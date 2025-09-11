„Elég volt” – a Time címlapja letarolta Amerikát Charlie Kirk brutális meggyilkolása után (FOTÓ)

A Time magazin legfrissebb száma Charlie Kirk meggyilkolására fűzi fel drámai üzenetét:

Enough” – azaz „Elég volt”.

A címlap erőteljes vizuális üzenettel hívja fel a figyelmet az amerikai politikai erőszak terjedésére, amely Kirk halála után újra a közbeszéd középpontjába került.

A lap egyértelműen azt sugallja: az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb válságát éli át a közélet brutalizálódása miatt.