tettes fejlemény FBI Charlie Kirk Szövetségi Nyomozóiroda puska

Hajtóvadászat: megtalálhatta az FBI a fegyvert, amivel megölték Charlie Kirköt

2025. szeptember 11. 15:38

Sajtótájékoztatót tartottak a hatóságok, fejleményekről is beszámoltak, de egyelőre nincs meg a tettes.

2025. szeptember 11. 15:38
null

Feltételezhetően azt a fegyvert találta meg az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI), amellyel szerda délután megölték Charlie Kirk republikánus influenszert.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert: Kirköt Utah államban, egy egyetemi kampuszon ölték meg, nagy távolságból leadott lövéssel. A tettest azóta is nagy erőkkel keresik, most a hatóságok magyar idő szerint csütörtök délután tartottak sajtótájékoztatót, ahol néhány fejleményről beszámoltak. 

Elhangzott, hogy megtalálták azt a fegyvert, amellyel feltételezhetően leadták a lövést. A nagy erejű puskát egy erdős területen találták meg, illetve sikerült tenyérnyomokat is rögzíteniük – írja a TMZ.

Szintén elhangzott, hogy a hatóságoknak fotójuk van a feltételezett elkövetőről, de az illetőről egyelőre semmilyen információt nem akartak közzétenni azon kívül, hogy jól beolvadt a környezetbe, azaz a menekülő hallgatók tömegébe, feltételezhetően fiatalabb korú lehetett. Közölték: továbbra is várják a lakosság segítségét, tippjeit. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

kvmny
2025. szeptember 11. 17:04
Egy Mauser .30-06 volt. Német vadászpuska.
Burdisgarage
•••
2025. szeptember 11. 16:41 Szerkesztve
Azért ez nem egy nagy eredmény.
kbexxx
•••
2025. szeptember 11. 16:39 Szerkesztve
Miez ? Áldozat hibáztatás? Vagy demokrata vádaskodás? Az amerikai konzervatív Charlie Kirk meggyilkolása után az MSNBC baloldali műsorszolgáltató azt feltételezi, hogy a lövések egy szurkolótól származhattak, aki "ünneplésképpen elsütötte a fegyverét". Ráadásul Kirk "gyűlöletbeszéde" felelős a haláláért. "A gyűlöletkeltő gondolatok gyűlöletkeltő szavakhoz vezetnek, amelyek aztán gyakran gyűlöletkeltő cselekedetekhez vezetnek." .
tasebi
•••
2025. szeptember 11. 16:26 Szerkesztve
"nagy erejű puskát" Az FBI-nál hol kezdődik a nagy erejű puska? Ötvenes BMG? Bár nekik már a 10mm-es pisztoly is nagy erejű...
