Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt kincses gyula Kulja András szakértő egészségügy

A vizitdíj kitalálójától a vitában leszerepelt orvosig: ezek a Tisza Párt egészségügyi szakemberei

2025. október 15. 15:55

Kincses Gyulától Túri Péteren keresztül Kulja Andrásig ér a sor.

2025. október 15. 15:55
null

Interjút adott a hvg-neka Tisza egészségügyi minisztériumát tervező” Hegedűs Zsolt, aki jelenleg mellékállásban egy bristoli kórházban, itthon pedig a Wáberer Medical Centernél és az Országos Sportegészségügyi Intézet sebészeti osztályán dolgozik.

Hegedűs gyakorlatilag folyamatosan a kormányt ekézte, egyebek mellett azt mondta, hogy Magyarországon szervezési és infrastrukturális hiányosságok nehezítik, hogy az orvos jó kezekben érezze magát, a betegről nem is beszélve. Szerinte a Fidesz csak folyamatosan tűzoltást végez az egészségügyben, a Pintér–Takács-éra pedig teljesen kiüresítette a MOK jogosítványait, amit azonban ők vissza fognak adni. 

Változás lesz abban is, hogy 

lekerül a zár az orvosok és az egészségügyi dolgozók szájáról, szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak 

– ígérte Hegedűs.

Nem Hegedűs az első, aki feltűnik Magyar Péteréknél egészségügyi szakértőként. Közülük volt már aki felsült, másoknak a múltja igazán érdekes.

Legutóbb az a Túri Péter került a képbe, akinek pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasútegészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. A Heti Válasz 2007-ben arról számolt be, hogy a Kókához köthető Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a piaci ár harmadáért jutott hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz. 2011-ben az Orbán-kormány menesztette, ezt követően saját vállalkozásait vezette.

Ezt is ajánljuk a témában

A HVG-nek adott interjúiban Túri méltatlannak nevezte menesztését, ám igazi nézetei saját blogján rajzolódnak ki. Ezekből egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli világnézet bontakozik ki, ahol gyakran kritizálja kollégáit,

lenézően beszél egészségügyi dolgozókról, és a fizetős egészségügy bevezetését szorgalmazza.

De a vizitdíj egykori kitervelője Kincses Gyula is feltűnt Magyar Péter mellett. Kincses a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára volt, regnálása idején a Gyurcsány-kormány bevezette a gyűlölt vizitdíjat. Később Kocsis épp a COVID világjárvány idején volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.

A volt államtitkár néhány hónappal ezelőtt megint a vizitdíj mellett érvelt. Mint kifejtette: szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A sorból nem hiányozhat a Takács Péter egészségügyi államtitkárral szembeni vitába belebukó Kulja András sem, aki korábban előszeretettel osztotta azt észt, de a vita után Magyar Péter levette a sakktábláról. 

Végül Tiszánál bukkant fel a végzős orvostanhallgató Kincse Csongor, aki a diplomaosztó ünnepségén ment neki a kormánynak diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló egészségügyet emlegetve. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában” – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Nyitókép: Kulja András és Magyar Péter (Fotó: képernyőfotó)

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 15. 17:43
Összeszedték a hulladékot rendesen. Ez a Túri egy igazi feketeöves gazember, egy légi hullarabló.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. október 15. 17:36
Az Index még vár egy érdekes történet megosztásával. Túri és Magyar Péter egy vidám társaságban az idősek problémájáról elmélkedett. Magyar röhögve hozta fel példaként az oszétok mondai ősei, a narték "idős politikáját", amit Túri is vihogva helyeselt. Magyar tetszését az ragadta meg, hogy a narték a közösség időseit évente egy bizottság elé vitték, s az döntött a már hasznavehetetlen öregek megöléséről. A kivégzendőket bölcsőbe kötözték, megmérgezték, agyonverték, de volt akit a szikláról dobtak a mélybe. Magyarnak az tetszett legjobban, hogy azok, akiket a satietas vitae - életuntság - nem vitt rá arra, hogy önként a mélybe ugorjanak, azokat a közösség dobhatta le a szikláról. Magyar és Túri szerint az volt az igazi demokrácia, ezt kellene visszahozni.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 15. 17:35
Lázár megmondta, Varga Juci szabadította az orszàgra MP-t, Jucinál kell reklamálni.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 15. 16:47
Ez a lopós, bennfentes kereskedős, notórius hazudozós Peti mintha olyan versenyben venne részt, hogy ki tudja a legrosszabb, legalkalmatlanabb tanácsadókat kiválasztani...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!