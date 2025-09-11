Ft
09. 11.
csütörtök
„Elég volt" – a Time címlapja letarolta Amerikát Charlie Kirk brutális meggyilkolása után (FOTÓ)

2025. szeptember 11. 14:31

Történelmi címlapon az amerikai politikai erőszak.

2025. szeptember 11. 14:31
null

A Time magazin legfrissebb száma Charlie Kirk meggyilkolására fűzi fel drámai üzenetét: 

Enough" – azaz „Elég volt".

A címlap erőteljes vizuális üzenettel hívja fel a figyelmet az amerikai politikai erőszak terjedésére, amely Kirk halála után újra a közbeszéd középpontjába került. 

A lap egyértelműen azt sugallja: az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb válságát éli át a közélet brutalizálódása miatt.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

