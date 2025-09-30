Ft
Schilling Árpád Krétakör ellenzék

Káromkodva őrjöng Orbán miatt a közösségi oldalán Schilling Árpád – természetesen a szeretet jegyében

2025. szeptember 30. 15:52

„Undorító az összes sportoló, pap, művész, celeb, jogász, tanár, orvos és mindenki más, aki másfél évtizede kussol és falaz az összes rohadtságotokhoz” – sorolta a balliberális rendező.

2025. szeptember 30. 15:52
null

Schilling Árpád, a Krétakör hajdani rendezője közösségi oldalán – tőle megszokott alpári stílusban – kommentálta Orbán Viktor Harcosok Órájában tett kijelentését, miszerint ők soha senkit nem vádoltak konkrét, legsúlyosabb bűncselekménnyel. „Én ilyenre nem emlékszem, lehet, hogy mondtunk ezt-azt, de az másik történet, a libsik itt csúsztatnak” – fogalmazott a miniszterelnök.

Te hazug, ocsmány, fasiszta gazember, 

nem ezt-azt mondtatok ti, hanem a legsúlyosabb állításokkal lehetetlenítettétek el a politikai ellenfeleiteket onnantól kezdve, hogy a »Haza nem lehet ellenzékben«, buzizás, pedofilozás, terroristázás, illegális megfigyelés, lehallgatás, veréssel fenyegetés, nyilvános megalázás, kényszerítés, elbocsátás, iskolából eltanácsolás, megfélemlítés, uszítás, halálba kergetés, titokzatos halálra gázolás a puszta közepén! Ezt műveltétek magyar állampolgárokkal mint a hatalom legfőbb birtokosai!” – kelt ki magából a Franciaországba kitelepült rendező.

Majd így folytatta posztját: „Undorító vagy, undorító az összes komád és családtagod is, akik a te undorító tevékenységedből húznak hasznot. Undorító az összes kereszténydemokrata, akik 15 éve abból élnek, hogy a nyakukban lógó kereszttel pózolnak halomra ölt állattetemek mellett. Undorító a sajtótok, a tanácsadóitok, és az összes seggnyalótok. 

Undorító az összes sportoló, pap, művész, celeb, jogász, tanár, orvos és mindenki más, aki másfél évtizede kussol és falaz az összes rohadtságotokhoz”.

Schilling szerint ugyanis mindent elmond a magyar közállapotokról, hogy az emberek „simán el tudják képzelni a kormánytagokról, hogy kiskorúakat használnak szexuális vágyaik kielégítésére”.

„Igaz-e? Ki tudja, de ahogy a Novák-pedofil ügyet intéztétek, abból bármi következhet” – tette hozzá a balliberális rendező.

Nyitókép: Facebook

 

