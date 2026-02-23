Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza választas fidesz Nagy Attila Tibor

Attól tartok, nehéz napjai lesznek Magyarországnak

2026. február 23. 15:27

Nem jelez jót, ha már abban sem értenek egyet a felek, ki mennyire volt sikeres az aláírásgyűjtésben.

2026. február 23. 15:27
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„A nemrég megtartott országértékelő beszéde megbékéléses, »egy hazában élünk« gondolatmenetét elsodorta a választási küzdelem viharos szele.

Nem jelez jót, ha már abban sem értenek egyet a felek, ki mennyire volt sikeres az aláírásgyűjtésben, akkor előfordulhat, hogy a választások estéjén abban sem ért egyet a Tisza és a Fidesz, ki mennyi szavazatot kapott. Attól tartok, nehéz éjszakája és napjai lesznek Magyarországnak.

Persze, a választások napjáig van még vagy másfél hónap, és addig még a kisebb pártok is beleszólhatnak a két nagy versengésébe. Már ha beleszólnak. Az aláírásgyűjtés első tapasztalatai mindenesetre kijózanítóak lehettek számukra: a választók érdeklődése jóval szerényebb irántuk, mint a két nagy párt esetében, így nem zárható ki kétpárti parlament kialakulása sem.

Persze a kis pártokra is igaz, ez az ajánlásgyűjtés még nem a választások hivatalos, számszerű eredménye, és március 6-ig még van idejük az aláírások összegyűjtésére, a hajó még nem ment el.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

