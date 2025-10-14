Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója megszüntetné az ingyenes ellátást, és elvenné az orvosok béremelését

Menczer Tamás kimondta a lényeget: A Tiszának Ukrajna a fontos, nekünk meg Magyarország
Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell támogatni.
Mutatjuk, ki is az a Túri Péter!
Újabb vitatott személy került a Tisza Párt környezetébe: az Ellenpont blog legfrissebb írása szerint Túri Péter, Magyar Péter frissen kinevezett egészségügyi tanácsadója, több ellentmondásos ügy és kijelentés miatt került reflektorfénybe. A blog részletesen bemutatja Túri múltját, világnézetét és vitatott megszólalásait.
Túri Péter pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasútegészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. Ezt követően 2006 és 2011 között a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. igazgatójaként dolgozott, és részt vett az új légimentési koncepció kidolgozásában.
A jobboldali sajtó már ekkor is figyelte: a Heti Válasz 2007-ben számolt be arról,
hogy a Kóka Jánoshoz köthető Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a piaci ár harmadáért jutott hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz.
2011-ben az Orbán-kormány menesztette, ezt követően saját vállalkozásait vezette: a Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft. a légimentés és egészségügyi szállítás területén tevékenykedett, többmilliárdos árbevétellel, de szerény nyereséggel.
A HVG-nek adott interjúiban Túri méltatlannak nevezte menesztését, ám – az Ellenpont szerint – igazi nézetei saját blogján, a Mentés Másképp – Érted ki megy? felületén rajzolódnak ki. Ezekből egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli világnézet bontakozik ki, ahol gyakran kritizálja kollégáit, lenézően beszél egészségügyi dolgozókról,
és a fizetős egészségügy bevezetését szorgalmazza.
Egy 2014-es bejegyzésében a fizetős ellátást tartotta követendő iránynak, míg 2024-ben a Weborvoson azt írta, hogy az orvosi béremelés káros, mivel „az orvosok bére már így is összemérhető az osztrák szinttel”. A bejegyzés szerint a magyar egészségügy „olyan, amilyen” – az egészségügyi dolgozók miatt.
A bejegyzései között több megbotránkoztató kijelentés is olvasható: nővéreket „Ursulának” nevezett, a Tesco pénztárosait lenézően emlegette, és egy alkalommal kijelentette: „lassan jobban szeretnék svéd vagy albán lenni”, hozzátéve, hogy
innen menni kell a melegebb éghajlatra”.
Az Ellenpont szerint a Tisza Párt egészségpolitikai tanácsadójaként Túri Péter kijelölése több kérdést vet fel. A portál úgy véli, Magyar Péter „egy olyan szakembert választott, aki korábban lenézte a magyarokat, támadta az orvosokat és a nővéreket, és a fizetős egészségügy híve”.
A blog összegzése szerint Túri neve egyaránt fémjelzi a balatonkenesei ingatlanügyet, az állami egészségügyi pozíciók körüli vitákat, valamint a megosztó közéleti megnyilvánulásokat.
Nyitókép: Facebook