09. 11.
csütörtök
charlie kirk gyilkosság Horváth József merénylet Egyesült Államok

Charlie Kirk-gyilkosság: a szakértő szerint itthon is ragadós lehet a rossz példa

2025. szeptember 11. 17:28

A politikai erőszak a hazai ellenzéki oldalon is egyre nyíltabban jelenik meg, de a politikusok még lecsillapíthatják a kedélyeket – figyelmeztet Horváth József.

2025. szeptember 11. 17:28
null

Továbbra is keresik a Charlie Kirk republikánus influenszer ellen elkövetett merénylet tettesét, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) egyelőre csak a feltételezhető gyilkos fegyvert találta meg. Hogy milyen tanulságokat lehet levonni eddig az Egyesült Államokat sokkoló gyilkosságból, arról Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját kérdeztük.

Horváth József. Fotó:  Facebook

Szakértő: egy kellően képzett amatőr is le tudta adni a gyilkos lövést

Hogy mennyire profi, vagy amatőr az elkövető, azt az Egyesült Államok esetében sokkal nehezebb megállapítani, mintha Európáról beszélnénk”

– szögezte le az eset kapcsán a szakértő, aki elmondta, hogy az USA liberálisabb fegyverviselési szabályai és a hozzájuk vásárolható kiegészítők, profi minőségű távcsövek és lőszerek széles tárháza „egy kvázi amatőrt is alkalmassá tehet arra, hogy mesterlövésszé képezze magát”.

Horváth József szerint ez nem jelenti azt, hogy valaki az amerikai hadsereg különleges alakulatainak színvonalán lesz képes végrehajtani egy ilyen merényletet, de ez nem is feltétlenül szükséges.

A hatóságok által nyilvánosságra hozott információk szerint a merénylő a kampusz egyik, az előadás helyszínével szemben található épületének tetejéről adta le a lövést. Hozzátette, hogy Amerikában arra is széles körben van lehetőség, hogy valaki lőtéri körülmények között, profi kiképzők segítségével sajátítsa el a szükséges ismereteket.

Innentől a potenciális elkövetői kör hihetetlenül kiszélesedik,  ami az elkövető kézre kerítését is nagyban megnehezíti”

– közölte a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ekkora távolságból, nyílt terepen, a megfelelő felékszülés idő mellett egy kellően képzett amatőr is le tudta adni a gyilkos lövést.

A véleményformálók szabad prédák

Az esemény biztosítása kapcsán kiemelte, hogy itt nem egy politikusról, hanem egy influenszerről volt szó, akinek nyilván nem áll módjában olyan biztonsági intézkedéseket biztosítania, mint például a titkosszolgálatnak.

Ugyanakkor Horváth József szerint 2024-ben a szolgálatok is leszerepeltek, amikor az ő felügyeletük mellett került sor a Donald Trump elleni merényletre, ahol egy hajszálon múlt, hogy nem gyilkolták meg a mostani elnököt. A legtöbb, amit egy politikai aktivista tenni tud, hogy olyan biztonsági szolgálatot fogad fel, amely azt szűri ki, hogy valaki az adott területre lőfegyvert vigyen be.

Fokozódó politikai erőszak

Bár az elkövető konkrét motivációja egyelőre nem ismert, Horváth József szerint szinte biztos, hogy közéleti indíttatásból követték el a gyilkosságot:

Amikor politikai motivációból hajtanak végre egy ilyen támadást, az egyértelműen terrorizmus.”

Arra felvetésre, miszerint motiválhatott-e egy ilyen bűncselekményt az, hogy a 2024-es elnökválasztási kampány óta a demokrata politikusok, közszereplők és véleményformálók hol burkoltan, hol nyíltabban hívják fel a híveiket az elnök elleni merénylet elkövetésére, a szakértő kijelentette:

Amilyen politikai megnyilvánulások rendszeresen elhangzanak az amerikai közéletben, és amelyen polarizált az ottani társadalom, az sajnos borítékolja, hogy időről időre ilyen támadások célkeresztjébe kerülhetnek a jobboldali politikusok vagy influenszerek.”

Utalt a Robert Fico elleni merényletre is, ahol szerinte hiába volt szó egy baloldali politikusról, a politikája ütközött a baloldali elképzelésekkel, az elkövetőt pedig pont ez motiválta.

A rossz példa ragadós

Horváth József külön kiemelte, hogy akár elfogják a tettest, akár nem, a sajnos reális az a veszély, hogy valaki inspirálódik a cselekedetéből:

Az ilyen eseteknél mindig van egy szívó hatás, nem véletlen, hogy a biztonsági szervek egy fokozattal magasabb fordulatszámra kapcsolnak, emelik a védelem szintjét, különösen a politikusok biztonságáért felelős hatóságok.”

Hozzátette: „ehhez nem kell konkrét fenyegetés. Lehet, hogy valaki 24 óra alatt szánja el magát egy ilyen radikális cselekményre, látva azt, hogy mekkora médiahájpot kap egy ilyen akció. Ez ebben az esetben sem zárható ki.”

Magyar viszonylatban sem érdektelen az eset

Látjuk, hogy a hazai koncerteken mi hangzik el, milyen performanszokat mutatnak be egyes előadók, nem csak ez a példa lehet ragadós”

– figyelmeztetett Horváth József azzal kapcsoltban, hogy az ellenzéki oldalon egyre gyakoribb a politikai erőszakra való felhívás.

Hangsúlyozta: „Néhány hónappal a magyar választások előtt jó lenne, ha az ellenzéki politikusok is hitet tennének amellett, hogy egy békés, nyugodt kampányt szeretnének. Mert ez az idejekorán felkorbácsolt hangulat akár olyan tettekre is sarkallhat bárkit, ami akár tragédiába is torkollhat.”

***

Fotó: Phill Magakoe / AFP

templar62
2025. szeptember 11. 19:03
Érik az amcsi polgárháború . Here we go .
templar62
2025. szeptember 11. 18:59
A balos forradalmi hevület , osztályharcos mentalítás , proletár öntudat csúcsrajáratása az imperialisták pénzének támogatásával történik : Engels ( nagytőkés) pénzén kívúl még a feleségét is Marx Karcsi rendelkezésére bocsátotta .
c-critical
2025. szeptember 11. 18:52
. "Ezért lehetséges az USÁban egy magányos merénylőt keresni a fegyverviselési alaptörvény miatt, magyarul bármelyik amcsi állampolgár tehette, ám az, hogy kvázi nyom nélkül eltúnt egy szétkamerázott helyről, ha nem is szervezett, de jól, és alaposan előkészített témára vall." ezzel arra próbáltam utalni, hogy egy 40-50 éves amcsi veterán röhögve leadja ezt a lövést, míg európában nagyítóval kell keresni ilyeneket, ezért ha ez emitt történne, profi kell legyen, amcsiban meg kis túlzással bárki tehette, de legalábbis nem könnyű a nyomozók munkája.
karakter-2
2025. szeptember 11. 18:49
Én azt hittem Kirk cionista volt, de meglepő, milyen "kellemetlen" kérdéseket tett fel a gázai népirtással kapcsolatban, az okt. 7-i hazugságokkal kapcsolatban, Amerika zsidó kontrolljával kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy az amerikai embereknek miért tilos bírálni Izraelt. Úgy tűnik Kirk sokkal inkább keresztény volt, és ezért gyűlölték és talán végezték is ki. youtube.com/watch?v=q6u81-T1uhw Izrael, Netanjahu és KONSPIRÁCIÓ Charlie Kirk meggyilkolására
