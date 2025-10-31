Egészségügyi dolgozók, kapaszkodjanak meg: ezt ígéri Magyar Péter!

Miközben Magyar Péter és a Tisza Párt hangzatos jelszavakkal próbálják elhitetni, hogy ők majd „rendbe teszik” a magyar egészségügyet, a részletek között megbújó valóság egészen mást mutat: kórházbezárások, fizetéscsökkentés és a fizetős egészségügy visszatérése körvonalazódik. Az egészségügyi dolgozók tehát nemhogy nem számíthatnak jobbra, de minden okuk megvan a félelemre.

Túri Péter, aki megszüntetné az ingyenes egészségügyet, Magyar Péter mögött mosolyog - Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Mert miközben a tiszások a kamerák előtt mosolyognak, és „új politikai kultúráról” beszélnek, valójában ugyanazt a régi, megszorításokra épülő receptet főzik újra, csak más címkével. A tálalás modern, a tartalom ugyanaz a hideg leves: az orvosoknak fizetéscsökkentés, a betegeknek fizetős rendelés, és a dolgozók háttérbe szorítása.

Szépen hangzó, de üres ígéretek

A Tisza Párt programja első ránézésre akár ígéretesnek is tűnhet. Minden évben minimum 500 milliárd forinttal (vagy 5 százalékkal – ez aszerint változik, hogy Magyar Péter éppen melyik lábával kelt fel aznap, amikor mondja) növelné az állami egészségügy költségvetését – olvasható a programban. Csakhogy a Faktum szakértői szerint ez a szám hasraütésszerűen keletkezett, mivel az „államadósságstop” miatt eleve kizárt a fedezet. Vagyis miközben a Tiszások százmilliárdokkal dobálóznak, senki sem tudja, honnan jönne a pénz.