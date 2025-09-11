„Észszerűbb megközelítést javaslunk” – Orbán Viktor keményen reagált a finn elnök szavaira az ukrán EU-csatlakozás ügyében

Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát.

Stubb kijelentésére Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált, kijelentve, hogy „az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat”. Hozzátette, hogy ha valóban „a legerősebb biztonsági garancia” lenne, akkor Finnországnak semmi oka nem lett volna belépni a NATO-ba.

„Ukrajna villámgyors felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniót – hanem közvetlenül behozná a háború fenyegetését. Ésszerűbb megközelítést javaslunk” – tette hozzá Orbán Viktor.

