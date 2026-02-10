Ft
tisza párt magyar péter farkas dezső applikáció

Olyan nagy a baj Magyar Péteréknél, hogy újra bevetik az adatgyűjtő Tisza Világ alkalmazást

2026. február 10. 08:32

Ismét aktiválták Magyar Péterék a hírhedt Tisza Világ nevű alkalmazást. Ebből az applikációból szivárgott ki kétszázezer ember neve és további érzékeny adata.

2026. február 10. 08:32
null

Ismét aktiválták Magyar Péterék a hírhedt Tisza Világ nevű alkalmazást, amit korábban politikai szervezésre használtak – tudta meg a Magyar Nemzet. Az applikáció körül óriási botrányok voltak, súlyos adatszivárgási ügy történt: gigantikus adattömeg került ki az internetre, ami több, mint kétszázezer nevet és más érzékeny adatot tartalmazott. Az alkalmazás több kérdést is felvetett az adatkezelés, az átláthatóság tekintetében. Nem véletlen, hogy egy ideig pihentették az applikációt Magyar Péterék.

Most pedig néhány hónap után újra aktiválja a botrányos alkalmazást a Tisza Párt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

„Ez nem technikai visszatérés, hanem politikai. 

Az app mindig akkor kerül elő, amikor mozgósítani kell, adatot gyűjteni vagy belső üzeneteket célzottan terjeszteni”

 – mondta a Magyar Nemzetnek egy a háttérfolyamatokra rálátó forrás. Az újraindulás a Magyar Nemzet információi szerint arra utal, hogy Magyar Péterék már minden eszközt bevetettek annak érdekében, hogy az aktivisták maradékát mozgósítsák. A Tisza Világ app ugyanis nem egyszerű tájékoztató felület: alkalmas üzenetek célzott eljuttatására, aktivitás mérésére és a támogató kör folyamatos aktívan tartására. „A cél az, hogy legyen egy kontrollált tér, ahol az elnökség szabja meg a témákat és az ütemet” – fogalmazott a Magyar Nemzet forrása. Mindez pedig arra utal, hogy az alkalmazás a jövőben is kulcsszerepet játszhat a Tisza Párt kampányában.

Mint ismert, a Tisza Párt tavaly, szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amiről azt állították az elején, hogy két nap alatt százezren töltötték le. Az appnak fontos szerepet szántak a kampányban és mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza csaknem húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre – a botrány október 6-án robbant. A helyzetet tovább fokozta, hogy információk szerint 

ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikáció kidolgozásán, sőt annak működtetésében is részt vehettek. 

Ezt ugyan a Tisza Párt tagadta.

Mondani kellett viszont valamit annak a rengeteg embernek, akinek az adatai kikerültek az internetre: október 9-én Radnai Márk elő is állt egy kémmesével. Az alelnök egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy a Magyar Nemzet október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.

A kémmese gyorsan összeomlott, aminek az volt a következménye, hogy több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával.

Pár nappal később jött az ügy kapcsán a leghidegebb zuhany

kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más érzékeny adatot tartalmazott. 

A lista a Tisza Világból szivárgott ki. A példátlan adatszivárgási botrány után megszólalt Magyar Péter, aki azt állította, hogy az applikációt „az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

Nem sokkal később kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló – és azóta jelöltjelöltté vált – Gyuk Zsolt beszélt. Az informatikus a Magyar Nemzetnek nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

Ezt követően pedig egy kiugrott tiszás borított mindent. A párt korábbi operatív vezetője, Farkas Dezső azzal állt elő, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba. Farkas szerint Magyar Péterék feltehetően szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal: akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki. Az adatok ezután szivárogtak ki.

Nyitókép: Tisza Párt

 

angie1
2026. február 10. 11:29
Kapkodnak fűhöz meg fához! Egyre kevésbé hiszik el az emberek a hazugságaikat, ráadásul elég sok csontváz dől ki a szekrényből. Sok az elszólás, mert a megmondóembereik egymást licitálva akarnak odamenni a moslékos vályúhoz! Nem mondom, hogy nem tetszik!
Válasz erre
1
0
saidaldo
2026. február 10. 10:46
Tudom, hogy szélmalomharc, meg pont nem erre tart a világ, ámde: aki erre a szemétre regisztrál, annak úgy kell. Ha valaki széknek képzeli magát, ne csodálkozzon, ha ráülnek. Van ennek suttyóbb változata is, csak nem szeretek csúnya szavakat használni. Nálunk a családban például az "app" és a "regisztráció" szintén csúnya szónak minősül, ezért csak most, csak szükségképpen írom le.
Válasz erre
1
0
2xli
2026. február 10. 10:15
Azok sem normálisak, akik ezek után még mindig regisztrálnak!
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2026. február 10. 10:07
Ezt a döglött lovat is feltuszkolták a trolloknak, hadd lovagoljanak.
Válasz erre
3
0
