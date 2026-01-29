„Nem tudunk szolgák lenni” – Schmidt Mária a globális játszmákról és Magyarország helyéről a DPK műsorában

Schmidt Mária szerint Orbán Anita tipikus karrierista: számára mindegy, hol van, azt teszi, amire utasítják. Kapitány kapcsán megjegyezte, hogy egy olyan multinacionális környezetben, mint a Shell, nem kerülhet bárki vezető pozícióba. A Shell mögött pedig ott áll a BlackRock, amely nyíltan beszél a migráció és a mesterséges intelligencia okozta jövőbeli társadalmi feszültségekről – miközben aktívan része ezeknek a folyamatoknak.

A Fidesz sikerét Schmidt Mária abban látja, hogy a magyarok legjobb oldalát képviseli: a munkát, az áldozatvállalást és a megmaradás ösztönét. Szerinte a magyar politika lényege nem az, hogy a könnyebb utat válassza, hanem hogy biztosítsa a nemzet fennmaradását. Úgy fogalmazott: a magyarság nem tud szolgai lenni, egy sztyeppei nomád nép leszármazottai vagyunk, és ezt a karaktert nem lehet globális receptekkel felülírni. A migráció kérdésében Schmidt Mária kifejezetten borúlátó Nyugat-Európa jövőjét illetően. Szerinte a tömeges bevándorlást nem sikerült integrálni, súlyos szociális feszültségek keletkeznek, és nem kell sok évtized ahhoz, hogy ezek politikai következményekkel járjanak. Orbán Viktor 2015-ös döntését ma már történelmi távlatból is helyesnek tartja.

A beszélgetés végén személyesebb hangot ütött meg: arról beszélt, mennyire fontos lenne észrevenni mindazt, amit már elértünk. A Terror Háza Múzeum visszajelzései, a család, a gyerekek mind azt mutatják szerinte, hogy van mire büszkének lennünk. A legnagyobb hibánk nem az, hogy keveset tettünk, hanem az, hogy nem állunk meg ünnepelni. Európa ébredésével kapcsolatban azonban pesszimista volt:

ha egyszer felébred, lehet, hogy abban már nem lesz köszönet.

A Schmidt Máriával történt teljes beszélgetést ITT tekintheti meg.