Utolsó szög a koporsóban? Riasztó fordulat jöhet a budapesti taxizásban a főváros új rendelete miatt

Október elején életbe lépett a fővárosi taxirendelet módosítása, amely szigorúbb műszaki és adminisztratív előírásokat vezetett be, és akár kisebb mulasztás esetén is a taxisengedély azonnali visszavonását kockáztatja – írta meg a Magyar Nemzet. A 2013 óta hatályos szabályozás átalakítása több ponton szigorít.

A taxiknak évente kétszer kell hatósági műszaki vizsgán részt venniük, minden sofőrnek kötelező a megújított BKK-taxivizsga, és a taxidroszt-engedély feltételei is nehezebbé váltak.

A járművek korhatára is csökkent: legfeljebb nyolcéves autóval lehet dolgozni. Több érdekképviselet szerint azonban a jelenlegi rendszer életszerűtlen. Álláspontjuk szerint egy adminisztrációs hiányosság – például késedelmes adatszolgáltatás vagy hiányzó dokumentum – már elegendő lehet az engedély bevonásához. A fővárosban több szervezet közös fellépést tervez, mert úgy érzik, a döntéshozók nem egyeztettek velük, és a tarifaemelésre vagy létszámstopra vonatkozó javaslataik nem találtak meghallgatásra.

A Hősök terén és a Városháza előtt tartott 2025-ös taxisdemonstrációk már ennek a folyamatnak a részei voltak.

A Fővárosi Önkormányzat szerint a változtatások célja a szolgáltatás minőségének javítása és a budapesti közlekedés átalakítása, amely a város működésének egészét érinti. A szakma egy része országos szintű taxirendelet megalkotását sürgeti, hogy ne helyi politikai ciklusok befolyásolják a működés kereteit. Többen az adómentességi határ emelését és a taxislétszám korlátozását is javasolják, mert szerintük ezek a lépések stabilabb megélhetést és kiszámíthatóbb szolgáltatást biztosítanának.