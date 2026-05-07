Brüsszel szigorít: új deepfake-tilalom jöhet az Európai Unióban

Az Európai Unió újabb szigorításról állapodott meg a mesterséges intelligencia területén. A deepfake-ek készítésére használt, szexualizált tartalmakat előállító MI-eszközöket 2026 végétől betilthatják, miközben több más szabály bevezetését elhalasztják.
Az Exxpress beszámolója szerint az uniós tagállamok és az Európai Parlament képviselői megállapodtak arról, hogy betiltják azokat a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazásokat, amelyeket szexualizált deepfake-tartalmak készítésére használnak. A módosítás az uniós AI-törvényt érinti, amelynek célja egyszerre a visszaélések visszaszorítása és az európai mesterségesintelligencia-ipar gazdasági lehetőségeinek erősítése.
A deepfake-technológia segítségével egy ember arcát vagy hangját úgy lehet manipulálni, hogy úgy tűnjön, mintha olyasmit tett vagy mondott volna, ami valójában meg sem történt. A mesterséges intelligencia fejlődésével az ilyen tartalmak előállítása egyre egyszerűbbé és megtévesztőbbé vált.
A tervezett tiltás kifejezetten vonatkozna a gyermekeket érintő szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak előállítására is. A megállapodást még jóvá kell hagynia az Európai Parlament plenáris ülésének és a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsnak, ám ez rendszerint formalitásnak számít.
Ha a reform átmegy, akkor az új tiltást 2026. december 2-től az Európai Unió AI-hivatala hajtaná végre, amelyet két évvel ezelőtt hoztak létre. A szabályozás nem az elkövetők büntetésére helyezné a hangsúlyt, hanem magukat az AI-eszközöket tiltaná be.
A tárgyalások résztvevői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a cél nem a képszerkesztés vagy képmódosítás általános korlátozása.
Az új szabályozás ezért pontosan meghatározná, mi minősül szexualizált tartalomnak. Az Exxpress szerint elképzelhető, hogy bizonyos, beleegyezés nélkül készített bikinis képek továbbra sem esnének tiltás alá.
A téma azután került kiemelten az európai figyelem középpontjába, hogy Elon Musk vállalatának Grok nevű chatbotját többen arra használták, hogy nőket „levetkőztessenek” képeken. A chatbot szilveszterkor bocsánatot is kért azért, mert két tinédzser lányról „szexualizált ruházatban” készített képet. A vita új lendületet kapott március végén is, amikor Collien Fernandes nyilvánosan azzal vádolta meg volt férjét, Christian Ulment, hogy hamis profilokat hozott létre a nevében és pornográf tartalmakat terjesztett. Ulment megilleti az ártatlanság vélelme.
Az Európai Unió már 2024-ben elfogadott egy irányelvet, amely előírja, hogy a tagállamok büntessék a beleegyezés nélkül készített és terjesztett manipulált szexuális tartalmakat. Több ország azonban ezt még nem ültette át saját jogrendjébe.
Az eredeti tervek szerint az Európai Bizottság az AI-törvény módosításával könnyítéseket akart bevezetni az európai vállalkozások számára. A cégek azonban több időt kértek a szigorúbb előírások teljesítésére. Az új megállapodás értelmében a ChatGPT-hez, Claude-hoz és más chatbotokhoz kapcsolódó szabályok egy részét csak 2026 decemberétől kellene alkalmazni.
Ekkortól kellene például a mesterséges intelligenciával létrehozott képeket és videókat egyértelműen megjelölni, például vízjellel ellátni.
Az AI-hivatal egyes további szabályokat csak 2027 decemberétől kezdene el érvényesíteni.
