A vizitdíj kitalálójától a vitában leszerepelt orvosig: ezek a Tisza Párt egészségügyi szakemberei

Interjút adott a hvg-nek „a Tisza egészségügyi minisztériumát tervező” Hegedűs Zsolt, aki jelenleg mellékállásban egy bristoli kórházban, itthon pedig a Wáberer Medical Centernél és az Országos Sportegészségügyi Intézet sebészeti osztályán dolgozik.

Hegedűs gyakorlatilag folyamatosan a kormányt ekézte, egyebek mellett azt mondta, hogy Magyarországon szervezési és infrastrukturális hiányosságok nehezítik, hogy az orvos jó kezekben érezze magát, a betegről nem is beszélve. Szerinte a Fidesz csak folyamatosan tűzoltást végez az egészségügyben, a Pintér–Takács-éra pedig teljesen kiüresítette a MOK jogosítványait, amit azonban ők vissza fognak adni.

Változás lesz abban is, hogy

lekerül a zár az orvosok és az egészségügyi dolgozók szájáról, szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak

– ígérte Hegedűs.