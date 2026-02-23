Persze, a választások napjáig van még vagy másfél hónap, és addig még a kisebb pártok is beleszólhatnak a két nagy versengésébe. Már ha beleszólnak. Az aláírásgyűjtés első tapasztalatai mindenesetre kijózanítóak lehettek számukra: a választók érdeklődése jóval szerényebb irántuk, mint a két nagy párt esetében, így nem zárható ki kétpárti parlament kialakulása sem.

Persze a kis pártokra is igaz, ez az ajánlásgyűjtés még nem a választások hivatalos, számszerű eredménye, és március 6-ig még van idejük az aláírások összegyűjtésére, a hajó még nem ment el.”