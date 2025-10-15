Ft
taxisengedély taxivizsga főváros taxirendelet BKK

Utolsó szög a koporsóban? Riasztó fordulat jöhet a budapesti taxizásban a főváros új rendelete miatt

2025. október 15. 08:21

A rendelet alapján akár egyetlen hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy ugorjon az engedély.

2025. október 15. 08:21
null

Október elején életbe lépett a fővárosi taxirendelet módosítása, amely szigorúbb műszaki és adminisztratív előírásokat vezetett be, és akár kisebb mulasztás esetén is a taxisengedély azonnali visszavonását kockáztatja – írta meg a Magyar Nemzet. A 2013 óta hatályos szabályozás átalakítása több ponton szigorít.

A taxiknak évente kétszer kell hatósági műszaki vizsgán részt venniük, minden sofőrnek kötelező a megújított BKK-taxivizsga, és a taxidroszt-engedély feltételei is nehezebbé váltak.

A járművek korhatára is csökkent: legfeljebb nyolcéves autóval lehet dolgozni. Több érdekképviselet szerint azonban a jelenlegi rendszer életszerűtlen. Álláspontjuk szerint egy adminisztrációs hiányosság – például késedelmes adatszolgáltatás vagy hiányzó dokumentum – már elegendő lehet az engedély bevonásához. A fővárosban több szervezet közös fellépést tervez, mert úgy érzik, a döntéshozók nem egyeztettek velük, és a tarifaemelésre vagy létszámstopra vonatkozó javaslataik nem találtak meghallgatásra.

A Hősök terén és a Városháza előtt tartott 2025-ös taxisdemonstrációk már ennek a folyamatnak a részei voltak.

A Fővárosi Önkormányzat szerint a változtatások célja a szolgáltatás minőségének javítása és a budapesti közlekedés átalakítása, amely a város működésének egészét érinti. A szakma egy része országos szintű taxirendelet megalkotását sürgeti, hogy ne helyi politikai ciklusok befolyásolják a működés kereteit. Többen az adómentességi határ emelését és a taxislétszám korlátozását is javasolják, mert szerintük ezek a lépések stabilabb megélhetést és kiszámíthatóbb szolgáltatást biztosítanának.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

***

Összesen 6 komment

nemecsek-3
•••
2025. október 15. 11:37 Szerkesztve
Évi 2 hatósági vizsga és a többi???? Ezek nem normálisak. Vegytiszta közéleti politikai bosszú és elrettentéshez példastatuálás másoknak. Én azt hittem a közlekedés általános műszaki feltételei országos hatáskör, mint ahogy annak kellene lenni. Egy önkormányzat nem rendelkezik olyan műszaki, közlekedésbiztonsági, járműbiztonsági szakembergárdával aki ebben döntésképes Ha ez mégis így van, a legjobb alkalom, hogy a kormány rendberakja a kérdést
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. október 15. 09:21
Über lobbi ..? Karógeri egyébként az országban van?
Válasz erre
3
0
bunko-jobbos
2025. október 15. 09:11
Nagyon ijesztő, hogy a taxis szakma gyakorlatilag a nemzetközi nagytőkének termeli a pénzt. OK, csináljuk a turizmust, hogy abból jól éljünk, de a budapesti taxiforgalom 90 (!!!) vagy hasonlóan nagy százalékát a Bolt és az Uber fölözi le. A Mastercardnak fizetünk 2% ÁFÁ-t (gyakorlatilag úgy funkcionál a kártyás fizetés, hogy a forgalom százalékából vonják a hasznukat, és a kisvállalkozók esetén ennyit) . Még milyen iparág lesz, ami után a külföldnek kell adóznunk?????
Válasz erre
7
0
kbexxx
•••
2025. október 15. 09:07 Szerkesztve
Kari g benyujtja a számlát . A kongó polgármesteri büdzsé nem kíméli a választóit sem "Választást kell nyerni,aztán minden mehet !"örökbecsű idézet jelentését ,most már, már most, izlelgethetik ,a pestiek!
Válasz erre
6
0
