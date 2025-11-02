Óriási bajban a Tisza Párt: Magyar Péter hétfőn jelentheti be, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit

A kiszivárgott adatokból kiderült az is, hogy az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.

A hírre Facebook-oldalán reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is. „A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – védekezett a Tisza-vezér.