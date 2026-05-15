székelyudvarhely erdélyben kátai istván

Már gőzerővel szervezik Erdélyben a „tiszás Tusványost” – a helyszín és az időpont is megvan

2026. május 15. 14:45

A szervezők szerint egy nyitott és párbeszédre épülő tábort szeretnének létrehozni.

2026. május 15. 14:45
A székelyföldi Homoródfürdőn szervezik meg július 28. és augusztus 1. között a Közösségi Párbeszéd Tábort, amely egyszerre akar alternatívája lenni Tusványosnak és új közösségi tér az erdélyi magyar közéletben – közölte a kolozsvári Transtelex hírportál.

A lap helyszíni beszámolója szerint félkész épületek, erdei tisztások, régi villák és markológépek között tartották meg csütörtökön Homoródfürdőn az idei tábor sajtótájékoztatóját. A szervezők több ezer résztvevőt várnak a Székelyudvarhelyt és Csíkszeredát összekötő főút mentén található üdülőtelepre, ahol a fesztiválhelyszín, közösségi tér és egy új erdélyi politikai-kulturális hálózat találkozópontja épül.

A Közösségi Párbeszéd Tábort szervező Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója és a Romániai Magyar Egységpárt kezdeményezője azt hangsúlyozta: alulról szerveződő, nyitott és párbeszédre épülő tábort szeretnének létrehozni, ahol az erdélyi zenekarok is „levegőhöz juthatnak”.

Szabad másképp gondolkodni. Szabad vitázni. Egy dolgot nem szabad: egymást megalázni” 

– idézte Kátai Istvánt az erdélyi hírportál.

A részvétel ingyenes lesz

A központi helyszín a homoródfürdői Ilona-völgye Rendezvényterem és annak környezete lesz, de a programok részben a Lobogó környékére és a főút menti területekre is kiterjednek majd. A szervezők tervei szerint a vásárosok a Lobogó és a rendezvénytér közötti útszakaszon kapnak helyet, a résztvevők autóit pedig elsősorban a régi sportcsarnok környékén parkoltatnák. A főszínpad, amelyet mintegy 1800 résztvevő befogadására terveznek, a rendezvényterem mögötti magánterületen épül fel, a környező füves részeket pedig sátorhelyként használnák.

A szervezők hangsúlyozták: a részvétel ingyenes lesz, előzetes regisztráció nélkül. Fizetni csak a sátorhelyekért és a vásároshelyekért kell majd. A sajtó számára külön munkaterületet alakítanak ki, és a tavalyi nagyadorjáni tábor körül kialakult regisztrációs viták után idén kifejezetten azt emelték ki: minden sajtóorgánum szabadon beléphet a rendezvényre. Kátai elismerte: tavaly több újságíró sérelmezte, hogy nem jutott be a táborba, ezért idén „nyitott kapus” rendezvényt akarnak. „A táborban nem lesz kitiltva a sajtó. Bárki bejöhet, bárki kérdezhet” – mondta.

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Tisza Párt Facebook-oldala

 

 

Canadian
2026. május 15. 15:12
Petit az erdélyiek küldjék el egy kiadós erdei túrára, ahol rengeteg medve van.
bagoly-29
2026. május 15. 15:11
Egy Kátai itt, egy másik meg ott...nincs túl sok belőlük?
Obsitos Technikus
2026. május 15. 15:10
Remélem a medvék is beneveznek.
patriota-0
2026. május 15. 15:09
Sokba kerül majd a buszoztatás.
