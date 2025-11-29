Ft
11. 29.
szombat
Arne Slot West Ham Liverpool Szoboszlai Dominik

Pánik Liverpoolban: Slotnak két meccse maradhatott, közben már előre rettegnek, mi lesz Szoboszlai nélkül

2025. november 29. 18:17

A helyi lapok már arról cikkeznek, ultimátumot kapott a klubvezetéstől a holland menedzser. A Liverpool dolgát ráadásul csak még tovább nehezítheti, ha elveszíti Szoboszlai Dominiket.

2025. november 29. 18:17
null

Egyre nagyobb a pánik a Liverpool háza táján. A Premier League-címvédő a nyári gigaköltekezés ellenére immár nemcsak a bajnokságban, de a Bajnokok Ligájában is mélyrepülésben van, a címvédésről gyakorlatilag lemondhat, a tavaly még királycsináló Arne Slot pedig a legfrissebb hírek szerint két meccset kapott arra, hogy megmentse az állását. Az NSO legalábbis helyszíni információk alapján arról ír, az előző 12 tétmérkőzésükből 9-et elbukó Vörösök klubvezetése ultimátum elé állította a holland mestert: ha a soron következő két bajnokin, a kiesőjelölt West Ham, illetve az újonc Sunderland ellen nem szerzi meg a lehetséges 6 pontot, akkor lapátra teszik. 

SLOT, Arne Liverpool
Tavaly még bajnoki címig vezette a Liverpoolt, idén félidő előtt lapátra tehetik Arne Slotot?! (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A Liverpool Szoboszlai hiányát érezné meg a legjobban

Ha ez nem lenne elég, a liverpooli drukkereknek amiatt is főhet a fejük, hogy a klub jelenleg vitán felül legjobb játékosát, a csapatot idén hátán cipelő Szoboszlai Dominiket a legnagyobb angol és európai riválisok kerülgetik, beleértve a Real Madridot és a Manchester Cityt. Ráadásul a szurkolói oldalak arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar sztár a Premier League-ben már négy sárga lapot gyűjtött be az idei kiírásban, és ha a 19. fordulóig még egyet kap, az automatikus, egymeccses eltiltást von maga után. S tekintve, hogy a hétvégi még csak a 13. forduló, Szoboszlainak a vasárnapi bajnokival együtt nem kevesebb, mint hét meccset kellene megúsznia, amire nagyon kicsi a valószínűség. Ahogy a This is Anfield fogalmaz: 

Szoboszlai pótolhatatlan Slot számára, így mindenképpen a vasárnapi játékvezető, Darren England radarja alatt kell maradnia.

Az ily módon váratlanul sorsdöntővé avanzsált mérkőzés vasárnap 15:05-kor kezdődik a West Ham United otthonában, a London Stadionban. 

(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)

