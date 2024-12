Rengeteg a felmondás: válsághelyzet alakult ki a székelyudvarhelyi kórházban

Nyitókép: Szakács-Paál István Facebook-oldala

Válsághelyzet alakult ki a székelyudvarhelyi városi kórházban, miután az elmúlt időszakban az intézmény hat vezető beosztásban levő munkatársa is benyújtotta felmondását – közölte szerdán Szakács-Paál István, a székelyföldi város polgármestere.

A székelyföldi elöljáró Facebook-oldalán azt írta, hogy elkezdte a helyzet kivizsgálását, és csütörtökön válsággyűlést tart az érintettek bevonásával. Ezt követően részletesen beszámol a város legnagyobb intézményénél kialakult helyzetről. Szakács-Paál István a Székelyhon hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a kialakult helyzet nem veszélyezteti a betegellátást.

Elmondta: csütörtökre összehívta a kórház új igazgatótanácsát, egyaránt meghallgatja a távozó és a maradó alkalmazottak álláspontját, és utána akár konkrét döntéseket is bejelenthetnek. Ígérete szerint csütörtökön ismerteti a helyzetet a sajtóval. Zörgő Noémi, a Hargita megyei város kórházának szóvivője a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy

az igazgatók mellett alacsonyabb beosztásban lévő alkalmazottak is távoztak az intézményből, de mind a kórházban, mind a járóbeteg-rendelőben zavartalan az ellátás.

A Hargita Népe megyei napilap a székelyudvarhelyi kórházban dolgozó alkalmazottaktól úgy értesült, a felmondások hátterében az állhat, hogy korábban a kórház sürgősségi osztályának orvosai beadvánnyal fordultak a vezetőséghez, arra panaszkodva, hogy a munkaközösség leterhelt, a kevés alkalmazott képtelen ellátni a sok beteget. A lap online kiadásában azt írta: egyes orvosok, egészségügyi asszisztensek 24 órás műszakokban dolgoznak, ezért jelezték a kórház vezetőségének, hogy nem vállalnak plusz ügyeletet, de beadványukra nem kaptak választ.

Tar Gyöngyi, a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője korábban a lapnak arról beszélt, hogy a székelyföldi megyében sürgősségi és háziorvosokra van szükség. Mint közölte, a sürgősségi orvosok hiánya a maroshévízi, gyergyószentmiklósi, székelyudvarhelyi városi kórházak és a csíkszeredai megyei kórház működésére is károsan hat. Szerinte a kisebb részlegekben is legalább tíz orvosra lenne szükség, de csak egy van, vagy egy sincs, így háziorvosok „segítenek be” és vállalnak ügyeletet.

(MTI)