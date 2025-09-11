Garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el rendőrség a Kötcsén akasztással fenyegetőző tiszások ellen (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a Tisza kötcsei rendezvényéről tudósítani próbáló jobboldali médiumok több munkatársát is inzultálták és vegzálták az ellenzéki párt politikusai és támogatóik. Lapunk munkatársát, Móna Márkot az ellenzéki párt egyik politikusa, Ruszin-Szendi Romolusz lökdösni kezdte, miközben a riporter kérdéseket próbált feltenni neki. A HírTV munkatársát, Császár Attiát pedig akasztással fenyegették meg az ellenzéki párt támogatói.

Az incidens nem maradt következmények nélkül, ugyanis a közmédia feljelentése nyomán,

csoportos garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Kötcsén akasztással fenyegetőző tiszások ellen.

A Tisza Párt két nappal később a Telexen nyilatkozott az esetről, és elhatárolódott a felvételen szereplő aktivistáktól. A nyilatkozatuk szerint az érintettek nem a párt szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen szokott lenni.

A videót itt tekintheti meg: