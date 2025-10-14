Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója megszüntetné az ingyenes ellátást, és elvenné az orvosok béremelését

Újabb vitatott személy került a Tisza Párt környezetébe: az Ellenpont blog legfrissebb írása szerint Túri Péter, Magyar Péter frissen kinevezett egészségügyi tanácsadója, több ellentmondásos ügy és kijelentés miatt került reflektorfénybe. A blog részletesen bemutatja Túri múltját, világnézetét és vitatott megszólalásait.

Gyurcsány-kormánytól a légimentésig

Túri Péter pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasútegészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. Ezt követően 2006 és 2011 között a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. igazgatójaként dolgozott, és részt vett az új légimentési koncepció kidolgozásában.

A jobboldali sajtó már ekkor is figyelte: a Heti Válasz 2007-ben számolt be arról,