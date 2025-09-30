Káromkodva őrjöng Orbán miatt a közösségi oldalán Schilling Árpád – természetesen a szeretet jegyében

Schilling Árpád, a Krétakör hajdani rendezője közösségi oldalán – tőle megszokott alpári stílusban – kommentálta Orbán Viktor Harcosok Órájában tett kijelentését, miszerint ők soha senkit nem vádoltak konkrét, legsúlyosabb bűncselekménnyel. „Én ilyenre nem emlékszem, lehet, hogy mondtunk ezt-azt, de az másik történet, a libsik itt csúsztatnak” – fogalmazott a miniszterelnök.

Te hazug, ocsmány, fasiszta gazember,

nem ezt-azt mondtatok ti, hanem a legsúlyosabb állításokkal lehetetlenítettétek el a politikai ellenfeleiteket onnantól kezdve, hogy a »Haza nem lehet ellenzékben«, buzizás, pedofilozás, terroristázás, illegális megfigyelés, lehallgatás, veréssel fenyegetés, nyilvános megalázás, kényszerítés, elbocsátás, iskolából eltanácsolás, megfélemlítés, uszítás, halálba kergetés, titokzatos halálra gázolás a puszta közepén! Ezt műveltétek magyar állampolgárokkal mint a hatalom legfőbb birtokosai!” – kelt ki magából a Franciaországba kitelepült rendező.

Majd így folytatta posztját: „Undorító vagy, undorító az összes komád és családtagod is, akik a te undorító tevékenységedből húznak hasznot. Undorító az összes kereszténydemokrata, akik 15 éve abból élnek, hogy a nyakukban lógó kereszttel pózolnak halomra ölt állattetemek mellett. Undorító a sajtótok, a tanácsadóitok, és az összes seggnyalótok.