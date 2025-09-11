Charlie Kirk-gyilkosság: a szakértő szerint itthon is ragadós lehet a rossz példa

Horváth József szerint ez nem jelenti azt, hogy valaki az amerikai hadsereg különleges alakulatainak színvonalán lesz képes végrehajtani egy ilyen merényletet, de ez nem is feltétlenül szükséges.

A hatóságok által nyilvánosságra hozott információk szerint a merénylő a kampusz egyik, az előadás helyszínével szemben található épületének tetejéről adta le a lövést. Hozzátette, hogy Amerikában arra is széles körben van lehetőség, hogy valaki lőtéri körülmények között, profi kiképzők segítségével sajátítsa el a szükséges ismereteket.

Innentől a potenciális elkövetői kör hihetetlenül kiszélesedik, ami az elkövető kézre kerítését is nagyban megnehezíti”

– közölte a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ekkora távolságból, nyílt terepen, a megfelelő felékszülés idő mellett egy kellően képzett amatőr is le tudta adni a gyilkos lövést.