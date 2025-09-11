Hajtóvadászat: megtalálhatta az FBI a fegyvert, amivel megölték Charlie Kirköt

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Sajtótájékoztatót tartottak a hatóságok, fejleményekről is beszámoltak, de egyelőre nincs meg a tettes.
Feltételezhetően azt a fegyvert találta meg az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI), amellyel szerda délután megölték Charlie Kirk republikánus influenszert.
Mint ismert: Kirköt Utah államban, egy egyetemi kampuszon ölték meg, nagy távolságból leadott lövéssel. A tettest azóta is nagy erőkkel keresik, most a hatóságok magyar idő szerint csütörtök délután tartottak sajtótájékoztatót, ahol néhány fejleményről beszámoltak.
Elhangzott, hogy megtalálták azt a fegyvert, amellyel feltételezhetően leadták a lövést. A nagy erejű puskát egy erdős területen találták meg, illetve sikerült tenyérnyomokat is rögzíteniük – írja a TMZ.
Szintén elhangzott, hogy a hatóságoknak fotójuk van a feltételezett elkövetőről, de az illetőről egyelőre semmilyen információt nem akartak közzétenni azon kívül, hogy jól beolvadt a környezetbe, azaz a menekülő hallgatók tömegébe, feltételezhetően fiatalabb korú lehetett. Közölték: továbbra is várják a lakosság segítségét, tippjeit.
