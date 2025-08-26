Ft
Magyar Péter a Mandiner után az Indexet is bezáratná

2025. augusztus 26. 13:49

Valójában fogalma nincs se neki, se a csapatának arról, mit is kezdenének az országgal.

2025. augusztus 26. 13:49
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Magyar Péter a Mandiner után az Indexet is bezáratná, meg igazából egyik médiumot se kedveli, nem kellenek neki, csak bezavarnak a saját magának szánt reflektorfénybe. A Tisza-vezér azt sugallja, ebből lenne meg a fedezete a többezer milliárdot kóstáló, gigantikus és nonszensz ígéretmonstrumának betartásához. Csakhogy ez nem jön ki sehogy!

Valójában fogalma nincs se neki, se a csapatának arról, mit is kezdenének az országgal. Hiába dolgozik rajta »tízezer szakértő«! A német kancellár épp a minap vallotta be, mekkora csődben van az ottani gazdaság, sorra érkeznek a hírek az európai kudarcokról, miközben az orosz-ukrán háború és egyéb konfliktusok rég nem látott kihívást jelentenek!”

Összesen 3 komment

csulak
2025. augusztus 26. 14:08
Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
gullwing
2025. augusztus 26. 13:56
Ezek semmiben nem különböznek a komcsiktól. Ugyanazok a szar senkiházi banda megint.
