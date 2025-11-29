Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyarország Magyar Péter ellenzék Munkásőrség baloldal

A kommunizmus kísértete járja be a Tisza Pártot: kommunisták és munkásőrök is gratuláltak Ruszin-Szendi Romulusznak

2025. november 29. 21:01

Kezd teljesen összeállni a baloldal.

2025. november 29. 21:01
null

A szervezet, amely magát a hajdani Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, közösségi oldalán egy hivatalos közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusznak országgyűlési képviselőjelöltté választásához. Üzenetükben jó egészséget és kitartást kívántak a volt vezérkari főnöknek – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Munkásőr Emléktársaság közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusz altábornagynak, Magyarország korábbi vezérkari főnökének, amiért országgyűlési képviselőjelöltté választották.

A szervezet magát az egykori fegyveres testület, a Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, és üzenetében „Erőt, egészséget!” kívánt a frissen megválasztott jelöltnek.

A közleményt a Munkásőr Emléktársaság szignózta.

A magát hagyományőrzőként meghatározó szervezet nem hagy kétséget afelől, hogy mit gondol a világról, az Ellenforradalom 1956 elnevezésű közösségi oldalán tett bejegyzések tanúsága szerint folyamatosan megemlékezik az 1990 előtti kommunista világ hazai és nemzetközi ünnepeiről, évfordulóiról – hívta fel rá a figyelmet a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Kanmacska
2025. november 29. 22:02
Egyértelmű, hogy a TiSza mellé odaálltak a kommunisták. A TiSza ballib alakulat.
Obsitos Technikus
2025. november 29. 22:02
Hej, munkásőrnek egy baja, prosztata.
elcapo-2
2025. november 29. 21:23
Gondolom a kalasnyikov le van zsírozva náluk! Mint Tímár Béla zseniális filmjében, a Csapd le csacsi-ban, ahol Eperjes alakította a munkásőr parancsnokot!
szantofer
2025. november 29. 21:10
Majd akkor kommunistázhatjátok a Tisza pártot, ha egy tőzsgyökeres őskommunista lesz az örökös belügyminiszterük. Ja, és a kommunista vezető Kádár János 30 év alatt feleannyit sem járt Moszkvában eligazításért, mint Orbán 15 év alatt.
