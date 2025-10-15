A vizitdíj kitalálójától a vitában leszerepelt orvosig: ezek a Tisza Párt egészségügyi szakemberei

Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója megszüntetné az ingyenes ellátást, és elvenné az orvosok béremelését
Mutatjuk, ki is az a Túri Péter!
Kincses Gyulától Túri Péteren keresztül Kulja Andrásig ér a sor.
Interjút adott a hvg-nek „a Tisza egészségügyi minisztériumát tervező” Hegedűs Zsolt, aki jelenleg mellékállásban egy bristoli kórházban, itthon pedig a Wáberer Medical Centernél és az Országos Sportegészségügyi Intézet sebészeti osztályán dolgozik.
Hegedűs gyakorlatilag folyamatosan a kormányt ekézte, egyebek mellett azt mondta, hogy Magyarországon szervezési és infrastrukturális hiányosságok nehezítik, hogy az orvos jó kezekben érezze magát, a betegről nem is beszélve. Szerinte a Fidesz csak folyamatosan tűzoltást végez az egészségügyben, a Pintér–Takács-éra pedig teljesen kiüresítette a MOK jogosítványait, amit azonban ők vissza fognak adni.
Változás lesz abban is, hogy
lekerül a zár az orvosok és az egészségügyi dolgozók szájáról, szabadon nyilatkozhatnak majd a sajtónak
– ígérte Hegedűs.
Nem Hegedűs az első, aki feltűnik Magyar Péteréknél egészségügyi szakértőként. Közülük volt már aki felsült, másoknak a múltja igazán érdekes.
Legutóbb az a Túri Péter került a képbe, akinek pályája a 2000-es évek közepén indult a politika közelében: 2004 és 2006 között a vasútegészségügyi rendszer miniszteri biztosa volt, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. A Heti Válasz 2007-ben arról számolt be, hogy a Kókához köthető Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a piaci ár harmadáért jutott hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz. 2011-ben az Orbán-kormány menesztette, ezt követően saját vállalkozásait vezette.
A HVG-nek adott interjúiban Túri méltatlannak nevezte menesztését, ám igazi nézetei saját blogján rajzolódnak ki. Ezekből egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli világnézet bontakozik ki, ahol gyakran kritizálja kollégáit,
lenézően beszél egészségügyi dolgozókról, és a fizetős egészségügy bevezetését szorgalmazza.
De a vizitdíj egykori kitervelője Kincses Gyula is feltűnt Magyar Péter mellett. Kincses a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára volt, regnálása idején a Gyurcsány-kormány bevezette a gyűlölt vizitdíjat. Később Kocsis épp a COVID világjárvány idején volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.
A volt államtitkár néhány hónappal ezelőtt megint a vizitdíj mellett érvelt. Mint kifejtette: szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.
A MOK volt elnöke szerint helyes lenne egy „szerkezetátalakítás” az egészségügyben.
A sorból nem hiányozhat a Takács Péter egészségügyi államtitkárral szembeni vitába belebukó Kulja András sem, aki korábban előszeretettel osztotta azt észt, de a vita után Magyar Péter levette a sakktábláról.
Végül Tiszánál bukkant fel a végzős orvostanhallgató Kincse Csongor, aki a diplomaosztó ünnepségén ment neki a kormánynak diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló egészségügyet emlegetve.
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.
Nyitókép: Kulja András és Magyar Péter (Fotó: képernyőfotó)