A Liverpool dolgát ráadásul csak még tovább nehezítheti, ha elveszíti Szoboszlai Dominiket.
Egyre nagyobb a pánik a Liverpool háza táján. A Premier League-címvédő a nyári gigaköltekezés ellenére immár nemcsak a bajnokságban, de a Bajnokok Ligájában is mélyrepülésben van, a címvédésről gyakorlatilag lemondhat, a tavaly még királycsináló Arne Slot pedig a legfrissebb hírek szerint két meccset kapott arra, hogy megmentse az állását. Az NSO legalábbis helyszíni információk alapján arról ír, az előző 12 tétmérkőzésükből 9-et elbukó Vörösök klubvezetése ultimátum elé állította a holland mestert: ha a soron következő két bajnokin, a kiesőjelölt West Ham, illetve az újonc Sunderland ellen nem szerzi meg a lehetséges 6 pontot, akkor lapátra teszik.
Ha ez nem lenne elég, a liverpooli drukkereknek amiatt is főhet a fejük, hogy a klub jelenleg vitán felül legjobb játékosát, a csapatot idén hátán cipelő Szoboszlai Dominiket a legnagyobb angol és európai riválisok kerülgetik, beleértve a Real Madridot és a Manchester Cityt. Ráadásul a szurkolói oldalak arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar sztár a Premier League-ben már négy sárga lapot gyűjtött be az idei kiírásban, és ha a 19. fordulóig még egyet kap, az automatikus, egymeccses eltiltást von maga után. S tekintve, hogy a hétvégi még csak a 13. forduló, Szoboszlainak a vasárnapi bajnokival együtt nem kevesebb, mint hét meccset kellene megúsznia, amire nagyon kicsi a valószínűség. Ahogy a This is Anfield fogalmaz:
Szoboszlai pótolhatatlan Slot számára, így mindenképpen a vasárnapi játékvezető, Darren England radarja alatt kell maradnia.
Az ily módon váratlanul sorsdöntővé avanzsált mérkőzés vasárnap 15:05-kor kezdődik a West Ham United otthonában, a London Stadionban.
Válságban a csapat.
