Már gőzerővel szervezik Erdélyben a „tiszás Tusványost” – a helyszín és az időpont is megvan

A központi helyszín a homoródfürdői Ilona-völgye Rendezvényterem és annak környezete lesz, de a programok részben a Lobogó környékére és a főút menti területekre is kiterjednek majd. A szervezők tervei szerint a vásárosok a Lobogó és a rendezvénytér közötti útszakaszon kapnak helyet, a résztvevők autóit pedig elsősorban a régi sportcsarnok környékén parkoltatnák. A főszínpad, amelyet mintegy 1800 résztvevő befogadására terveznek, a rendezvényterem mögötti magánterületen épül fel, a környező füves részeket pedig sátorhelyként használnák.

A szervezők hangsúlyozták: a részvétel ingyenes lesz, előzetes regisztráció nélkül. Fizetni csak a sátorhelyekért és a vásároshelyekért kell majd. A sajtó számára külön munkaterületet alakítanak ki, és a tavalyi nagyadorjáni tábor körül kialakult regisztrációs viták után idén kifejezetten azt emelték ki: minden sajtóorgánum szabadon beléphet a rendezvényre. Kátai elismerte: tavaly több újságíró sérelmezte, hogy nem jutott be a táborba, ezért idén „nyitott kapus” rendezvényt akarnak. „A táborban nem lesz kitiltva a sajtó. Bárki bejöhet, bárki kérdezhet” – mondta.

(MTI)