A kommunizmus kísértete járja be a Tisza Pártot: kommunisták és munkásőrök is gratuláltak Ruszin-Szendi Romulusznak

A magát hagyományőrzőként meghatározó szervezet nem hagy kétséget afelől, hogy mit gondol a világról, az Ellenforradalom 1956 elnevezésű közösségi oldalán tett bejegyzések tanúsága szerint folyamatosan megemlékezik az 1990 előtti kommunista világ hazai és nemzetközi ünnepeiről, évfordulóiról – hívta fel rá a figyelmet a lap.