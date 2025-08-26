„Magyar Péter a Mandiner után az Indexet is bezáratná, meg igazából egyik médiumot se kedveli, nem kellenek neki, csak bezavarnak a saját magának szánt reflektorfénybe. A Tisza-vezér azt sugallja, ebből lenne meg a fedezete a többezer milliárdot kóstáló, gigantikus és nonszensz ígéretmonstrumának betartásához. Csakhogy ez nem jön ki sehogy!

Valójában fogalma nincs se neki, se a csapatának arról, mit is kezdenének az országgal. Hiába dolgozik rajta »tízezer szakértő«! A német kancellár épp a minap vallotta be, mekkora csődben van az ottani gazdaság, sorra érkeznek a hírek az európai kudarcokról, miközben az orosz-ukrán háború és egyéb konfliktusok rég nem látott kihívást jelentenek!”

