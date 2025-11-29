Pánik Liverpoolban: Slotnak két meccse maradhatott, közben már előre rettegnek, mi lesz Szoboszlai nélkül

A Liverpool Szoboszlai hiányát érezné meg a legjobban

Ha ez nem lenne elég, a liverpooli drukkereknek amiatt is főhet a fejük, hogy a klub jelenleg vitán felül legjobb játékosát, a csapatot idén hátán cipelő Szoboszlai Dominiket a legnagyobb angol és európai riválisok kerülgetik, beleértve a Real Madridot és a Manchester Cityt. Ráadásul a szurkolói oldalak arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar sztár a Premier League-ben már négy sárga lapot gyűjtött be az idei kiírásban, és ha a 19. fordulóig még egyet kap, az automatikus, egymeccses eltiltást von maga után. S tekintve, hogy a hétvégi még csak a 13. forduló, Szoboszlainak a vasárnapi bajnokival együtt nem kevesebb, mint hét meccset kellene megúsznia, amire nagyon kicsi a valószínűség. Ahogy a This is Anfield fogalmaz: