09. 11.
csütörtök
Donald J Trump charlie kirk rendezvény erőszak aktivista hazafi merénylet

Donald Trump a Kirk-merénylet kapcsán: „Ez sötét pillanat Amerikának” (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 18:45

Az amerikai elnök Charlie Kirk meggyilkolásáért a politikai erőszakot és a gyűlöletkeltést tette felelőssé.

2025. szeptember 11. 18:45
null

Ahogy lapunk korábban megírta, szerdán egy nyilvános rendezvényen rálőttek az népszerű amerikai aktivistára és véleményvezérre, Charlie Kirkre. A golyó Kirk nyakát találta el, és később belehalt a sérülésbe. A tragikus merénylet megrázta az amerikai közvéleményt, és még aznap este Donald Trump beszédben emlékezett meg személyes barátja és támogatójának haláláról.

A szabadságért, demokráciáért, igazságért és az amerikai népért küzdött. Az igazság és a szabadság mártírja, és soha nem volt még senki, akit a fiatalok ennyire tiszteltek volna

– mondta az elnök, majd hozzátette: „Charlie hazafi volt, aki életét a nyílt vita ügyének és annak az országnak szentelte, amelyet annyira szeretett, az Amerikai Egyesült Államoknak”.

A közvetett felelősség kapcsán Trump megjegyezte: „Évek óta a radikális baloldal nácikhoz és a világ legszörnyűbb tömeggyilkosaihoz és bűnözőihez hasonlítja az olyan csodálatos amerikaiakat, mint Charlie. Az efféle retorika közvetlenül felelős a terrorizmusért, amelyet ma országunkban látunk, és ennek most azonnal véget kell vetni. A kormányom fel fogja kutatni mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a szörnyű tetthez és más politikai erőszakhoz, ideértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák és támogatják, valamint azokat, akik bíráinkat, a rendvédelmi tisztviselőket és mindenki mást támadnak, aki rendet teremt ebben az országban”.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: 

***

karakter-2
2025. szeptember 11. 18:57
Hazudik, leszarja. Egy őszinte mondat nincs benne, mindent olvas.
herden100
•••
2025. szeptember 11. 18:50 Szerkesztve
🗽🇺🇸 antropozofia.hu/termek/ahriman-nyugati-inkarnacioja/
