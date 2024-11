Székelyföld a magyar társadalom mentális térképén – itt az új könyv a székelyekről

A szerzők között négy történész, három etnográfus, két irodalomtörténész, egy nyelvész szerepel, hatan Magyarországon élnek, négyen Erdélyben. A legtöbb tanulmány az identitásmozgalmakkal foglalkozik: Sándor Klára például

a székely írás identitásjelző funkcióját mutatja be és az attól teljesen eltérő 20. századi rovásírás mozgalmat,

amelyek mára összemosódtak, egyéb tanulmányok a székelyföldiség, székelység érdekeinek, sajátos értékeinek magyarországi intézményesülését taglalja, amely egyben a 20. századi magyarországi székelységképet is megalapozták: a legkiterjedtebb hatása a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének volt, amelyet Ablonczy Balázs mutat be, de két irodalomtörténeti tanulmány is helyet kapott a könyvben. „Jómagam pedig – és ez volna a negyedik – megközelítés, az eddigi szakirodalom alapján a székely azonosságtudat legfontosabb elemeit kereteztem” – vázolja a könyv szerkesztője.

A könyv borítója

Úton az identitásépítés gyökerei felé

Hogy sikerült-e megtalálni a székely identitásépítés történelmi gyökereit a tanulmányokon át? Hogy melyek ezek a gyökerek nagy vonalakban? A székelység egy sajátos középkori jogi státus alapján – sajátos katonai szabadparaszti privilégiumaival – lesz a rendi nemzet része, ezt folyamatosan védelmezi a királyi, fejedelmi, birodalmi egységesítésekkel szemben, majd a reformkortól a magyar polgári nemzet részévé válik, amikor megszűnik az intézményi különállása, a 19. század második felétől pedig egy regionális csoport azonosságépítése zajlik.

Az erdélyi impériumváltás után a romániai magyar nemzeti mozgalmon belül egy magyar dominanciájú régió érdekeinek megjelenítője lesz a székely toposz

– összegzi Bárdi Nándor.