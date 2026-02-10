Olyan nagy a baj Magyar Péteréknél, hogy újra bevetik az adatgyűjtő Tisza Világ alkalmazást

– mondta a Magyar Nemzetnek egy a háttérfolyamatokra rálátó forrás. Az újraindulás a Magyar Nemzet információi szerint arra utal, hogy Magyar Péterék már minden eszközt bevetettek annak érdekében, hogy az aktivisták maradékát mozgósítsák. A Tisza Világ app ugyanis nem egyszerű tájékoztató felület: alkalmas üzenetek célzott eljuttatására, aktivitás mérésére és a támogató kör folyamatos aktívan tartására. „A cél az, hogy legyen egy kontrollált tér, ahol az elnökség szabja meg a témákat és az ütemet” – fogalmazott a Magyar Nemzet forrása. Mindez pedig arra utal, hogy az alkalmazás a jövőben is kulcsszerepet játszhat a Tisza Párt kampányában.

Mint ismert, a Tisza Párt tavaly, szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amiről azt állították az elején, hogy két nap alatt százezren töltötték le. Az appnak fontos szerepet szántak a kampányban és mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza csaknem húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre – a botrány október 6-án robbant. A helyzetet tovább fokozta, hogy információk szerint

ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikáció kidolgozásán, sőt annak működtetésében is részt vehettek.

Ezt ugyan a Tisza Párt tagadta.

Mondani kellett viszont valamit annak a rengeteg embernek, akinek az adatai kikerültek az internetre: október 9-én Radnai Márk elő is állt egy kémmesével. Az alelnök egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy a Magyar Nemzet október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.