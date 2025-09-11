Donald Trump a Kirk-merénylet kapcsán: „Ez sötét pillanat Amerikának” (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, szerdán egy nyilvános rendezvényen rálőttek az népszerű amerikai aktivistára és véleményvezérre, Charlie Kirkre. A golyó Kirk nyakát találta el, és később belehalt a sérülésbe. A tragikus merénylet megrázta az amerikai közvéleményt, és még aznap este Donald Trump beszédben emlékezett meg személyes barátja és támogatójának haláláról.

A szabadságért, demokráciáért, igazságért és az amerikai népért küzdött. Az igazság és a szabadság mártírja, és soha nem volt még senki, akit a fiatalok ennyire tiszteltek volna

– mondta az elnök, majd hozzátette: „Charlie hazafi volt, aki életét a nyílt vita ügyének és annak az országnak szentelte, amelyet annyira szeretett, az Amerikai Egyesült Államoknak”.

A közvetett felelősség kapcsán Trump megjegyezte: „Évek óta a radikális baloldal nácikhoz és a világ legszörnyűbb tömeggyilkosaihoz és bűnözőihez hasonlítja az olyan csodálatos amerikaiakat, mint Charlie. Az efféle retorika közvetlenül felelős a terrorizmusért, amelyet ma országunkban látunk, és ennek most azonnal véget kell vetni. A kormányom fel fogja kutatni mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a szörnyű tetthez és más politikai erőszakhoz, ideértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák és támogatják, valamint azokat, akik bíráinkat, a rendvédelmi tisztviselőket és mindenki mást támadnak, aki rendet teremt ebben az országban”.

A videót itt tekintheti meg: