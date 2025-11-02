Ft
11. 02.
vasárnap
Tisza Párt Tisza Világ Magyar Péter applikáció

Óriási bajban a Tisza Párt: Magyar Péter hétfőn jelentheti be, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit

2025. november 02. 21:24

A Tisza adatszivárgási botrányról a baloldali média csak azután mert írni, hogy Magyar Péter ezt is megpróbálta kimagyarázni.

2025. november 02. 21:24
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 200 ezer olyan felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

A kiszivárgott adatokból kiderült az is, hogy az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is. 

A hírre Facebook-oldalán reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is. „A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – védekezett a Tisza-vezér.

Holnap (hétfő) reggel 9:30-kor részletes tájékoztatást adok a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismertetem a pártunk vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóink, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk”

– írta posztjában Magyar Péter, utalva arra, hogy hétfőn esetlegesen bejelenti pártja jelöltjeit.

Forrás: Facebook / Magyar Péter

A hírre – cikkünk megjelentéig – a baloldal sajtóorgánumai közül elsőként – és jelen írás megjelentéig egyedül – a 444 reagált, akik úgy fogalmaztak, hogy az adatszivárgás „valódiságáról nem tudtak meggyőződni”, holott a Magyar Nemzet cikkében több komment is felidézésre kerül, amely megerősíti, hogy az azokat író hozzászólók adatai is nyilvánosságra kerültek.

Azonban a 444 a hírre csupán azután reagált, hogy azt Magyar Péter is megtette azt az említett Facebook-bejegyzésében. A híroldal orosz hekkertámadásnak nevezte a szivárgást.

A 444 állítása szerint a Tisza Párt jelöltjeinek azért jut lényeges szerep a szivárgás esetében, mert a párt eredeti tervei szerint ezeket a jelölteket az applikáción keresztül szavazhatták volna meg annak felhasználói. 

Az esetre reagált Bohár Dániel politikai elemző is, aki úgy fogalmazott, hogy „Magyar Péter holnap (hétfőn) bejelenti, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit”. Az elemző elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg a szivárgásra hivatkozva még tovább fogja halasztani a jelöltek bejelentését, ugyanis valójában még mindig nincsenek meg a képviselői a Tisza Pártnak.

A Tisza mára csak egy botrány-párt lett. Ahol kiszivárognak az adatok, az adóemelési tervek, a 13. havi nyugdíj eltörlése és még folytathatnám”

– írta Bohár Dániel.

Nyitókép: Tisza Párt

 

nemenvagyoken
2025. november 02. 22:43
Szerintem pöti képviselőjelöltjei a guatemalai esőerdőben vannak elrejtve, nehogy rájuk találjanak az orosz elhárítás tisztjei.
elcapo-2
2025. november 02. 22:42
A böszme egyik nagy bűne ( rengeteg volt neki....jóformán csak bűne volt a szemkilövetőnek ) az volt, hogy bezáratta az OPNI-t. Újra kellene nyitni és az egész szektát be kellen hajtani oda a poloskával együtt.
elcapo-2
2025. november 02. 22:36
Vergődjön csak poloska. A szektások meg leszarták a bokájukat a hír hallatán!
hegyaljai-2
2025. november 02. 22:16
Mondjuk párttagok, jelöltek nélkül ennyit lehet kihozni a virtuális valóságból. Szép teljesítmény, mert meghaladja a marxista társadalom mérnökök hatását a véleményük terjedésében. Hamarosan kiderül, hogy ezer lájk, 10 fő Tisza Sziget tagság hány szavazat ebben a szerencsére nem virtuális választási rendszerben. Lehet menni a rövidárú boltba, megvenni a szövet mérőszalagot, lehet vágni a centit a választás előtti 150ik naptól. Legjobban MP várja, mert minden egyes nappal csökken a választást döntően befolyásoló újabb botrány lehetősége.
