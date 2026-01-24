Ft
01. 24.
szombat
Hetilap
fidesz Molnár Áron noÁr anya kukásautó Forgács István Noár Lázár János

Akkor még egyszer Lázár igazáról

2026. január 24. 07:47

Menjetek, kérjetek pólót NoÁrontól.

2026. január 24. 07:47
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„Anyám közel a 70-hez is hajnali 3.30-kor kelt. Gyalogolt másfél kilométert a kifőzdéig. Ő 50 fölött, felnőtt fejjel szerzett papírt arról, hogy szakács szakmunkás. A kifőzdében 120-150 adagot főztek, amiért 11 körül bejöttek, vagy kivitték azokhoz akik azt korábban megrendelték. És anyám dolgozott, mert tenni akart. Vizes lábbal, az akkor már otthon ápolt apámmal, akihez sietett haza 11 után. Nem volt rászorulva. De szerette a munkát. És slaggal kisikálta a kondérokat, pakolta a moslékot. Soha egy hangos szava nem volt.

És amikor a méltóságáról kérdezték, azt mondta: diplomás gyerekeket nevelt fel, és hogy az ő méltósága az egekig ér.

Miközben börtönviselt cigányvezetők fakadnak most látványosan sírva (a Fidesz táborában is!), addig én csak azt tudom mondani: az őszinte szó akkor ér valamit, ha bánt. Mutatja, hogy miben és mennyire kell még változni. 

Lázár örömmel beszél majd a diplomás cigányokról is biztosan.

De most azokat az embereket akarja megbecsülni (MEGBECSÜLNI!), akik wc-t pucolnak. Kukásautót vezetnek. Hányást takarítanak. Szállodai lepedőt mosnak. Lábast mosogatnak.

És ha sokan vannak köztük cigányok, akkor ők minden méltóság büszke birtokosai. 

A többiek, akik csak okot találtak az újabb elégedetlenkedésre, ők szégyelljék magukat.

Menjetek, kérjetek pólót NoÁrontól. 

Azzal biztosan beljebb leszünk. Ja, és a petíciót is írjátok alá. A kukásautón dolgozó cigányember még köpni sem köpne utánatok.

NEM LESZÜNK SEGÉLYORSZÁG.”

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

..--..
2026. január 24. 17:19
-zsoltkom- Csomorkany részére 2026. január 24. 10:36 „A jól megismert buldózer-mentalitásával olyan programot taposott ki az ottani iskolákból, hogy országszerte a csodájára jártak. Ezt fontos kontextusnak tartom a mostani beszédéhez.” És még forrást kellene megadnod, hogy amire utalsz, az Lázárnak köszönhető-e. Magyarán, mi a szerepe Lázárnak a romintegrációs programban? Amit eddig az MI mutatott, úgy tűnik téged hazudtol. De persze azt tartom az MI is hibázhat, de valamit mutatnod kellene, hogy neked van igazad... valami forrást.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. január 24. 16:26
Akik börtönben vannak nem azért ülnek, mert cigányok, hanem azért, mert bűnözők. Ezt kifacsarni nem lehet, nem is kell!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 24. 15:40
Nagyon igaza van! Szép volt!
Válasz erre
2
0
csulak
2026. január 24. 14:16
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!