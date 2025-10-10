A vizitdíj egykori kitervelője is feltűnt Magyar Péter mellett

Újabb baloldali szakértő csatlakozott a Tisza Párthoz – írta az Ellenpont, utalva arra, hogy Magyar Péterr által szervezett egészségügyi témájú váci rendezvényen a Gyurcsány-kormány egykori egészségügyi államtitkára, Kincses Gyula is részt vett.

Ő volt az, akinek a regnálása idején a Gyurcsány-kormány bevezette a gyűlölt vizitdíjat. Később, épp a COVID világjárvány idején volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.

Utóbbi időszakot a kormányzat és MOK közötti komoly feszültségek jellemezték.

Kincses legújabb megnyilvánulásain jól látszik, hogy álláspontja nem sokat változott az elmúlt húsz évben.