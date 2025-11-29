A kommunizmus kísértete járja be a Tisza Pártot: kommunisták és munkásőrök is gratuláltak Ruszin-Szendi Romulusznak

Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Kezd teljesen összeállni a baloldal.
A szervezet, amely magát a hajdani Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, közösségi oldalán egy hivatalos közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusznak országgyűlési képviselőjelöltté választásához. Üzenetükben jó egészséget és kitartást kívántak a volt vezérkari főnöknek – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A Munkásőr Emléktársaság közleményben gratulált Ruszin-Szendi Romulusz altábornagynak, Magyarország korábbi vezérkari főnökének, amiért országgyűlési képviselőjelöltté választották.
A szervezet magát az egykori fegyveres testület, a Munkásőrség hagyományőrzőjeként határozza meg, és üzenetében „Erőt, egészséget!” kívánt a frissen megválasztott jelöltnek.
A közleményt a Munkásőr Emléktársaság szignózta.
A magát hagyományőrzőként meghatározó szervezet nem hagy kétséget afelől, hogy mit gondol a világról, az Ellenforradalom 1956 elnevezésű közösségi oldalán tett bejegyzések tanúsága szerint folyamatosan megemlékezik az 1990 előtti kommunista világ hazai és nemzetközi ünnepeiről, évfordulóiról – hívta fel rá a figyelmet a lap.
