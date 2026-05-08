A nap, amikor felrobbant az internet: egy éve választották meg az új pápát, vonult vissza Gyurcsány, és sült fel Magyar Péter

Vannak napok, amelyek úgy vonulnak be a történelembe, hogy már az átélésük pillanatában tudjuk: semmi nem lesz már olyan, mint azelőtt. Kerek egy éve történt, hogy a magyar belpolitika és a világegyház sorsfordító momentumai egybeestek. Atombombának szánt, de hatalmasat pukkanó lufik, egy húszéves politikai rémálom vége és fehér füst a Vatikánban. Emlékeznek még, mit olvastunk pontosan egy éve a Mandineren? Mutatjuk!
Szinte hihetetlen, hogy már egy teljes év telt el 2025 azon bizonyos májusi napja óta, amikor a politikai és vallási tektonikus lemezek egyszerre mozdultak meg.
Nézzük is, mik voltak azok a cikkek, amelyek felrobbantották az olvasottsági listákat 2025 május 8-án!
1. Az ellenzéki „atombomba”, ami a saját kilövőállását semmisítette meg
A baloldal aktuális messiása hetek óta azzal haknizta tele a nyilvánosságot, hogy egy olyan hangfelvételt hoz nyilvánosságra, amitől azonnal és visszavonhatatlanul megbukik a kormány. A feszültség a tetőfokára hágott, a független-objektív sajtó már előre behűtötte a pezsgőt. Aztán kijött a felvétel, és a magyar politikatörténet egyik legnagyobb öngóljának lehettünk tanúi.
Mi is megírtuk a valóságot a Magyar Péter nagy kormánybuktató felvételéből kiderült, hogy a honvédelmi miniszter ütőképes haderőt szeretne fejleszteni című cikkünkben. Igen, jól olvasták egy éve is: a hatalmas leleplezés abból állt, hogy a honvédelmi miniszter zárt ajtók mögött is arról beszél, hogy meg kell védeni a hazát, és ehhez modern, erős hadseregre van szükség. A botrány elmaradt, a józanabbak mosolyogtak, az ellenzéki térfélen pedig kínos csend honolt.
2. A nap, amikor lezárult egy korszak: Gyurcsány Ferenc bedobta a törülközőt
Mintha a sors (vagy a politikai túlélőösztön teljes kimerülése) is úgy akarta volna, hogy a baloldali tragikomédia egy napon érjen a csúcsra. Ugyanezen a napon érkezett a hír, amire a nemzeti oldal majd’ két évtizede várt. Egy korszak lezárul: visszavonul Gyurcsány Ferenc és elválik Dobrev Klárától – virított a Mandiner címlapján, és az olvasóink alig győzték megosztani a hírt. A 2006-os rendőrterror, az őszödi beszéd és a végtelen politikai kavarások után a DK elnöke végleg levonult a pályáról, sőt, a politikai szakítást magánéleti is követte. Azóta tudjuk: az a bizonyos árnyékkormány valóban csak árnyék maradt, Gyurcsány Ferenc távozásával pedig egy nehéz, terhes örökségtől szabadult meg a magyar közélet.
3. Magyar esélyek és fehér füst Rómában
Miközben itthon a baloldal épp saját magát bontotta le, Rómában a világ katolikussága a Sixtus-kápolna kéményét leste. A magyar szívek különösen hevesen vertek, hiszen ritkán adódik olyan történelmi pillanat, amikor egy honfitársunk reális eséllyel indul a pápai trónért.
A konklávé eseményeit percről percre követtük. Az olasz sajtó is teli volt a magyar bíboros méltatásával, amit mi is azonnal szemléztünk: Nem várt fordulat Olaszországban: meghajolt Erdő Péter nagysága előtt az egykori miniszter. Bár végül a Szentlélek és a bíborosok kollégiuma másképp döntött, óriási büszkeség volt látni, hogy Erdő Péter neve az utolsó pillanatokig ott forgott a legesélyesebbek (papabilék) között.
Amikor felszállt a fehér füst (Habemus Papam!), gyorsan kiderült az új egyházfő személye is. A Mandiner olvasói az elsők között tudhatták meg egy alapos portrécikkből, hogy ki is foglalja el Szent Péter trónját: Kicsoda Robert Francis Prevost? Portré XIV. Leó pápáról. Az új amerikai pápa, XIV. Leó megválasztása egy új éra kezdetét jelentette a Vatikán számára is.
2026 tavaszán már tudjuk, milyen következményei lettek annak a bizonyos májusi napnak. De abban megegyezhetünk: aki aznap a Mandinert olvasta, az tényleg az első sorból nézhette végig, ahogy megváltozik a világ.
