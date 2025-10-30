Ft
mindenszentek nap ünnep Új köztemető BKK

Halottak napja: minden, amit tudni érdemes, mutatjuk!

2025. október 30. 06:21

A rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

2025. október 30. 06:21
null

Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában; a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít; rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén.

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. Ennek érdekében 

  • az Új köztemető, 
  • az óbudai, 
  • a budafoki, 
  • a csepeli, 
  • a kispesti, 
  • a megyeri, 
  • a pestszentlőrinci, 
  • a cinkotai,
  • a pesterzsébeti, 
  • a rákospalotai és 
  • a farkasréti temető, 
  • a csömöri sírkert, 
  • a Tamás utcai és 
  • az Angeli úti urnatemető, 

valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon.

A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban 

kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat”. 

A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben – fűzték hozzá. Az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

A rühes férgek Gázában már nagyon készülnek a halottak napjára! youtube.com/watch?v=bS_6Ek_g49o
