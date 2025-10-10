A vizitdíj egykori kitervelője is feltűnt Magyar Péter mellett

Amikor a mostani MOK-elnök asszisztált ahhoz, hogy ne legyen kötelező a kamarai tagság
Kincses Gyula államtitkárként a Gyurcsány-kormány alatt tevékenykedett.
A MOK volt elnöke szerint helyes lenne egy „szerkezetátalakítás” az egészségügyben.
Újabb baloldali szakértő csatlakozott a Tisza Párthoz – írta az Ellenpont, utalva arra, hogy Magyar Péterr által szervezett egészségügyi témájú váci rendezvényen a Gyurcsány-kormány egykori egészségügyi államtitkára, Kincses Gyula is részt vett.
Ő volt az, akinek a regnálása idején a Gyurcsány-kormány bevezette a gyűlölt vizitdíjat. Később, épp a COVID világjárvány idején volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.
Utóbbi időszakot a kormányzat és MOK közötti komoly feszültségek jellemezték.
Kincses legújabb megnyilvánulásain jól látszik, hogy álláspontja nem sokat változott az elmúlt húsz évben.
Néhány hónappal ezelőtt megint a vizitdíj mellett érvelt.
Mint kifejtette: szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.
„Igen a vizitdíj egy olyan eszköz, amely alkalmas arra, hogy racionalizálja az ellátásokat. Az a fajta kockázat akkor is van, hogy valaki az 1 euró miatt nem fordul orvoshoz, amikor kellene. De ez kisebb, kevesebb kár, az én véleményem szerint, mint amennyi racionalizálást lehetne rendszerszinten az egészben hozni” – fejtegette az egykori államtitkár.
Emlékezetes, hogy a többek közt Kincses Gyula volt a vizitdíj egyik kitervelője 2007-ben. Az intézkedés együtt a kórházi napidíjjal óriás társadalmi ellenállásba ütközött, és 2008-ban
a Fidesz által kezdeményezett népszavazáson a voksolók 82 százaléka elutasította az intézkedést.
Kincses tehát közel 20 évvel később is támogatna egy olyan lépést, amit egyszer már a magyar társadalom jelentős többsége elutasított, és ami emberek súlyos betegségéhez, vagy akár halálához vezethet.
A MOK volt elnöke azt is elmondta, hogy szerinte helyes lenne egy „szerkezetátalakítás”, amely ugyan az ő véleménye szerint is jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, tehát a házi orvosi rendszert, de a végén kórházak számának csökkentéséhez vezetne, és ez szerinte jó.
Ahogy az Ellenpont írja, Kincses Gyula abból a baloldali kormányzatból érkezett most a Tisza környékére, amelyik 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számolt fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve őket. Számos kórházi osztály, és kórház is bezárt ebben az időben.
Egyébként Gyurcsány államtitkára nem a váci rendezvényen kezdte el a közeledést az újdonsült ellenzéki párthoz, hiszen a közösségi oldalán többször népszerűsítette a Tisza programját, a főtanácsadót Hegedűs Zsoltot, de közös fotót is posztolt Kincse Csongor Tisza-politikussal.
