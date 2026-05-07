Brüsszel szigorít: új deepfake-tilalom jöhet az Európai Unióban

Ha a reform átmegy, akkor az új tiltást 2026. december 2-től az Európai Unió AI-hivatala hajtaná végre, amelyet két évvel ezelőtt hoztak létre. A szabályozás nem az elkövetők büntetésére helyezné a hangsúlyt, hanem magukat az AI-eszközöket tiltaná be.

A tárgyalások résztvevői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a cél nem a képszerkesztés vagy képmódosítás általános korlátozása.

Az új szabályozás ezért pontosan meghatározná, mi minősül szexualizált tartalomnak. Az Exxpress szerint elképzelhető, hogy bizonyos, beleegyezés nélkül készített bikinis képek továbbra sem esnének tiltás alá.

A téma azután került kiemelten az európai figyelem középpontjába, hogy Elon Musk vállalatának Grok nevű chatbotját többen arra használták, hogy nőket „levetkőztessenek” képeken. A chatbot szilveszterkor bocsánatot is kért azért, mert két tinédzser lányról „szexualizált ruházatban” készített képet. A vita új lendületet kapott március végén is, amikor Collien Fernandes nyilvánosan azzal vádolta meg volt férjét, Christian Ulment, hogy hamis profilokat hozott létre a nevében és pornográf tartalmakat terjesztett. Ulment megilleti az ártatlanság vélelme.