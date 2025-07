Folytatódik a helyezkedés: újabb politikus szólította fel Dobrev Klárát a visszavonulásra Magyar Péter érdekében

Jámbor szerint van „racionális esély a rendszer leváltására”

Az ellenzéki honatya arra is felhívta bejegyzésében a figyelmet, hogy véleménye szerint

a Tisza nagykanizsai programjával ma több balos intézkedés megvalósulására van esély, mint bármikor az elmúlt 25 évben.

Saját visszalépését pedig azzal indokolta, hogy ő abban hisz, hogy „ma nem irracionális hisztéria, hanem valós esély a rendszer leváltása”.

Jámbor András gondolatait azzal zárta, hogy egy jó baloldalra szavazásról ő maga is meggyőzhető bármikor, de „ideje lenne ezt elkezdeni”.

„De légyszi, ne a rendszert leváltani akaró baloldaliak sértegetésével kezdd ezt!” – hangsúlyozta a Szikra képviselője.

„Most nem te kellesz!”

Azonban nemcsak Jámbor András szólította fel visszalépésre a DK elnökét. Molnár Áron színművész is reagált a párt plakátkampányára, amely azt hirdeti országszerte, hogy „Klára kell!”.

NoÁr erre úgy reagált, hogy most nem Klára kell. Mint fogalmazott, 2006 óta vártak arra a pillanatra sokan, hogy a volt férje, az egykori pártelnök, Gyurcsány Ferenc rájöjjön, hogy ő a legnagyobb „vasmacskája” az ellenzéknek. Ugyanakkor a színész-aktivista szerint most lett egy párt 15 év után, a Tisza, amelyik igazán közel került ahhoz, hogy leváltsa a Fidesz rendszerét.

Ebben a helyzetben nem felismerni, hogy a túlbuzgóságod csak szavazatokat visz el a lehetőségtől, hogy a Tisza kétharmaddal győzze le a Fideszt, politikai felelőtlenség

– szögezte le az aktivista.

Noár azt is bevallotta, hogy neki sem szimpatikus Magyar Péter minden lépése, de nincs más párt, ami le tudná véleménye szerint váltani a most regnáló hatalmat.

„Szerintem neked is azt kellene most mondanod, hogy a DK szavazói szavazzanak a Tisza Pártra. Mert ha valóban meg akarod buktatni a Fidesz rendszerét, akkor belátod, hogy most te nem kellesz!” – ismételte önmagát Molnár Áron.

A vonatkozó üzenetet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Jámbor András Facebook-oldala