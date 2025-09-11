Charlie Kirk-gyilkosság: a szakértő szerint itthon is ragadós lehet a rossz példa

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
A politikai erőszak a hazai ellenzéki oldalon is egyre nyíltabban jelenik meg, de a politikusok még lecsillapíthatják a kedélyeket – figyelmeztet Horváth József.
Továbbra is keresik a Charlie Kirk republikánus influenszer ellen elkövetett merénylet tettesét, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) egyelőre csak a feltételezhető gyilkos fegyvert találta meg. Hogy milyen tanulságokat lehet levonni eddig az Egyesült Államokat sokkoló gyilkosságból, arról Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját kérdeztük.
Hogy mennyire profi, vagy amatőr az elkövető, azt az Egyesült Államok esetében sokkal nehezebb megállapítani, mintha Európáról beszélnénk”
– szögezte le az eset kapcsán a szakértő, aki elmondta, hogy az USA liberálisabb fegyverviselési szabályai és a hozzájuk vásárolható kiegészítők, profi minőségű távcsövek és lőszerek széles tárháza „egy kvázi amatőrt is alkalmassá tehet arra, hogy mesterlövésszé képezze magát”.
Horváth József szerint ez nem jelenti azt, hogy valaki az amerikai hadsereg különleges alakulatainak színvonalán lesz képes végrehajtani egy ilyen merényletet, de ez nem is feltétlenül szükséges.
A hatóságok által nyilvánosságra hozott információk szerint a merénylő a kampusz egyik, az előadás helyszínével szemben található épületének tetejéről adta le a lövést. Hozzátette, hogy Amerikában arra is széles körben van lehetőség, hogy valaki lőtéri körülmények között, profi kiképzők segítségével sajátítsa el a szükséges ismereteket.
Innentől a potenciális elkövetői kör hihetetlenül kiszélesedik, ami az elkövető kézre kerítését is nagyban megnehezíti”
– közölte a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ekkora távolságból, nyílt terepen, a megfelelő felékszülés idő mellett egy kellően képzett amatőr is le tudta adni a gyilkos lövést.
Az esemény biztosítása kapcsán kiemelte, hogy itt nem egy politikusról, hanem egy influenszerről volt szó, akinek nyilván nem áll módjában olyan biztonsági intézkedéseket biztosítania, mint például a titkosszolgálatnak.
Ugyanakkor Horváth József szerint 2024-ben a szolgálatok is leszerepeltek, amikor az ő felügyeletük mellett került sor a Donald Trump elleni merényletre, ahol egy hajszálon múlt, hogy nem gyilkolták meg a mostani elnököt. A legtöbb, amit egy politikai aktivista tenni tud, hogy olyan biztonsági szolgálatot fogad fel, amely azt szűri ki, hogy valaki az adott területre lőfegyvert vigyen be.
Bár az elkövető konkrét motivációja egyelőre nem ismert, Horváth József szerint szinte biztos, hogy közéleti indíttatásból követték el a gyilkosságot:
Amikor politikai motivációból hajtanak végre egy ilyen támadást, az egyértelműen terrorizmus.”
Arra felvetésre, miszerint motiválhatott-e egy ilyen bűncselekményt az, hogy a 2024-es elnökválasztási kampány óta a demokrata politikusok, közszereplők és véleményformálók hol burkoltan, hol nyíltabban hívják fel a híveiket az elnök elleni merénylet elkövetésére, a szakértő kijelentette:
Amilyen politikai megnyilvánulások rendszeresen elhangzanak az amerikai közéletben, és amelyen polarizált az ottani társadalom, az sajnos borítékolja, hogy időről időre ilyen támadások célkeresztjébe kerülhetnek a jobboldali politikusok vagy influenszerek.”
Utalt a Robert Fico elleni merényletre is, ahol szerinte hiába volt szó egy baloldali politikusról, a politikája ütközött a baloldali elképzelésekkel, az elkövetőt pedig pont ez motiválta.
Horváth József külön kiemelte, hogy akár elfogják a tettest, akár nem, a sajnos reális az a veszély, hogy valaki inspirálódik a cselekedetéből:
Az ilyen eseteknél mindig van egy szívó hatás, nem véletlen, hogy a biztonsági szervek egy fokozattal magasabb fordulatszámra kapcsolnak, emelik a védelem szintjét, különösen a politikusok biztonságáért felelős hatóságok.”
Hozzátette: „ehhez nem kell konkrét fenyegetés. Lehet, hogy valaki 24 óra alatt szánja el magát egy ilyen radikális cselekményre, látva azt, hogy mekkora médiahájpot kap egy ilyen akció. Ez ebben az esetben sem zárható ki.”
Látjuk, hogy a hazai koncerteken mi hangzik el, milyen performanszokat mutatnak be egyes előadók, nem csak ez a példa lehet ragadós”
– figyelmeztetett Horváth József azzal kapcsoltban, hogy az ellenzéki oldalon egyre gyakoribb a politikai erőszakra való felhívás.
Hangsúlyozta: „Néhány hónappal a magyar választások előtt jó lenne, ha az ellenzéki politikusok is hitet tennének amellett, hogy egy békés, nyugodt kampányt szeretnének. Mert ez az idejekorán felkorbácsolt hangulat akár olyan tettekre is sarkallhat bárkit, ami akár tragédiába is torkollhat.”
Fotó: Phill Magakoe / AFP