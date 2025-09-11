Ft
09. 11.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romolusz aktivista Tisza HírTV Császár Attila stáb

Garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el rendőrség a Kötcsén akasztással fenyegetőző tiszások ellen (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 21:19

A közmédia riporterét egy kisgyerekes anyuka vette védelmébe, akit szintén szidalmazni kezdtek a Tisza szimpatizánsai.

2025. szeptember 11. 21:19
null

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a Tisza kötcsei rendezvényéről tudósítani próbáló jobboldali médiumok több munkatársát is inzultálták és vegzálták az ellenzéki párt politikusai és támogatóik. Lapunk munkatársát, Móna Márkot az ellenzéki párt egyik politikusa, Ruszin-Szendi Romolusz lökdösni kezdte, miközben a riporter kérdéseket próbált feltenni neki. A HírTV munkatársát, Császár Attiát pedig akasztással fenyegették meg az ellenzéki párt támogatói.

Az incidens nem maradt következmények nélkül, ugyanis a közmédia feljelentése nyomán,

csoportos garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Kötcsén akasztással fenyegetőző tiszások ellen.

A Tisza Párt két nappal később a Telexen nyilatkozott az esetről, és elhatárolódott a felvételen szereplő aktivistáktól. A nyilatkozatuk szerint az érintettek nem a párt szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen szokott lenni.

A videót itt tekintheti meg:

***

Csubszi
2025. szeptember 11. 22:44
Végső ideje gátat szabni a bolsevok tempónak! Helyszínen a rendőrönken is legyen joguk letartóztatni az ilyen elfajzott erőszakra buzdítókat! Tettenérés!
tgeza
2025. szeptember 11. 22:28
"A Tisza Párt két nappal később a Telexen nyilatkozott az esetről, és elhatárolódott a felvételen szereplő aktivistáktól. A nyilatkozatuk szerint az érintettek nem a párt szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen szokott lenni." Haha büdösök, ennyit értek a messiásotoknak... Most szembesülnek legalább az ide kommentelő orkok, mamikák, és egyéb gyökerek: óvatosan fogalmazni, mert a jogvédelemért már nem fizet a pici-pötimessiás!
Szuperszig
2025. szeptember 11. 22:18
Helyes!
tasebi
•••
2025. szeptember 11. 22:18 Szerkesztve
"nem a párt szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen szokott lenni" Nem szimpatizánsok, hanem fizetett alkalmazottak?
