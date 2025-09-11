Ft
Ukrajna tagság Orbán Viktor eu ügy Finnország

„Észszerűbb megközelítést javaslunk” – Orbán Viktor keményen reagált a finn elnök szavaira az ukrán EU-csatlakozás ügyében

2025. szeptember 11. 22:02

A miniszterelnök hangsúlyozta: „az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat”.

2025. szeptember 11. 22:02
null

Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát.

Stubb kijelentésére Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált, kijelentve, hogy „az EU-tagság nem biztonsági garancia, hanem érdemalapú folyamat”. Hozzátette, hogy ha valóban „a legerősebb biztonsági garancia” lenne, akkor Finnországnak semmi oka nem lett volna belépni a NATO-ba.

„Ukrajna villámgyors felvétele az EU-ba nem erősítené az Uniót – hanem közvetlenül behozná a háború fenyegetését. Ésszerűbb megközelítést javaslunk” – tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Dixtroy
2025. szeptember 11. 22:43
"Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát." Lehet. De miért is kellene ezt tennünk?
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 11. 22:17
10-15 év alapos vizsgálat után, a megfelelő paraméterek teljesítésével, mérlegelésre kerülhet Ukrajna UNIÓS tagsága!!! ESETLEG!!!:)))
4
0
knvelt
2025. szeptember 11. 22:08
Na, látod Viktor! Ezért kellett volna UKrajnát a NATO-ba is felvenni a volna EU-tabság mellé! Szerintem neked van (volt, lesz) igazad.
1
7
langyostiszasok
•••
2025. szeptember 11. 22:07 Szerkesztve
Majd 120 év múlva visszatérhetünk ukrajna eu csatlakozására. Vagy esetleg majd azután miután Zselenszijt már elvitték Szibériába a békecsúcs tárgyalásra.
4
0
