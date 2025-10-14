Ft
Tisza Párt Ellenpont Túri Péter orvos Magyar Péter egészségügy

Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója megszüntetné az ingyenes ellátást, és elvenné az orvosok béremelését

2025. október 14. 18:28

Mutatjuk, ki is az a Túri Péter!

2025. október 14. 18:28
null

Újabb vitatott személy került a Tisza Párt környezetébe: az Ellenpont blog legfrissebb írása szerint Túri Péter, Magyar Péter frissen kinevezett egészségügyi tanácsadója, több ellentmondásos ügy és kijelentés miatt került reflektorfénybe. A blog részletesen bemutatja Túri múltját, világnézetét és vitatott megszólalásait.

Gyurcsány-kormánytól a légimentésig

Túri Péter pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasútegészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. Ezt követően 2006 és 2011 között a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. igazgatójaként dolgozott, és részt vett az új légimentési koncepció kidolgozásában.

A jobboldali sajtó már ekkor is figyelte: a Heti Válasz 2007-ben számolt be arról, 

hogy a Kóka Jánoshoz köthető Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a piaci ár harmadáért jutott hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz.

2011-ben az Orbán-kormány menesztette, ezt követően saját vállalkozásait vezette: a Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft. a légimentés és egészségügyi szállítás területén tevékenykedett, többmilliárdos árbevétellel, de szerény nyereséggel.

Neoliberális világnézet, megosztó kijelentések

A HVG-nek adott interjúiban Túri méltatlannak nevezte menesztését, ám – az Ellenpont szerint – igazi nézetei saját blogján, a Mentés Másképp – Érted ki megy? felületén rajzolódnak ki. Ezekből egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli világnézet bontakozik ki, ahol gyakran kritizálja kollégáit, lenézően beszél egészségügyi dolgozókról, 

és a fizetős egészségügy bevezetését szorgalmazza.

Egy 2014-es bejegyzésében a fizetős ellátást tartotta követendő iránynak, míg 2024-ben a Weborvoson azt írta, hogy az orvosi béremelés káros, mivel „az orvosok bére már így is összemérhető az osztrák szinttel”. A bejegyzés szerint a magyar egészségügy „olyan, amilyen” – az egészségügyi dolgozók miatt.

A bejegyzései között több megbotránkoztató kijelentés is olvasható: nővéreket „Ursulának” nevezett, a Tesco pénztárosait lenézően emlegette, és egy alkalommal kijelentette: „lassan jobban szeretnék svéd vagy albán lenni”, hozzátéve, hogy 

innen menni kell a melegebb éghajlatra”.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt egészségpolitikai tanácsadójaként Túri Péter kijelölése több kérdést vet fel. A portál úgy véli, Magyar Péter „egy olyan szakembert választott, aki korábban lenézte a magyarokat, támadta az orvosokat és a nővéreket, és a fizetős egészségügy híve”.

A blog összegzése szerint Túri neve egyaránt fémjelzi a balatonkenesei ingatlanügyet, az állami egészségügyi pozíciók körüli vitákat, valamint a megosztó közéleti megnyilvánulásokat.

Nyitókép: Facebook

 

nyafika
2025. október 14. 18:55
Jövő idő, feltételes mód. Ettől kéne beszarnom? Mert pár hülyének tök mindegy, most faszán él, de holnap mégjobban éhendöglik?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 14. 18:48
Szubjektív, és politikai vélemény Épp az általa a légimentés feltámasztásának jelzett időszakban omlott ösze a légimentés, épp azért, mert a gyurcsikormány, és a minisztériumba evett patkányok miatt csak a pénz csorgott, nemhogy cseppent-csurrant, ömlött Túri "doktor" és bandája zsebébe. Mindeközben mindenféle szakadt, selejt helikopterekkel játszadoztak, emberéleteket nem kímélve.
Válasz erre
1
0
Zod___
2025. október 14. 18:45
Az egészségügy már most sem ingyenes, hiszen fizetjük a járulékot. Azt akarják, hogy még ezen felül is fizessünk.
Válasz erre
3
1
Az ajtónak támaszkodni tilos
•••
2025. október 14. 18:44 Szerkesztve
Isten ments hogy ezek az inkompetens Brüsszel báb Tiszások vezessék az országot!
Válasz erre
0
0
