Óriási bajban a Tisza Párt: Magyar Péter hétfőn jelentheti be, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit

Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A Tisza adatszivárgási botrányról a baloldali média csak azután mert írni, hogy Magyar Péter ezt is megpróbálta kimagyarázni.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 200 ezer olyan felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A kiszivárgott adatokból kiderült az is, hogy az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.
A hírre Facebook-oldalán reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is. „A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – védekezett a Tisza-vezér.
Holnap (hétfő) reggel 9:30-kor részletes tájékoztatást adok a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismertetem a pártunk vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóink, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk”
– írta posztjában Magyar Péter, utalva arra, hogy hétfőn esetlegesen bejelenti pártja jelöltjeit.
A hírre – cikkünk megjelentéig – a baloldal sajtóorgánumai közül elsőként – és jelen írás megjelentéig egyedül – a 444 reagált, akik úgy fogalmaztak, hogy az adatszivárgás „valódiságáról nem tudtak meggyőződni”, holott a Magyar Nemzet cikkében több komment is felidézésre kerül, amely megerősíti, hogy az azokat író hozzászólók adatai is nyilvánosságra kerültek.
Azonban a 444 a hírre csupán azután reagált, hogy azt Magyar Péter is megtette azt az említett Facebook-bejegyzésében. A híroldal orosz hekkertámadásnak nevezte a szivárgást.
A 444 állítása szerint a Tisza Párt jelöltjeinek azért jut lényeges szerep a szivárgás esetében, mert a párt eredeti tervei szerint ezeket a jelölteket az applikáción keresztül szavazhatták volna meg annak felhasználói.
Az esetre reagált Bohár Dániel politikai elemző is, aki úgy fogalmazott, hogy „Magyar Péter holnap (hétfőn) bejelenti, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit”. Az elemző elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg a szivárgásra hivatkozva még tovább fogja halasztani a jelöltek bejelentését, ugyanis valójában még mindig nincsenek meg a képviselői a Tisza Pártnak.
A Tisza mára csak egy botrány-párt lett. Ahol kiszivárognak az adatok, az adóemelési tervek, a 13. havi nyugdíj eltörlése és még folytathatnám”
– írta Bohár Dániel.
