„Anyám közel a 70-hez is hajnali 3.30-kor kelt. Gyalogolt másfél kilométert a kifőzdéig. Ő 50 fölött, felnőtt fejjel szerzett papírt arról, hogy szakács szakmunkás. A kifőzdében 120-150 adagot főztek, amiért 11 körül bejöttek, vagy kivitték azokhoz akik azt korábban megrendelték. És anyám dolgozott, mert tenni akart. Vizes lábbal, az akkor már otthon ápolt apámmal, akihez sietett haza 11 után. Nem volt rászorulva. De szerette a munkát. És slaggal kisikálta a kondérokat, pakolta a moslékot. Soha egy hangos szava nem volt.

És amikor a méltóságáról kérdezték, azt mondta: diplomás gyerekeket nevelt fel, és hogy az ő méltósága az egekig ér.