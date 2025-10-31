Egészségügyi dolgozók, kapaszkodjanak meg: ezt ígéri Magyar Péter!

Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója megszüntetné az ingyenes ellátást, és elvenné az orvosok béremelését
Hangzatos ígéretek mögé rejtett fizetéscsökkentés, kórházbezárások és fizetős rendszer várna a magyarokra, ha Magyar Péter és a Tisza Párt hatalomra kerül. Az egészségügyi dolgozók és betegek nem javulásra, hanem káoszra és visszalépésre számíthatnak.
Miközben Magyar Péter és a Tisza Párt hangzatos jelszavakkal próbálják elhitetni, hogy ők majd „rendbe teszik” a magyar egészségügyet, a részletek között megbújó valóság egészen mást mutat: kórházbezárások, fizetéscsökkentés és a fizetős egészségügy visszatérése körvonalazódik. Az egészségügyi dolgozók tehát nemhogy nem számíthatnak jobbra, de minden okuk megvan a félelemre.
Mert miközben a tiszások a kamerák előtt mosolyognak, és „új politikai kultúráról” beszélnek, valójában ugyanazt a régi, megszorításokra épülő receptet főzik újra, csak más címkével. A tálalás modern, a tartalom ugyanaz a hideg leves: az orvosoknak fizetéscsökkentés, a betegeknek fizetős rendelés, és a dolgozók háttérbe szorítása.
A Tisza Párt programja első ránézésre akár ígéretesnek is tűnhet. Minden évben minimum 500 milliárd forinttal (vagy 5 százalékkal – ez aszerint változik, hogy Magyar Péter éppen melyik lábával kelt fel aznap, amikor mondja) növelné az állami egészségügy költségvetését – olvasható a programban. Csakhogy a Faktum szakértői szerint ez a szám hasraütésszerűen keletkezett, mivel az „államadósságstop” miatt eleve kizárt a fedezet. Vagyis miközben a Tiszások százmilliárdokkal dobálóznak, senki sem tudja, honnan jönne a pénz.
A „parancsuralmi irányítás” eltörléséről és egy önálló Egészségügyi Minisztérium felállításáról szóló ígéret is csak szépnek tűnő politikai díszlet. A valóságban ez újabb bürokráciát és több fizetett pozíciót, nem pedig jobb betegellátást hozna. Az ígért reformok mögött nincs sem konkrét szakpolitikai terv, sem gazdasági számítás.
„Az egészségügy finanszírozási rendszer nem egy a’la carte étlap, ahonnan véletlenszerűen kivehetünk kényünk kedvünk szerint, tetszésünkre egy-egy elemet”
– figyelmeztetnek a Faktum szerzői.
Az ígéreteket olvasva az embernek óhatatlanul az az érzése támad, hogy Magyar Péter és csapata a kormányzást is TikTok-videókban képzeli el: jól mutatni, demagógul beszélni, a számokat majd kitaláljuk utólag. De az egészségügy nem influencer-kontent. Ez életekről szól, felelősségről, nem pedig arról, ki tud több lájkot begyűjteni.
Miközben Magyar Péter a „szabadságot” és a „józan változást” hirdeti, pártjának európai parlamenti képviselője, Tarr Zoltán egészen más hangot üt meg. Szavai dermesztőek:
Nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.”
Ez alig félreérthetően kórházbezárásokat és ágyszám-leépítést vetít előre. Ha Tarr szavai valóra válnak, a jelenlegi kormány által felújított vidéki kórházak tucatjai kerülhetnek veszélybe, ami
egzisztenciális bizonytalanságba taszítaná.
A Tisza egészségügyi „szakértői” között találjuk Túri Pétert, aki már korábban is nyíltan a fizetős rendszer mellett tette le a voksát. Egy 2014-es írásában azt fejtegette, hogy a társadalmat „öngondoskodásra kell nevelni”, vagyis fizetni kell az ellátásért:
A demagóg ‘Mert ez nekünk jár!’ eszmével leszámolni képes, bár kezdetben kétségtelenül szavazatvesztő rendszer alakulhatna ki. (…) Ma már a TESCO pénztáros szintjén is megjelenik az az egyértelmű szándék, miszerint inkább fizetne az ellátásért, csak haladjon valahova a dolog.”
Túri szerint még az orvosi béremelés is „káros” volt a rendszerre:
Sajnos az egyébként indokolt orvosi béremelés jelen formájában történő bevezetése kifejezetten káros lett az egész rendszerre. (…) De ha egy picit kívülről nézzük magunkat, akkor talán kimondhatjuk azt, hogy a rendszer nem csak mindig más miatt olyan, amilyen, hanem a benne dolgozók miatt is.”
Ha Túri nézetei érvényesülnek, az orvosok és ápolók még a jelenlegi bérüket sem tarthatnák meg – hiszen az ő szavaiból világosan következik, hogy visszavenné a „káros” béremelést. Nem csoda, hogy ő maga is így fogalmaz:
Na, ezért gondolom, hogy menni kell innen a
picsába, oppardon, melegebb éghajlatra, bárki, bármit is mond.”
Ez a mondat mindent elmond a Tisza Párt „szakértői” mentalitásáról. Ők nem azért akarnak jobb egészségügyet, hogy a magyar orvosok itthon maradjanak. Mert egy fizetős, megszorításos rendszerben csak a gazdag maradhat egészséges, a többiek pedig reménykedhetnek, hogy nem betegednek meg hétvégén.
És ha mindez nem lenne elég, Magyar Péter mellett újra feltűnt Kincses Gyula, a Gyurcsány-kormány egykori egészségügyi államtitkára, a vizitdíj atyja. Ő nemrégiben újra elővette régi mániáját – szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.
Vagyis Kincses szerint jobb, ha valaki nem jut orvoshoz, csak mert nem tud fizetni. Ez az a „reformszellem”, amit a Tisza Párt visszahozna.
A Tisza tehát nemhogy nem tanult a múlt hibáiból, hanem ugyanazokat az arcokat és ötleteket porolja le, akik egyszer már az összeomlás szélére sodorták az országot. A vizitdíj akkor is igazságtalan volt, most is az lenne – de úgy tűnik, Magyar Péterék nem értik, mit jelent a társadalmi felelősség. Aki nem tud fizetni, az így járt.
A Tisza Pártban láthatóan mindenki mást mond, de egy dolog közös: az egészségügyi dolgozók és a betegek érdekei senkinél sem szerepelnek a prioritások között. Miközben Kollár Kinga arról beszél, hogy az uniós források visszatartása „hatékony” volt, mert „befolyásolja a magyarok mindennapi életét” – példaként hozva, hogy emiatt 50 kórház felújítása maradt el –, addig a párt másik embere arról beszél, hogy be kell zárni az intézményeket.
Ez nem program, hanem cinikus káosz, amelyben az egészségügyi dolgozók legfeljebb statiszták lehetnek – méghozzá egy tragikomédiában. Egyikük bezárna, másikuk fizetőssé tenne, a harmadik „hatékonynak” nevezi, ha elmarad ötven kórház felújítása.
A kórházbezárási tervektől a fizetős rendszer bevezetéséig minden jel arra utal, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése mind az egészségügyben dolgozók, mind a betegek számára katasztrófát jelentene. Mert ha egyszer Magyar Péter kormányozni kezd, az egészségügyben dolgozók nem csak a betegekért, hanem a saját megélhetésükért is kénytelenek lesznek küzdeni – és ez már nem politika, hanem túlélés.
