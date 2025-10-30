Halottak napja: minden, amit tudni érdemes, mutatjuk!

Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában; a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít; rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén.

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. Ennek érdekében

az Új köztemető,

az óbudai,

a budafoki,

a csepeli,

a kispesti,

a megyeri,

a pestszentlőrinci,

a cinkotai,

a pesterzsébeti,

a rákospalotai és

a farkasréti temető,

a csömöri sírkert,

a Tamás utcai és

az Angeli úti urnatemető,

valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.